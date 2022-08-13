أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) الخميس أنها ستتوقف عن بيع "بودرة" الأطفال التي تحتوي على التلك (talc-based baby powder) على مستوى العالم عام 2023، فما حيثيات هذا القرار؟ وما بودرة التلك بالتحديد؟ وهل هي مسرطنة؟ وما بديلها الذي ستطرحه الشركة؟

ما بودرة التلك؟

بودرة التلك (Talcum Powder) هي مسحوق مصنوع من التلك، وهو معدن يتكون أساسا من المغنيسيوم والسيليكون والأكسجين، ويمتص هذا المسحوق الرطوبة جيدا ويساعد على تقليل الاحتكاك، مما يجعله مفيدا في الحفاظ على الجلد جافا ومنع الطفح الجلدي.

ويستخدم التلك على نطاق واسع في مستحضرات التجميل، مثل بودرة الأطفال ومساحيق الجسم والوجه للبالغين، وكذلك في عدد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وذلك وفقا لموقع الجمعية الأميركية للسرطان.

هل تسبب بودرة التلك السرطان؟

تقول الجمعية الأميركية للسرطان إن بعض التلك يحتوي في شكله الطبيعي على مادة الأسبستوس (asbestos)، وهي مادة معروفة بأنها تسبب سرطانات في الرئتين وحولهما عند استنشاقها.

في عام 1976، أصدرت جمعية مستحضرات التجميل وأدوات الزينة والعطور (CTFA) -وهي جمعية تجارية تمثل صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية- إرشادات طوعية تنص على أن جميع التلك المستخدم في مستحضرات التجميل بالولايات المتحدة يجب أن يكون خاليا من الكميات التي يمكن اكتشافها من الأسبستوس وفقا لمعاييرها.

من المهم التمييز بين التلك الذي يحتوي على الأسبستوس والتلك الخالي منه. التلك المحتوي على الأسبستوس بشكل عام قد يتسبب في الإصابة بالسرطان إذا تم استنشاقه، أما التلك الخالي من الأسبستوس فتسببه بالسرطان أقل وضوحا.

ماذا تقول الدراسات عن التلك والسرطان؟

أظهرت الدراسات التي عرّضت حيوانات المختبر (الجرذان والفئران والهامستر) إلى التلك الخالي من الأسبستوس بطرق مختلفة نتائج مختلطة، حيث أظهر بعضها تكوّن الورم أما بعضها الآخر فلم يعثر على أي شيء.

ماذا تقول الدراسات عن التلك وسرطان المبيض؟

تم اقتراح أن مسحوق التلك قد يسبب سرطانا في المبايض إذا كانت جزيئات المسحوق (الموضوعة على المنطقة التناسلية أو على الفوط الصحية) تنتقل عبر المهبل والرحم وقناتي فالوب إلى المبيض.

نظر العديد من الدراسات التي أجريت على النساء في الصلة المحتملة بين بودرة التلك وسرطان المبيض، وكانت النتائج مختلطة، حيث أفادت بعض الدراسات عن زيادة طفيفة في المخاطر، وبعضها لم يسجل زيادة.

ووجد العديد من دراسات الحالات والشواهد (case-control studies) زيادة طفيفة في المخاطر، لكن يمكن أن تكون هذه الأنواع من الدراسات متحيزة لأنها غالبا ما تعتمد على ذاكرة الشخص الذي استخدم التلك قبل عدة سنوات.

ولم تجد الدراسات الأترابية المستقبلية (Prospective cohort studies) -وهي نوع آخر من الدراسات لن يكون لها نفس النوع من التحيز المحتمل- زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان المبيض بشكل عام.

ومع ذلك، اقترح البعض زيادة المخاطر المحتملة في مجموعات معينة من النساء، أو في أنواع معينة من سرطان المبيض.

من مشكلات هذه الدراسات أن سرطان المبيض ليس شائعا، لهذا السبب، حتى أكبر الدراسات التي تم إجراؤها حتى الآن ربما لم تكن كبيرة بما يكفي لاكتشاف زيادة طفيفة جدا في المخاطر، إن وجدت، وفقا للجمعية الأميركية للسرطان.

ماذا تقول الدراسات عن التلك وسرطان الرئة؟

لم يتم الإبلاغ عن زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة باستخدام مسحوق التلك التجميلي.

