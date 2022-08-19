الصين تجري فحص كورونا على الأسماك

بدأت السلطات الصينية إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 على الأسماك التي تم اصطيادها. وجرى تداول مقاطع مصورة لأخذ مسحات من الأسماك في مدينة شيامن الساحلية على نطاق واسع على الإنترنت في الصين.

يشار إلى أن السياسات الصينية لاحتواء فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 هي الأكثر صرامة في العالم.

وأكد ممثل عن إدارة الصحة في شيامن أن السلطات لم تخضع الصيادين العائدين لاختبارات فحسب، ولكن أيضا السمك الذي اصطادوه.

وجاءت الخطوة بعدما أصدرت مقاطعة جيمي توجيها الشهر الماضي يؤكد الخطر من التجارة غير القانونية مع الصيادين الأجانب في البحر، وطلبت خضوع الأفراد والسلع لاختبارات عندما يصل الصيادون وصيدهم إلى الشاطئ.