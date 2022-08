توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "جونز هوبكنز"، إلى أن تناول حبوب الدواء أثناء الاستلقاء على جانبك الأيمن يقصر الوقت الذي يستغرقه امتصاص الدواء.

ونشرت الدراسة في مجلة فيزياء السوائل، وكتب عنها موقع جامعة جونزهوبكنز.

وقبل الدخول في التفاصيل نؤكد أن المعلومات هنا هي للمعرفة العامة، إذ إن بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول الدواء وهم مستلقون على الجانب، وقد يواجهون خطر الاختناق، لذا استشر طبيبك قبل تغيير الوضعية التي تتناول بها الدواء.

قال كبير المؤلفين راجات ميتال الخبير في ديناميكيات السوائل: "فوجئنا بشدة بأن الوضع كان له مثل هذا التأثير الهائل على معدل انحلال حبوب الدواء.. لم أفكر أبدا فيما إذا كنت أفعل ذلك بشكل صحيح أم خاطئ، لكنني الآن سأفكر في الأمر بالتأكيد في كل مرة أتناول فيها حبة دواء".

لا تبدأ معظم حبوب الدواء في العمل حتى تقوم المعدة بإخراج محتوياتها في الأمعاء. لذلك كلما اقتربت حبوب الدواء من الجزء السفلي من المعدة، واسمه "الغار" (antrum)، بدأت أسرع في الذوبان وإفراغ محتوياتها إلى الاثني عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

واختبر الفريق 4 أوضاع. كان تناول الحبوب أثناء الاستلقاء على الجانب الأيمن هو الأفضل إلى حد بعيد، حيث وصلت حبوب الدواء إلى أعمق جزء من المعدة لتحقيق معدل انحلال أسرع بمقدار 2.3 مرة من الوضع القائم.

According to JHU researchers who examined the mechanics of drug dissolution and the natural anatomy of the stomach:

Taking a pill while lying on your right side shortens the amount of time it takes for medicine to be absorbed. pic.twitter.com/4UehpqEfbv

— Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) August 16, 2022