ماذا تقول الدراسات عن التلك والسرطانات الأخرى؟

لم يتم ربط استخدام التلك بقوة مع أنواع السرطان الأخرى، على الرغم من عدم دراسة جميع الروابط الممكنة مع أنواع السرطان الأخرى على نطاق واسع.

اقترحت إحدى الدراسات أن استخدام مسحوق التلك في المنطقة التناسلية (genital talcum powder) قد يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم لدى النساء اللائي تجاوزن سن اليأس، لكن دراسات أخرى لم تجد مثل هذا الارتباط، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف هذا الموضوع.

ونظرت بعض الأبحاث المحدودة أيضا في الصلة المحتملة بين استنشاق التلك في العمل وأنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان المعدة. لكن لا يوجد دليل قوي على مثل هذه الروابط في الوقت الحالي.

ماذا تقول الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عن التلك والسرطان؟

الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) -وهي جزء من منظمة الصحة العالمية (WHO)- تصنف التلك الذي يحتوي على الأسبستوس على أنه "مادة مسرطنة للإنسان".

وبناء على أدلة محدودة من الدراسات البشرية على وجود صلة بسرطان المبيض، تصنف هذه الوكالة الدولية استخدام البودرة المعتمدة على التلك على الأعضاء التناسلية، على أنها "ربما تكون مسرطنة للإنسان".

ما البديل عن بودرة التلك الذي ستستخدمه جونسون آند جونسون؟

قالت جونسون آند جونسون "كجزء من تقييم المحفظة العالمية، اتخذنا قرارا تجاريا بالانتقال إلى مجموعة منتجات من بودرة الأطفال قائمة على نشا الذرة"، مضيفة أن مسحوق الأطفال القائم على نشا الذرة يباع بالفعل في دول حول العالم.

كم قضية رفعت على جونسون آند جونسون بسبب بودرة التلك؟

تواجه الشركة حوالي 38 ألف دعوى قضائية من المستهلكين والناجين الذين يزعمون أن منتجات التلك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب تلوثها بالأسبستوس.

لكن شركة جونسون آند جونسون تنفي هذه المزاعم، قائلة إن عقودا من الاختبارات العلمية والموافقات التنظيمية أظهرت أن التلك آمن وخال من الأسبستوس.

هل يوجد الأسبستوس في بودرة التلك؟

وجد تحقيق أجرته رويترز عام 2018 أن شركة جونسون آند جونسون كانت تعلم على مدى عقود، أن مادة الأسبستوس موجودة في منتجات التلك.

أظهرت سجلات الشركة الداخلية وأدلة أخرى أنه منذ عام 1971 على الأقل وحتى أوائل عام 2000، كانت نتائج اختبار بودرة التلك الخام والمساحيق النهائية من جونسون آند جونسون تدل أحيانا على وجود كميات صغيرة من الأسبستوس.

من جهتها، ردت جونسون آند جونسون مرارا على الأدلة بأن منتجات التلك الخاصة بها آمنة ولا تسبب السرطان.

كم قيمة الدعوى ضد شركة جونسون آند جونسون؟

واجهت الشركة تكاليف تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار في الأحكام والتسويات، بما في ذلك حكم صدر فيها بحق 22 امرأة بأكثر من ملياري دولار.

إلى أين وصلت قضية التعويضات؟

انفصلت شركة "جونسون آند جونسون" عن شركة "إل تي إل مانجمينت" (LTL Management) التابعة لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسندت إليها مطالبات التلك الخاصة بها وأعلنت إفلاسها على الفور، وأوقفت الدعاوى القضائية المعلقة مؤقتا.

وقال بن وايتنج المحامي في شركة المدعي كيلر بوستمان، إنه بسبب توقف الدعاوى القضائية مؤقتا في حالة الإفلاس، فإن قرار مبيعات الشركة لن يؤثر عليها على الفور، لكن إذا سمحت محكمة الاستئناف الفدرالية للقضايا بالمضي قدما، فيمكن للمستهلكين محاولة استخدام قرار شركة جونسون آند جونسون سحب المنتجات دليلا، على حد قول وايتنج الذي أضاف "إذا عادت هذه القضايا مرة أخرى، فهذه مشكلة كبيرة للغاية".