قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأكياس الدمعية هي ‫سوائل متراكمة أو تورم الأنسجة الدهنية تحت العين، مشيرة إلى أنها تُفسد ‫المظهر الجمالي للعيون؛ حيث تجعلها تبدو متعبة ومتقدمة في العمر، فضلا ‫عن إعاقة الرؤية.

‫وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العيون أن أسبابها تتمثل في:

العامل الوراثي.

التقدم في العمر.

اضطراب التدفق الليمفاوي بسبب قلة النوم.

التوتر ‫النفسي.

التدخين.

الترهل المستديم للجلد أو ‫العضلات أو النسيج الدهني تحت العين بفعل الإصابة بالسكتة الدماغية ‫مثلا.





الأكياس الدمعية قد تشير إلى أمراض

‫وأضافت المؤسسة أن الأكياس الدمعية قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض ‫مثل نقص الحديد أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والكلى والكبد أو ‫أحد الأورام.

علاج الأكياس الدمعية

‫وأشارت "عين" إلى أنه في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الأكياس الدمعية ‫بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة مثل ماسك الخيار أو اللبن المخثر أو ‫ملاعق الشاي الباردة أو أكياس الشاي، بالإضافة إلى النوم الكافي ‫والإقلاع عن التدخين.

‫ويتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الأكياس الدمعية في الحالات الشديدة، ‫والتي تكون فيها الأكياس الدمعية مستديمة وتتسبب في إعاقة الرؤية.