كيف تفرق بين أنواع الطفح الجلدي؟

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك. وتتمثل مهمتها في حماية جسمك من العدوى. وفي بعض الأحيان، يصاب الجلد نفسه بمشاكل، من أعراضها الطفح الجلدي.

ما الطفح الجلدي (skin rash)؟

الطفح الجلدي هو تغيرات غير طبيعية في لون الجلد أو ملمسه، وهو مصطلح طبي واسع للغاية، وله أسباب عديدة. ويمكن أن يكون الطفح الجلدي موضعيا في جزء صغير واحد فقط من الجسم، أو أن يغطي مساحة كبيرة.

ما أنواع الطفح الجلدي؟

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي، نقدم هنا بعض أبرزها:

الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية

يعرف باسم "التهاب الجلد التماسي" (Contact dermatitis)، وهو أحد أكثر أسباب الطفح الجلدي شيوعا، ويحدث عندما يكون للجلد رد فعل تجاه شيء قد لمسه، وفقا لموقع "ميديكال نيوز تودي" (Medical News Today).

قد يصبح الجلد أحمر وملتهبا، ويميل الطفح الجلدي إلى نزيز سائل. وتشمل الأسباب الشائعة:

الأصباغ في الملابس

منتجات التجميل

النباتات السامة، مثل اللبلاب السام

المواد الكيميائية، مثل اللاتكس

الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية للدواء

يمكن أن تسبب بعض الأدوية الطفح الجلدي لدى بعض الأشخاص، قد يكون هذا عرضا جانبيا أو رد فعل تحسسي. كما أن بعض الأدوية، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية، تسبب حساسية للضوء، فهي تجعل الفرد أكثر عرضة لأشعة الشمس.

والطفح الجلدي الناجم عن تفاعل الحساسية للضوء يشبه حروق الشمس.

الطفح الجلدي الناجم عن الفطريات

تحدث هذه الأنواع من الالتهابات الجلدية بسبب الفطريات، ومن المرجح أن تتطور في المناطق الرطبة من الجسم، مثل القدمين أو الإبط. لا تكون بعض أنواع العدوى الفطرية معدية، وعادة ما تكون هذه العدوى غير مهددة للحياة.

من الأمثلة على الالتهابات الفطرية:

قدم الرياضي

فطريات الأظافر (nail fungus)

داء المبيضات الفموي (oral thrush)

الطفح الناجم عن الحفاظ (diaper rash)، ويظهر على شكل بقعة حمراء من الجلد على مؤخرة الطفل، ويرتبط غالبا بالحفاضات المبللة أو التي قليلا ما يتم تغييرها وحساسية الجلد والاحتكاك. وعادةً ما يصيب الأطفال، ومع ذلك فإن أي أحد يرتدي حفاضا بانتظام يكون عرضة للإصابة بالطفح الجلدي من الحفاظ، وفقا لموقع سدرة للطب.

الطفح الجلدي الناجم عن البكتيريا

غالبا ما تبدأ التهابات الجلد البكتيرية على شكل نتوءات حمراء صغيرة يزداد حجمها ببطء. تكون بعض أنواع العدوى البكتيرية خفيفة ويمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية الموضعية، لكن العدوى الأخرى تتطلب تناول مضاد حيوي عن طريق الفم، وفقا لتقرير بموقع "هيلث لاين" (Health line).

من الالتهابات الجلدية البكتيرية ما يلي:

التهاب النسيج الخلوي (cellulitis)

القوباء (impetigo)

الدمل (Furuncles/ Boils)

مرض هانسن (الجذام)

الطفح الجلدي الناجم عن الطفيليات

تحدث هذه الأنواع من الالتهابات الجلدية بسبب طفيلي، يمكن أن تنتشر هذه الالتهابات خارج الجلد إلى مجرى الدم والأعضاء، والعدوى الطفيلية ليست مهددة للحياة ولكنها قد تكون مزعجة.

من الأمثلة على عدوى الجلد الطفيلية:

القمل

بق الفراش

الجرب

الطفح الجلدي الناجم عن الفيروسات

تحدث التهابات الجلد الفيروسية بسبب فيروس، وتتراوح هذه الالتهابات من خفيفة إلى شديدة.

من الأمثلة على العدوى الفيروسية:

القوباء المنطقية (الهربس النطاقي) (shingles /herpes zoster)

كورونا

جدري الماء (chickenpox)

البثور (warts)

مرض الحصبة (measles)

مرض اليد والقدم والفم (hand, foot, and mouth disease)

الطفح الجلدي الناجم عن أمراض المناعة الذاتية

تحدث حالة المناعة الذاتية عندما يبدأ الجهاز المناعي للفرد في مهاجمة الأنسجة السليمة. هناك العديد من أمراض المناعة الذاتية، وبعضها يمكن أن يسبب الطفح الجلدي.

