أسباب الأكياس الدمعية
قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأكياس الدمعية هي سوائل متراكمة أو تورم الأنسجة الدهنية تحت العين، مشيرة إلى أنها تُفسد المظهر الجمالي للعيون؛ حيث تجعلها تبدو متعبة ومتقدمة في العمر، فضلا عن إعاقة الرؤية.
وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العيون أن أسبابها تتمثل في:
- العامل الوراثي.
- التقدم في العمر.
- اضطراب التدفق الليمفاوي بسبب قلة النوم.
- التوتر النفسي.
- التدخين.
- الترهل المستديم للجلد أو العضلات أو النسيج الدهني تحت العين بفعل الإصابة بالسكتة الدماغية مثلا.
الأكياس الدمعية قد تشير إلى أمراض
وأضافت المؤسسة أن الأكياس الدمعية قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل نقص الحديد أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والكلى والكبد أو أحد الأورام.
علاج الأكياس الدمعية
وأشارت "عين" إلى أنه في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الأكياس الدمعية بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة مثل ماسك الخيار أو اللبن المخثر أو ملاعق الشاي الباردة أو أكياس الشاي، بالإضافة إلى النوم الكافي والإقلاع عن التدخين.
ويتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الأكياس الدمعية في الحالات الشديدة، والتي تكون فيها الأكياس الدمعية مستديمة وتتسبب في إعاقة الرؤية.