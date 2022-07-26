الإصابة بمرض السكري تعني أن على المريض أن يكون على دراية بكل ما يأكله أو يشربه، فما أبرز المشروبات التي تناسبه؟ وما أفضل مشروب لمريض السكري؟

داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه، والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى السكر في الدم.

ويعد فرط الغلوكوز في الدم -الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى السكر بالدم- من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر بالدم، ويؤدي مع الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونبدأ باستعراض مدى ملائمة 4 مشروبات شهيرة لمريض السكري، ثم نقدم التوصيات الطبية حول أفضل المشروبات:

السكري والقهوة

قد يساعد شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر، وفقا لمراجعة أجريت عام 2019، ونقلها تقرير في "هيلث لاين" (health line).

والقهوة عموما تناسب مريض السكري، لكن يجب عدم إضافة السكر. أيضا يجب الانتباه عند إضافة الحليب أو الكريمة، إذ يضيف ذلك سعرات حرارية إلى القهوة وقد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

يجب عدم تجاوز توصيات نسب الكافيين، فبالنسبة للبالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة، يجب ألا يتجاوز كمية 200 ملليغرام كافيين بالكوب الواحد، و400 طوال اليوم، وفقا لما تقوله أستريد نيهليغ مديرة الأبحاث بالمعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro).

وتضيف الباحثة "على وجه الخصوص، يجب ألا يتجاوز الاستهلاك ما بين كوب وكوب ونصف من القهوة في وقت واحد، ويجب ألا يتخطى ما بين 4 و5 أكواب طوال اليوم"، وأكدت أن "الالتزام بهذا الاستهلاك المعتدل لا يخلف أي آثار ضارة على الصحة، وهو ما أكدته العديد من الدراسات".

السكري والشاي

أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على صحتك العامة.

وتشير دراسة جماعية كبيرة أجريت عام 2021 على أكثر من نصف مليون شخص إلى أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

والشاي بنوعيه الأسود والأخضر يناسب مريض السكري، لكن يجب عدم إضافة السكر.

السكري والعصير

العصير غني بالسكر، وشربه يؤدي لارتفاع سكر الدم، ولذلك فهو لا يناسب مرضى السكري.

وقد تكون هناك عصائر خالية من السكر ومحلاة بمحلٍ صناعي، وفي هذه الحالة يمكن تناولها، لكن مع ضرورة عدم الإسراف بها.

السكري والمشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على السكر، لذلك هي لا تلائم مرضى السكري. كما أن الإفراط في تناولها يهدد الأسنان وقد يؤدي إلى أضرار بها.

أيضا توجد مشروبات غازية دايت، ولكن يجب عدم الإسراف بها، خاصة أنها لا تقدم أية فيتامينات أو معادن مفيدة للجسم.

ما المشروبات التي تناسب مريض السكري؟

توصي جمعية السكري الأميركية بمشروبات خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية، وذلك لمنع ارتفاع السكر في الدم.

من المشروبات التي تلائم مريض السكري:

الماء.. أفضل مشروب لمريض السكري

يعد الماء أفضل مشروب لمريض السكري وللجميع دون استثناء. فالماء لا يرفع مستويات السكر في الدم، وهو يوفر الترطيب للجسم.

ويوصي معهد الطب في الولايات المتحدة الرجال البالغين بشرب حوالي 13 كوبا (3.08 لترات) في اليوم، ويجب على النساء شرب حوالي 9 أكواب (2.13 لتر).

شاي الأعشاب

أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري، شريطة عدم إضافة السكر لها.

ولا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر، ولكنه غني أيضا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، بما في ذلك الكاروتينات والفلافونويد والأحماض الفينولية.

الحليب قليل الدسم

يحتوي الحليب على فيتامينات ومعادن مهمة، لكنه يضيف الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي. اختر دائما حليبا غير محلى أو قليل الدسم أو منزوع الدسم. ويمكن شرب ما لا يتجاوز كوبين إلى 3 أكواب يوميا.