لا بد أنك سمعت بالنصيحة القائلة بعدم شرب الماء أثناء الأكل، أو قبل الأكل بقليل، لأنه مضر بعملية الهضم، فهل هذا صحيح؟

من أين أتت نصيحة عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام؟

النظرية وراء هذا الادعاء هي أن شرب الماء قبل فترة وجيزة أو أثناء تناول الطعام يخفف من عصارة الجهاز الهضمي. ويزعم أن هذا بدوره يتعارض مع الهضم السليم للغذاء، مما يضعف امتصاص المغذيات. من المفترض أيضا أنه يبطئ إفراغ المعدة، مما يتركك منتفخا بشكل غير مريح، وفقا لتقرير في "واشنطن بوست" (washington post).

ونقل التقرير عن اختصاصية التغذية تامارا دوكر فريومان، قولها "لقد بحثت في القضية وعلمت أنها خاطئة تماما".

هل يخفف الماء مع الأكل من العصارة الهضمية؟

لا، فكرة أن الماء من شأنه أن يخفف من العصارات الهضمية في المعدة غير صحيحة، حيث يتم امتصاص الماء في المعدة، وبسرعة إلى حد ما، عادة في غضون 20 دقيقة تقريبا. هذا يعني أن أي تخفيف محتمل سيكون عابرا.

هل يعيق الماء مع الأكل نشاط إنزيمات الهضم؟

لا، فالإنزيمات تلتصق بجزيئات الطعام بغض النظر عن وجود الماء.

هل يؤثر الماء مع الأكل على أحماض المعدة؟

لا، إذ قالت فريومان إن الماء لن يؤثر على حموضة المعدة، في حين أن أي شيء تستهلكه -طعاما أو شرابا- سيجعل المعدة أقل حمضية مؤقتا، إذ تستجيب عن طريق إنتاج الكثير من الأحماض التي تحتاجها لهضم تلك الوجبة.

هل يبطئ الماء مع الأكل حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء؟

لا، إن الاعتقاد بأن الماء يبطئ وتيرة خروج الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة يتعارض مع العلم. وتشير الدراسات إلى أن شرب الماء مع الوجبة لا يؤثر على معدل إفراغ المعدة، كما أن معدتك لا تفرق بين الوجبة الصالحة للشرب مثل العصائر ونفس المكونات التي يتم تناولها كاملة مع السوائل التي تشرب بجانب الوجبة، مثل عصير مع شطيرة جبن، وكلاهما يستغرق نفس الوقت للهضم.

هل يسبب شرب الماء مع الأكل النفخة؟

قالت ديبي فيتر، الأستاذة المساعدة في تدريس التغذية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، لموقع "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) إنه لا يوجد بحث يظهر أن شرب الماء أثناء تناول الطعام مضر، وقالت إنه يمكن في الواقع أن يمنع الانتفاخ ويساعد في الهضم.

وقالت فيتر إن شرب الماء "يساعد على إبطاء عملية الأكل وخلق عملية هضم أكثر سلاسة. كما أن تناول رشفات من السوائل أثناء تناول الطعام يمكن أن يساعد أيضا الأشخاص في عدم الإفراط في تناول الطعام".

من جانبها، تحدثت خبيرة إنقاص الوزن إيلانا موهلستين عن دور شرب الماء في تهدئة الهرمونات والمساعدة على الشعور بالامتلاء.

هل شرب السوائل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟

يقدم شرب كمية كافية من السوائل يوميا العديد من الفوائد، وفقا لموقع "هيلث لاين" (healthline).

وتساعد السوائل على تكسير قطع الطعام الكبيرة، مما يسهل عليها الانزلاق إلى المريء وإلى معدتك. كما أنها تساعد في تحريك الطعام بسلاسة، مما يمنع الانتفاخ والإمساك.

علاوة على ذلك، تفرز معدتك الماء، إلى جانب حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، أثناء الهضم، وهذا الماء ضروري لتعزيز الوظيفة المناسبة لهذه الإنزيمات.

هل يؤثر شرب الماء مع الأكل على امتصاص المغذيات؟

وفقا للدكتور مايكل ف. بيكو من "مايوكلينك" (Mayoclinic) يساعد شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها على تكسير الطعام وهضمه حتى يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية.

فائدة أخرى للماء

الماء يجعل البراز أكثر ليونة، مما يساعد على منع الإمساك، ولذلك اختر الماء إن أمكن بدلا من المشروبات المليئة بالسكر.

في الخلاصة، على عكس النصيحة فإن شرب الماء أثناء الوجبات يمكن أن يساعد في الواقع على الهضم، ولا سيما أثناء مرحلتي المضغ والبلع، حيث يمكن أن يساعد في تليين الطعام ونقله إلى المريء. كما أن الترطيب بشكل عام يساعد على إبقاء البراز لينا ويتحرك عبر الأمعاء.