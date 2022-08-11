صحة

أعراض خمول الغدة الدرقية لدى الأطفال

11/8/2022

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن قصور ‫الغدة الدرقية قد يُصيب الطفل في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أنه كلما ‫كان الطفل صغيرا ولم يتم علاج هذا القصور زادت خطورة ‫العواقب التي يتعرض لها حيث قد يصاب الرضيع مثلا باضطرابات في النمو ‫وفي التطور الذهني.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض الإصابة بقصور ‫الغدة الدرقية تتمثل في:

  • التعب
  • الخمول
  • انتفاخ الوجه
  • تورم العينين
  • بحة ‫الصوت
  • برودة الجلد وجفافه وسهولة تقشره
  • زيادة الوزن دون ‫أسباب واضحة‫

أعراض خمول الغدة الدرقية Hypothyroidism الدرقية إنفوغراف

أعراض قصور الغدة الدرقية لدى المراهقين:

  • تأخر البلوغ
  • الشعور ‫بالاكتئاب
  • تأخر الدورة الشهرية ‫أو عدم انتظامها

‫وشددت المجلة على ضرورة عرض الطفل على طبيب مختص فورا في حالة ‫ملاحظة ظهور مثل هذه الأعراض، موضحة أنه يمكن التحقق من الإصابة ‫بقصور الغدة الدرقية من خلال تحليل عينة الدم، كما يمكن علاجه من ‫خلال تناول نوعيات معينة من الأدوية.

المصدر : الألمانية