على سبيل المثال، مرض الذئبة (lupus) يؤثر على عدد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد. ينتج عنه طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه.

الطفح الجلدي الحراري

الطفح الحراري هو حالة تنتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ويتمثل في ظهور بثور حمراء ذات قيح أبيض اللون ‫تحت الإبطين وفي الذراعين والظهر وفتحة الصدر، وفي بعض الحالات في الوجه ‫أيضا.

وتقول الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية أن السبب في حدوث الطفح الحراري يرجع إلى انسداد غدد التعرق ‫نتيجة لعدم تبخر العرق بسبب ارتداء ملابس ضيقة أو غير جيدة التهوية، مما ‫يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا التي تؤدي بدورها إلى التهاب ‫المسام.

‫‫وأشارت الرابطة إلى أن الطفح الحراري غالبا ما يتلاشى من تلقاء نفسه في ‫غضون أيام قليلة، مشددة على ضرورة عدم خدشه أو فقعه، وإلا فقد تحدث ‫التهابات وتنشأ ندبات.

‫‫وينبغي أيضا الابتعاد عن أشعة الشمس فورا وأخذ دش بماء فاتر، إذ يعمل ‫على تنظيف المسام بنعومة. كما ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الحريفة ‫والكافيين وكذلك كل الأطعمة، التي تؤدي إلى تزايد إفرازات العرق.

‫‫‫ومن المهم أيضا ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من خامات طبيعية ‫كالقطن أو الكتان لما تتمتع به من خصائص تهوية جيدة.

أعراض الطفح الجلدي الناجم عن التهاب الجلد

تختلف أعراض عدوى الجلد حسب النوع. تشمل الأعراض الشائعة احمرار الجلد والطفح الجلدي. قد تواجه أيضا أعراضا أخرى، مثل الحكة والألم.

راجع الطبيب إذا كنت تعاني من بثور مملوءة بالصديد أو عدوى جلدية لا تتحسن أو تزداد سوءا بشكل تدريجي. يمكن أن تنتشر التهابات الجلد إلى ما وراء الجلد وإلى مجرى الدم. عندما يحدث هذا يمكن أن يهدد الحياة.

تشمل علامات الإصابة الشديدة:

صديد

بثور

تقشر الجلد

الجلد الداكن

الجلد الذي يتغير لونه ويصبح مؤلما

كيف تفرق بين أنواع الطفح الجلدي؟

قد يكون من الصعب التفريق بين أنواع الطفح الجلدي من مجرد المظهر، بل يجب فحص المريض وأخذ سيرة مرضية، ومعرفة هل تعرض لمواد معينة، أو لديه حساسية ما. وبعد ذلك تتم معرفة نوعه، وبالتالي العلاج الذي يلائمه.

ما الفرق بين الحساسية والطفح الجلدي؟

الحساسية هي حالة مرضية يتفاعل فيها جهاز المناعة لدى الشخص مع مادة أو مواد ويتعرف عليها باعتبارها مصدر ضرر أو تهديد، فينتج أجساما مضادة تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى "الحساسية المفرطة" التي قد تؤدي إلى الموت.

توجد عدة أنواع من الحساسية تعتمد على نوع المادة التي تثير الرد المناعي لدى الشخص المتأثر، وتلعب الوراثة والجينات جانبا مهما في قابلية تطوير الشخص للحساسية، فإذا كان أحد أفراد الأسرة حساسا لمادة معينة فاحتمال أن تكون لديك حساسية تجاهها أكبر.

أما الطفح الجلدي فهو عرض، قد يكون أحد أعراض الحساسية. كما أن التهاب الجلد التماسي يؤدي إلى ظهور طفح جلدي، كما ذكرنا سابقا.





أشكال الطفح الجلدي في كورونا

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الطفح الجلدي يعد من الأعراض الأقل شيوعا في كورونا، فهو يشمل ظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

ووفقا لموقع "ذا زوي هيلث ستادي" (The ZOE Health Study)، توجد 3 أنواع رئيسية من الطفح الجلدي المصاحب لكوفيد-19، وهي:

الشرى

الطفح الجلدي الحطاطي الحمامي (الموصوف على أنه طفح جلدي أحمر متعرج) أو طفح جلدي حويصلي حمامي (طفح جلدي يشبه جدري الماء)

تورم الأصابع

الشرى (Urticaria)

يمكن أن يظهر هذا الطفح الجلدي في وقت مبكر جدا من العدوى، ولكن يمكن أن يستمر أيضا لفترة طويلة بعد ذلك، عندما لا يكون المريض معديا. يظهر الطفح الجلدي على شكل شريات بارزة مفاجئة على الجلد تظهر وتختفي بسرعة كبيرة على مدار ساعات وعادة ما تكون مثيرة للحكة الشديدة.

