بينما يعد الخيار من الأطعمة الصحية للغاية والتي ينصح بتناولها يوميا تتفاوت طريقة أكله وتحضيره بين الناس، مما قد يقلل الاستفادة من فوائده الجمة على الصحة.

ويعد تناول الخيار من العادات اليومية لملايين الناس حول العالم، وينصح بتناوله بشكل يومي لما له من فوائد على صحة الإنسان التي أصبحت مهددة بشكل أكبر في العقود الأخيرة بسبب عادات الأكل السيئة وضغوطات الحياة المستمرة، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

وتتفاوت طرق أكل الخيار بين الناس، إذ يفضل البعض أن يقطعه على شكل قطع صغيرة في سلطة متنوعة، فيما يصنع البعض الآخر من الخيار والماء مشروبا شهيا.

لكن طريقة تناول الخيار مهمة جدا من أجل الاستفادة من كل منافعه.

وفي هذا الشأن، تشير مجلة "فرويندين" (Freundin) الألمانية إلى أن هناك 5 أسباب تدفع الشخص لتناول الخيار بقشوره، وهي:

الفيتامينات

الخيار غني بالفيتامينات التي توجد بشكل أساسي في قشوره، لذلك يفضل تناوله بقشوره بشكل يومي.

صحة القلب

يعتبر الخيار من الأطعمة الجيدة جدا لصحة القلب، إذ يقلل البوتاسيوم الموجود في قشوره بشكل خاص ارتفاع ضغط الدم.

صحة الجهاز الهضمي

تساعد قشور الخيار على صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان توجد في قشوره وتسهل حركة الأمعاء.

يشار إلى أن دراسة سابقة صادرة عن كلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية أوصت بإضافة الخيار إلى عدة أطباق لأنه يساعد في التخفيف من الإمساك، لاحتوائه على ألياف مفيدة ونسبة كبيرة من الماء، حسب ما ذكر موقع "إيت ذيس" (Eat This).

مظهر شاب

يساعد تناول الخيار في الحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في قشوره على إبطاء عملية الشيخوخة في جسم الإنسان، حسب ما أورد موقع مجلة "فرويندين".

ويحتوي الخيار على الماء بنسبة تصل إلى نحو 95%، وتناوله بشكل يومي يزود الجسم بما يحتاجه من سوائل حسب موقع "إيت ذيس".

إنقاص الوزن

يساعد الخيار على الشعور بالشبع، وبالتالي فهو مثالي لمن يريد التخلص من الوزن الزائد.