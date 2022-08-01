كيف يؤثر الطعام على صحة المفاصل؟

أفادت مجلة "ستايم" (STIMME) الألمانية بأن صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد والسمنة فحسب، ولكن النظام الغذائي غير الصحيح قد يشكل هو الآخر ضغطا كبيرا عليها.

وأوضح خبراء التغذية في المجلة أن النظام الغذائي المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر والدهون يزيد حدوث الالتهابات التي بدورها تسبب مشاكل في المفاصل.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يعتمد على تناول كمية كبيرة من الخضروات والبقوليات، مثل العدس والحمص، وكذلك الفواكه.





وأوصت المجلة الألمانية بالاعتماد على الزيوت النقية عالية الجودة التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3، مثل زيت بذر الكتان، أو الأسماك كالسلمون أو الرنجة أو الماكريل.

وفي الوقت ذاته، يجب تناول اللحوم باعتدال، خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد الالتهاب.