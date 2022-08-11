أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن قصور ‫الغدة الدرقية قد يُصيب الطفل في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أنه كلما ‫كان الطفل صغيرا ولم يتم علاج هذا القصور زادت خطورة ‫العواقب التي يتعرض لها حيث قد يصاب الرضيع مثلا باضطرابات في النمو ‫وفي التطور الذهني.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض الإصابة بقصور ‫الغدة الدرقية تتمثل في:

التعب

الخمول

انتفاخ الوجه

تورم العينين

بحة ‫الصوت

برودة الجلد وجفافه وسهولة تقشره

زيادة الوزن دون ‫أسباب واضحة‫

أعراض قصور الغدة الدرقية لدى المراهقين:

تأخر البلوغ

الشعور ‫بالاكتئاب

تأخر الدورة الشهرية ‫أو عدم انتظامها

‫وشددت المجلة على ضرورة عرض الطفل على طبيب مختص فورا في حالة ‫ملاحظة ظهور مثل هذه الأعراض، موضحة أنه يمكن التحقق من الإصابة ‫بقصور الغدة الدرقية من خلال تحليل عينة الدم، كما يمكن علاجه من ‫خلال تناول نوعيات معينة من الأدوية.