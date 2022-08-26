صحة الشعر يمكن تعزيزها بهذه الفيتامينات والمعادن
قالت الدكتورة شيلبي كتربال، المختصة في الأمراض الجلدية لدى "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic)، إن دورة حياة الشعر "قصيرة نسبيا" سواء أكان صحيا أم لا، موضحة أنه من الطبيعي أن تتساقط من الإنسان في المعدّل ما بين 100 و200 شعرة في اليوم.
وأضافت كتربال أنه توجد أسباب تجعل المرأة تعاني تساقطا أغزر للشعر، علاوة على تلف الشعر، كالتلوين والتجفيف بالهواء الساخن والغسل الزائد، مشيرة إلى وجود عوامل أخرى كنقص التغذية والإصابة ببعض المشكلات الصحية، كاعتلال الغدة الدرقية وفقر الدم، إضافة إلى تأثير العوامل الوراثية والسن وأحداث الحياة، كإجراء بعض الجراحات الكبرى أو إنجاب الأطفال.
وتعرض الدكتورة كتربال مجموعة من المواد التي تعزز صحة الشعر وتساعد في معالجة مشكلة تساقط الشعر أو تلفه، بالإضافة إلى النتائج التي يمكن أن نتوقعها.
فيتامينات بي (B) ودي (D) والزنك
قالت كتربال إن فيتامينات "بي" (B) توجد في المأكولات البحرية والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الداكنة، في حين يوجد الزنك في لحم البقر والعدس والمحار والسبانخ، أما فيتامين "دي" (D) فيوجد في الأسماك الدهنية والفطر ومنتجات الحليب والحبوب والمشروبات المدعّمة به، وغيرها.
فيتامين إيه (A)
أكّدت الخبيرة أن فيتامين "إيه" (A) ضروري لنمو الخلايا، ويساعد على نمو شعر صحي، مشيرة إلى أن غدد البشرة تستفيد أيضا من فيتامين "إيه"، وتستخدمه لإنتاج الزهم (المادة الدهنية التي تفرزها البشرة)، الذي يحافظ على رطوبة فروة الرأس وعلى صحة الشعر.
لكنها حذرت من أن تناول الكثير من فيتامين "إيه" قد يتسبب في تساقط الشعر، لذلك يجب الحرص على تناول مقدار معتدل منه، موضحة أن المقدار اليومي الموصى به من هذا الفيتامين هو 700 ميكروغرام للنساء و900 ميكروغرام للرجال. وأشارت كذلك إلى أن فيتامين "إيه" موجود طبيعيا في الحليب والبيض والزبادي والبطاطا الحلوة والجزر والسبانخ واليقطين واللفت، وغيرها.
فيتامين سي (C)
يشتهر فيتامين "سي" (C) بفوائده للجلد وللشعر، وفقا للدكتورة كتربال، التي قالت إنه يساعد في محاربة الجذور الحرة، التي تضر صحة الشعر ونموه. كما أن فيتامين "سي" مهم لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين المستخدم في صنع الكيراتين أهم مكونات الشعر. وتعد الفراولة والفلفل والحمضيات مصادر جيدة لفيتامين "سي".
الحديد
وبيّنت الدكتورة كتربال أن الحديد مهم أيضا لنمو الشعر وصحته، وأن نقصه يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، الذي قد يتسبب في تساقط الشعر، ودعت من يتناول اللحوم الحمراء أقل من مرتين في الأسبوع إلى التفكير في تناول مكملات الحديد. ويوجد الحديد أيضا في الخضروات ذات الأوراق الداكنة والبقوليات كالعدس والفول.
أحماض أوميغا 3 الدهنية
وشددت طبيبة الجلدية على أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" ضرورية لصحة الخلايا وفروة الرأس والشعر، مشيرة إلى وجودها في الأسماك الدهنية والمحار وبذور الكتان وغيرها.
البيوتين
قالت الدكتورة كتربال إن خبراء العناية بالشعر يوصون بتناول البيوتين، وهو أحد فيتامينات "بي"، للمساعدة على نمو شعر صحي.
ويمكن الحصول على البيوتين من خلال النظام الغذائي، بتناول أطعمة كصفار البيض والحبوب الكاملة والأسماك والبذور والمكسرات والبطاطا الحلوة والبروكلي والقرنبيط واللحوم.
نتائج واقعية
وأكّدت الدكتورة كتربال أن نجاح استخدام أي مكمل غذائي يعتمد على مدة تساقط الشعر أكثر من أي شيء آخر، موضحة أن الأشخاص الذين بدأ شعرهم يتساقط منذ سنتين أو 3 سنوات فقط لديهم فرصة أفضل للحصول على النتائج المرجوة أكثر من أولئك الذين يعانون تساقط الشعر لمدة 10 أعوام أو أكثر. وأضافت "قد يكون بإمكان المرء تحقيق قدر من التعافي والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات، ولكن ليس أكثر من ذلك".
وخلصت طبيبة الجلدية إلى توصية الأفراد القلقين بشأن تساقط شعرهم بزيارة طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأمراض الجلدية، الذي يمكنه المساعدة في تحديد أنسب أنواع الشامبو والمكملات والعلاجات لنمو الشعر.