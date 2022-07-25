قلق من ارتفاع الإصابات.. مسؤولة أوروبية تحث على تحرك عاجل لمواجهة كورونا في الشتاء

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس -اليوم الاثنين- إنه يتعين على دول الاتحاد البدء الآن في الاستعداد لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء المقبلين، مشيرة إلى "زيادة مقلقة" في حالات تفشي المرض.

وحذرت المفوضة من أن الجائحة لم تنته بعد، وقالت لراديو قبرص "للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول".

وتابعت "خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماما أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن -وينبغي لها ألا- أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، لا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم".

وأشارت كيرياكيدس إلى أن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة.

وفي السياق، أعلنت عدة مدن صينية -بينها شنغهاي- الأسبوع الماضي التأهب بسبب بؤر إصابات جديدة بكوفيد-19، وقررت إجراء فحوص جماعية متكررة أو تمديد الإغلاق العام الذي يشمل ملايين السكان.