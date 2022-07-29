أوصى "المركز الاتحادي الألماني للتغذية" الأشخاصَ الذين يعانون باستمرار من مشاكل الهضم، بالابتعاد عن أغذية "فودماب" (FODMAP)، وهي اختصار لـ(Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols)، أي "السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر".

وأوضح المركز الألماني أن أغذية "فودماب" هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل ضعيف في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون بدون هضمها جيدا، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.

وتتمثل الأغذية الغنية بـ"فودماب" في:

الكربوهيدرات قليلة السكر، وتشمل الفركتانز والغلاكتوز قليل السكر (القمح والشعير والبصل والثوم والكرفس والفاصولياء واللوبياء والشمندر الأحمر والخرشوف).

السكريات الثنائية، وتشمل اللاكتوز (سكر الحليب).

السكريات الأحادية، وتشمل الفركتوز (سكر الفاكهة).

البوليولات، وتشمل السوربيتول والزيليتول والمانيتول، وهي كحوليات سكرية موجودة في العديد من الأطعمة المصنعة وغيرها من المنتجات مثل الشوكولاتة والعلكة.

كما أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من "فودماب"، وتشمل على سبيل المثال الشوكولاتة والكاتشب والمربى والبيستو ومكعبات المرق.