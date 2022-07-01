معلومات قد تدهشك عن الأظافر

الجسم مصدر فضول كبير، وكلما عرفنا أكثر عن خباياه زادت دهشتنا أكثر، ومن بين جميع أعضاء الجسم، قد تكون الأظافر أقل عضو يحظى بالاهتمام.

وفي هذا التقرير، أورد موقع "سوبر كوريوسو" (supercurioso) الإسباني معلومات غريبة عن الأظافر.

نمو الأظافر في الشتاء والصيف

يكون نمو الأظافر في فصل الصيف أسرع منه في الشتاء.

الأظافر والنوم

تؤثر قلة النوم أو جودته بشكل مباشر على نمو الأظافر، ويحدث الشيء نفسه عندما تعاني من مستويات عالية جدا من التوتر.

الاختلاف في نمو أظافر اليدين

من الحقائق الغريبة الأخرى أن أظافر اليد المهيمنة تنمو بوتيرة أسرع من أظافر اليد الأخرى، وهذا ينطبق على مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء. وتنمو أظافر اليد المهيمنة بمعدل 3.5 مليمتر شهريا، بينما تنمو أظافر اليد الأخرى بمعدل 1.6 مليمتر شهريا. كما تحتاج أظافر اليدين إلى حوالي 100 يوم لتنمو سنتيمترا واحدا، بينما تحتاج من 4 إلى 6 أشهر لتجديد نفسها تماما.

أظافر القدم

يستغرق نمو أظافر القدمين وقتا أطول.

العناية بالجُليدة

ينبغي الانتباه بشكل خاص للجُليدة (Cuticle) عند وضع طلاء الأظافر، لأن هذه الأنسجة الحية بحاجة إلى الأكسجين. يخنق طلاء الأظافر البشرة المحيطة بها ويتركها جافة ويُضعف الأظافر. حاولي ألا تلمسي الجُليدة عند طلاء أظافرك أو قومي بإزالته بسرعة إذا غطاها.

الأظافر والأمراض الجلدية

يرتبط حوالي 10% من الأمراض الجلدية بالأظافر.

الأظافر لا تتعرق

الظفر غير قادر على التعرق، لأنه لا يحتوي على غدد عرقية. لذلك، إذا رأيت عرقا على الأظافر فاعلم أن مصدره الجلد المحيط بها.

الأظافر والشعر

من الحقائق الغريبة الأخرى عن الأظافر أنها مصنوعة من نفس المادة التي يتكون منها الشعر، وهي الكيراتين.

قضم الأظافر

يجب أن تعلم أن عادة قضم الأظافر العصبية مرتبطة بالقلق، وهي شائعة جدا في مرحلة المراهقة. ولكن وفقا لإحدى الدراسات، فإن معظم الناس يتخلون عن هذه العادة من تلقاء أنفسهم في سن الثلاثين تقريبا.