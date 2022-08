ما فيروس لانجيا الذي ظهر في الصين؟

بدأ باحثون في تتبع فيروس جديد اكتشف في الصين، أصاب عشرات الأشخاص حتى الآن، فما هذا الفيروس؟ وما أعراضه؟ وهل يسبب الوفاة؟

ما اسم الفيروس الجديد؟

اسم الفيروس "لانجيا هنيبا الجديد" ("The novel Langya henipavirus "LayV)، ويعتقد أنه انتشر من الحيوانات إلى البشر، وذلك وفقا لصحيفة "ذا غارديان" (The Guardian) البريطانية.

متى تم اكتشاف فيروس لانجيا هنيبا؟

اكتُشف فيروس لانجيا هنيبا أول مرة في مقاطعتي شاندونغ وخنان الشمالية الشرقية أواخر عام 2018، ولكن رسميا تعرف عليه العلماء الأسبوع الماضي فقط.

ففي الأسبوع الماضي، نشر علماء من الصين وسنغافورة وأستراليا مراسلات عن الفيروس في "مجلة نيو إنغلاند الطبية" (NEJM).

إذ قال العلماء إن الفيروس انتقل -على الأرجح- من الحيوانات إلى البشر. وتراقب هيئة الصحة في تايوان الآن انتشاره في البلاد.

وأجرى الباحثون اختبارات على حيوانات برية للبحث عن فيروس لانجيا هنيبا، ووجدوا الحمض النووي الريبي الفيروسي في:

أكثر من ربع 262 "زبابة" (shrews)، مما قد يشير إلى أن الزبابة قد تكون خزانا طبيعيا للفيروس

%2 من الماعز الداجنة

%5 من الكلاب

أعراض فيروس لانجيا

حمى

تعب

سعال

فقدان الشهية

ألم في العضلات

قال العلماء إن جميع المصابين يعانون من الحمى. وكان الفيروس العامل الممرض الوحيد المحتمل الذي تم العثور عليه في 26 من أصل 35 شخصا، مما يشير إلى أن فيروس لانجيا هو سبب الحمى.

هل يسبب فيروس لانجيا الموت؟

حتى الآن، ليست هناك وفيات بفيروس لانجيا.

هل ينتقل فيروس لانجيا بين البشر مباشرة؟

قال الباحثون إنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كان الفيروس يمكن أن ينتقل بين الناس؛ إذ كانت معظم الحالات الـ35 في المزارعين، وكان من بين الأفراد المصابين الآخرين عمال في المصانع.

ووجد الباحثون أن تتبع المخالطين لـ9 مرضى، بالإضافة إلى 15 فردا من أسرهم، لم يكشف عن عدم وجود اتصال وثيق بين أفراد العائلة، ولكن حجم العينة كان صغيرا جدا لتحديد حالة انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان.

ما الزبابة التي يعتقد أنها الخزان الطبيعي لفيروس لانجيا؟

الزبابة هي ثدييات صغيرة ذات أجسام أسطوانية وأطراف قصيرة ونحيلة وأصابع ومخالب. عيونها صغيرة ولكن عادة ما تكون مرئية في الفراء، وآذانها مستديرة وكبيرة الحجم إلى حد ما.

تنشط معظم أنواع الزبابة طوال العام وفي النهار والليل، مع فترات راحة منتظمة. تأكل الحشرات واللافقاريات الأخرى في المقام الأول، وقد تأكل أيضا الفقاريات الصغيرة والبذور والفطريات.

ما عائلة فيروس هنيبا التي ينتمي لها فيروس لانجيا؟

فيروسات هنيبا هي فئة من فيروسات "آر إن إيه" (RNA) حيوانية المنشأ، وتشمل أيضا فيروس "هندرا" (Hendra) و"نيباه" (Nipah).

ارتبط كل من فيروس هندرا (الذي يصيب الخيول والبشر ونشأ في أستراليا) وفيروس نيباه (الذي تسبب في تفشي الأمراض في جنوب شرق آسيا) بمعدلات وفيات عالية.

وتقول المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية (CDC) إنه من بين 5 فيروسات هنيبا التي تم تحديدها، يعد فيروس هندرا ونيباه من مسببات الأمراض الناشئة شديدة الضراوة التي تسبب تفشي المرض في البشر وترتبط بنسب عالية من الوفيات.

وهناك 3 أنواع إضافية: "فيروس الأرز" (Cedar virus)، و"فيروس الخفافيش الغاني" (Ghanaian bat virus)، وفيروس "موجيانغ" (Mojiang)، وليس من المعروف أنها تسبب المرض البشري.

وتتراوح فترة الحضانة لفيروسات هنيبا بين 5 و16 يوما (ونادرا ما تصل إلى شهرين). ويمكن أن تسبب عدوى فيروس هندرا ونيباه مرضا شديدا يشبه الإنفلونزا مع الحمى والألم العضلي والصداع والدوخة. وقد يتطور هذا إلى التهاب الدماغ الحاد مع الارتباك وردود الفعل غير الطبيعية والنوبات والغيبوبة؛ وقد تكون أعراض مرض الجهاز التنفسي موجودة أيضا. ويمكن أن يحدث التهاب الدماغ الانتكاسي أو المتأخر الظهور بعد شهور أو سنوات من المرض الحاد.

تبلغ نسبة إماتة الإصابة بفيروس هندرا 57% (من بين 7 حالات بشرية معروفة، كانت 4 حالات قاتلة). معدلات إماتة الحالات للإصابة بفيروس نيباه هي 40% إلى 70%، ولكنها كانت 100% في بعض حالات تفشي البشر.

علاج فيروسات هنيبا

لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لعدوى فيروس الهنيبا؛ إذ يتألف العلاج من رعاية داعمة وإدارة المضاعفات. وفي حين أن عقار "ريبافيرين" (Ribavirin) المضاد للفيروسات أظهر فعالية في المختبر، إلا أن فائدته السريرية غير معروفة.