ويمكن أن يشمل أي جزء من الجسم. إذا كان يؤثر على الوجه فإنه يمكن أن يسبب تورما في الشفتين والجفون. وقد يبدأ الاندفاع أيضا بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين. عادة ما يتم علاجه بمضادات الهيستامين. إذا كان المريض يعاني من تورم في الشفة، فمن المهم التأكد من عدم وجود صعوبة في التنفس أو التنفس بالصفير، لأن ذلك يحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

طفح جلدي حمامي حطاطي (Erythemato-papular) أو حمامي حويصلي (erythemato-vesicular)

الطفح الجلدي الحمامي الحطاطي (يوصف بأنه طفح جلدي أحمر) أو طفح جلدي حمامي حويصلي (طفح جلدي يشبه جدري الماء) يختلف عن الشرى لأنه يستمر لأيام أو أسابيع. يظهر على شكل مناطق حمراء قد تظهر في أي مكان من الجسم، لكنها تفضل المرفقين والركبتين وكذلك مؤخرة اليدين والقدمين.

كوفيد أصابع اليدين والقدمين (COVID fingers and toes)

هذا هو الطفح الجلدي الأكثر تحديدا حيث لا توجد العديد من الأمراض الجلدية الأخرى بهذه الطريقة. يعرف باسم تورم الأصابع وكان نادرا نسبيا قبل كوفيد-19، إذ شوهد بشكل رئيسي خلال نوبات البرد وفي الأشخاص الذين يعانون من بعض مشاكل الدورة الدموية في أصابع اليدين أو القدمين. ومع ذلك، في بداية الإصابة بفيروس كوفيد-19، بدأ أطباء الأمراض الجلدية ملاحظة هذا النوع من الطفح الجلدي أكثر من المعتاد وفي الطقس الدافئ الذي بدا غير عادي للغاية.

علاج الطفح الجلدي والحكة

علاج الطفح الجلدي والحكة غير الناجم عن عدوى:

لا تستعمل المادة التي تسبب الحساسية، مثل اللاتكس.

استخدم صابونا خفيفا غير معطر.

تجنب الغسل بالماء الساخن واختر الماء الدافئ.

اسمح للطفح الجلدي بالتنفس، لا تغطيه بضمادة.

استخدم مرطبات غير معطرة.

كريمات الكورتيزون التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية أو عبر الإنترنت قد تخفف من الحكة.

إذا تسبب الطفح الجلدي في ألم خفيف، فقد يكون عقار الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين مفيدا، لكن هذه ليست حلا طويل الأمد، ولن تعالج سبب الطفح الجلدي.





علاج الطفح الجلدي الناجم عن العدوى

يعتمد العلاج على سبب الإصابة وشدتها. قد تتحسن بعض أنواع الالتهابات الجلدية الفيروسية من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع.

غالبا ما يتم علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية الموضعية التي توضع مباشرة على الجلد أو بالمضادات الحيوية عن طريق الفم. إذا كانت سلالة البكتيريا مقاومة للعلاج، فقد يتطلب علاج العدوى استخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد في المستشفى.

يمكنك استخدام البخاخات والكريمات المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج عدوى الجلد الفطرية. إذا لم تتحسن حالتك، فاسأل طبيبك عن وصفة طبية من الكريمات الفموية أو الموضعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع الكريمات العلاجية على بشرتك لعلاج التهابات الجلد الطفيلية. قد يوصي طبيبك أيضا بأدوية لتقليل الانزعاج، مثل الأدوية المضادة للالتهابات.

متى يتطلب الطفح الجلدي مراجعة الطبيب

إذا ظهر طفح جلدي مصحوبا بالأعراض التالية، فمن المهم زيارة الطبيب:

ألم في الحلق

ألم في المفاصل

إذا كنت قد تعرضت للدغة حشرة

رغم أن غالبية الطفح الجلدي ليست سببا رئيسيا للقلق، فإن أي شخص يعاني من الأعراض التالية يجب أن يذهب إلى المستشفى على الفور: