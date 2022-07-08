في فطور عيد الأضحى، هل الأفضل تناول لحم مفروم أم لحم مقطع "رأس العصفور"؟ وما المكونات الغذائية في لحوم العجل والخروف والجمل؟ وما كمية اللحم التي يسمح بتناولها في فطور اليوم الأول للعيد المبارك؟ ومتى تشرب القهوة؟

في فطور عيد الأضحى، أيهما أفضل اللحم المفروم أم رأس العصفور؟

اللحم المفروم ولحم رأس العصفور لهما نفس القيمة الغذائية، هما يختلفان فقط في طريقة التقطيع. وبالنسبة للمسنين فإنهم قد يعانون من صعوبات في المضغ، لذلك فإن اللحم المفروم قد يلائمهم أكثر.

أيضا يتم هضم اللحم المفروم وامتصاصه بسرعة أكبر من اللحم الذي يكون في صورة شريحة أو قطع. مع ذلك في النهاية فإن المعدة قادرة على هضم اللحم المفروم والمقطع والاستفادة منهما.

لذلك قد يكون اللحم المفروم أفضل بالنسبة لمن يعانون من صعوبات المضغ.

القيمة الغذائية في لحوم البقر والخروف والجمل

لحم البقر

المكونات الغذائية، التي يزودنا بها 100 غرام من لحم البقر، وهي بشكل تقريبي:

السعرات الحرارية: 217 سعرة.

البروتين: 26 غراما.

الدهون: 12 غراما.

الكوليسترول: 78 ملليغرام.

لحم الخروف

المكونات الغذائية، التي يزودنا بها 100 غرام من لحم الخروف، هي بشكل تقريبي:

السعرات الحرارية: 258 سعرة.

البروتين: 25 غراما.

دهون: 17 غراما.

الكوليسترول: 106 ملليغرامات.

لحم الإبل

المكونات الغذائية التي تقدمها 100 غرام من لحم الإبل، وهذا بشكل تقريبي، لأن القيمة تعتمد على فصيلة الجمل وعمره:

السعرات الحرارية: 108 سعرات.

البروتين: 20 غراما.

الدهون: 2.7 غرام.

الكوليسترول: 50 ملليغراما.

ما كمية اللحم التي يسمح بها في فطور أول أيام الأضحى؟

وفقا لتصريحات سابقة لاختصاصي التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتور زهير العربي لعيادة الجزيرة، فإن الكمية التي يسمح بتناولها للشخص العادي من اللحم تتراوح بين 200 و300 غرام يوميا، ولذلك في فطور أول أيام عيد الأضحى ينصح بألا يتجاوز ما يتناوله الشخص 150غراما من اللحم، ويضع في حسبانه أنه قد يأكل اللحم في وجبة أخرى خلال اليوم نفسه.

وقال إن من بين أنواع اللحوم: العجل والخروف والجمل، والأخير أفضلها لأن نسبة الدهون فيه هي الأقل، وذلك مقارنة مع لحم العجل والخروف.

وقال إنه في عيد الأضحى هناك بعض الممارسات التي تؤدي إلى حدوث مشاكل، مثل الإكثار من أكل اللحم، والإسراف في شرب القهوة، وتناول الوجبات السريعة. وهذه الممارسات تؤدي إلى التلبك المعوي والإسهال والتقيؤ والتسمم الغذائي.

سلق اللحم أو شيه

وأضاف أن أفضل الطرق لتحضير اللحم -في عيد الأضحى وغيره- السلق أو الشيّ.

وينصح بألا يتم شيّ اللحم على اللهب مباشرة، وأن يوضع على الشواية بعدما ينطفئ الجمر، وأن تترك مسافة 10 إلى 12 سنتيمترا بين اللحم والفحم حتى لا يحترق، وأن يشوى على نار هادئة.

وأيضا صرح الدكتور العربي بأنه لا ينصح بالتعود على تناول إلية الخروف لأنها دهن خالص ودهون مشبعة، وإن أراد الشخص تناولها فينصح ألا تتجاوز كمية قليلة جدا.

كما حذر من تناول أي من منتجات اللحوم نيئة، سواء الكبد أو غيره.

القهوة في عيد الأضحى

تعد القهوة من بين أكثر المشروبات شهرة في العالم، وهي من مكونات الضيافة في عيد الأضحى. وفي حين أن شربها قد يزيد النشاط أو التركيز، فإن استهلاكها في بعض الأحيان يصبح عقبة أمام الحصول على نوم جيد ليلا.

ولهذا السبب، ينبغي تكيّيف استهلاك الكافيين مع الإيقاع الطبيعي لجسمك، وذلك وفقا لتقرير في موقع "خبرترك" (haberturk).

متى تشرب القهوة؟

نظرًا لأن الساعة البيولوجية واستجابة الجسم للكافيين تختلف من شخص لآخر، من الصعب تحديد أفضل وقت لشرب القهوة. وهذا يرتبط بساعات النوم، فمثلا لو كانت ساعة استيقاظك عند 6:30 صباحا عندها ينصح بأن تشرب قهوتك الصباحية بين الثامنة والتاسعة، وقهوة بعد الظهر بين 12 و13، وقهوتك المسائية بين 17.30 و18.30.

وينصح بأن تفصل بين كل فترة منها 3 ساعات مع مراعاة كمية القهوة المستهلكة.

لذلك، في العيد نوصيك بتأخير موعد شرب القهوة، حتى الثامنة أو التاسعة صباحا.

القهوة والقلق ومشاكل النوم

ورغم فوائد الكافيين في تحسين النشاط فإنه معروف أيضًا بتأثيره السلبي على جودة النوم ومستوى القلق. ويدوم مفعول الكافيين في المتوسط من 3 إلى 5 ساعات، بينما تبقى حوالي نصف كمية الكافيين المستهلكة بالجسم لأكثر من 5 ساعات.

ويسبب شرب القهوة قبل موعد النوم بوقت قصير في حدوث اضطرابات النوم. ولتجنب هذه الآثار السلبية للكافيين، يوصى بتجنب شرب القهوة قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل. وإذا كنت تعاني من القلق، فمن الحكمة الحد من استهلاك القهوة.