في غضون ساعة واحدة من تناول الكافيين أو شربه، يصل الكافيين إلى أعلى مستوياته في الدم. قد تستمر في الشعور بآثار الكافيين لمدة 4 إلى 6 ساعات.

هل الكافيين ضار؟ وهل يسبب الإدمان؟ وماذا عن الجفاف؟ ما كمية الكافيين في بعض المشروبات الشائعة؟ وما أبرز الخرافات حول الكافيين؟

هناك عدة مغالطات عن الكافيين، جمعنا أبرزها لنقدمها في هذا التقرير، مع معلومات حول تأثير الكافيين على الجسم.

الخرافة 1: الكافيين ضار بالنسبة لك

عند استهلاكه بمعدل أقل من 300 مليغرام يوميا، فإن الكافيين -الذي يعد من أبرز المواد الموجودة في القهوة والشاي- لا يرتبط بمشاكل صحية. إذا كان لديك ظرف صحي معين فقد يطلب منك الطبيب تقليل أو إيقاف الكافيين، ولكن هذا أمر مرتبط بالحالة الصحية للشخص.

وتقول الدكتورة صوفي بالزورا -أستاذة مساعدة في الطب وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي في كلية غروسمان بجامعة نيويورك- إنه في الواقع قد تكون هناك فوائد للكافيين، وذلك في فيديو نشرته قناة ساينس إنسايدر Science Insider.

مثلا، أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الكافيين يرتبط بخفض بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطانات الرأس والعنق ومرض الكبد المزمن والالتهاب.

ووفقا لبعض الدراسات، فإن 3 أكواب من القهوة تقلل خطر السكتة الدماغية، أيضا الشاي والشوكولاتة السوداء.

ويقول الدكتور دونالد هنسرود، من مايو كلينيك Mayo Clinic إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن القهوة قد يكون لها بالفعل فوائد صحية.

ووجد العلماء ارتباطا محتملا بين القهوة وانخفاض معدل الوفيات.

وقد توفر القهوة بعض الحماية ضد:

مرض باركنسون

داء السكري من النوع الثاني

مرض الكبد

سرطان الكبد

النوبة القلبية

السكتة الدماغية

ويضيف هنسرود أنه مع ذلك، لا تزال القهوة تنطوي على مخاطر محتملة، ويرجع ذلك في الغالب إلى محتواها العالي من الكافيين. على سبيل المثال، يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت. يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يحاولن الحمل أو المرضعات توخي الحذر بشأن الكافيين. وقد ارتبط تناول كميات كبيرة من القهوة غير المفلترة بزيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول.

الخرافة 2: الكافيين سيعوضك عن قلة النوم

لا شيء يعوضك عن النوم إلا النوم. احصل على 7-9 ساعات من النوم الجيد يوميا.

الخرافة 3: الكافيين يسبب الإدمان

هذا يعتمد على ما نعنيه بكلمة "إدمان". الكافيين منشط للجهاز العصبي المركزي، والاستخدام المنتظم للكافيين يسبب اعتمادا جسديا خفيفا. لكن الكافيين لا يهدد صحتك الجسدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية كما تفعل المخدرات، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد webmd.

إذا توقفت عن تناول الكافيين بشكل مفاجئ، فقد تظهر عليك أعراض الانسحاب لمدة يوم أو أكثر، خاصة إذا كنت تستهلك فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا. تشمل أعراض الانسحاب من الكافيين ما يلي:

صداع

تعب

قلق

تهيج

مزاج مكتئب

صعوبة في التركيز

لا شك أن أعراض الانسحاب يمكن أن يؤدي لبضعة أيام سيئة. ومع ذلك، فإن الكافيين لا يسبب شدة الانسحاب عن المخدرات أو الخمر، لهذا السبب، لا يعتبر الخبراء الاعتماد على الكافيين إدمانا.

الخرافة 4: لا تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على كافيين

ديكاف Decaf هو اختصار للقهوة منزوعة الكافيين، ولكنها في الحقيقة تحتوي على القليل من الكافيين.

الديكاف قهوة من حبوب البن التي تمت إزالة 97% على الأقل من الكافيين فيها، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين healthline.

هناك طرق عديدة لإزالة الكافيين من حبوب البن. تشمل معظمها الماء أو المذيبات العضوية أو ثاني أكسيد الكربون.

تُغسل حبوب البن في المذيب حتى يتم استخلاص الكافيين منه ثم يُزال المذيب.

يمكن أيضا إزالة الكافيين باستخدام ثاني أكسيد الكربون أو مرشح الفحم.

والقهوة منزوعة الكافيين ليست خالية تماما من الكافيين. إذ تحتوي في الواقع على كميات متفاوتة من الكافيين، عادة حوالي 3 مليغرام لكل كوب.

بالمقابل يحتوي الكوب من القهوة العادية على حوالي 70-140 مليغرام من الكافيين، اعتمادا على نوع القهوة وطريقة التحضير وحجم الكوب.





الخرافة 5: الكافيين يسبب الجفاف

قد يجعلك الكافيين بحاجة للتبول. ومع ذلك، فإن السوائل التي تستهلكها في المشروبات التي تحتوي على الكافيين تميل إلى تعويض آثار فقدان السوائل عند التبول.

ورغم أن الكافيين يعمل كمدر للبول، فإن الدراسات تظهر أن شرب المشروبات المحتوية على الكافيين باعتدال لا يسبب الجفاف في الواقع.

الخرافة 6: الكافيين موجود فقط في القهوة والشاي

لا، الكافيين موجود في العديد من المنتجات، مثل مشروبات الطاقة ومشروبات الكولا، وأيضا في الشوكولاتة. يمكن أن يتراوح محتوى الكافيين من 160 ملليغرام في بعض مشروبات الطاقة إلى أقل من 4 ملليغرام في أونصة من شراب بنكهة الشوكولاتة.

الكافيين موجود أيضا في بعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية البرد، في الواقع، يعتبر الكافيين بحد ذاته مسكنا خفيفا للألم ويزيد من فعالية مسكنات الألم الأخرى.

ما الكافيين؟

ووفقا موقع ميدلاين بلاس medlineplus فإن الكافيين مادة مُرة توجد بشكل طبيعي في أكثر من 60 نباتًا بما في ذلك:

حبوب البن

أوراق الشاي

حبوب الكولا، والتي تستخدم لإعطاء نكهة الكولا للمشروبات الغازية

الكاكاو

ما كمية الكافيين في بعض المشروبات

معظم الناس يستهلكون الكافيين من المشروبات. يمكن أن تختلف كمية الكافيين في المشروبات المختلفة كثيرًا، لكنها بشكل عام:

كوب قهوة 8 أونصات OZ (237 ملليتر): تحتوي على 95-200 ملليغرام من الكافيين

علبة كولا سعة 12 أونصة (354 ملليتر): 35-45 ملليغرام ممن الكافيين

مشروب طاقة 8 أونصات: 70-100 ملليغرام ممن الكافيين

كوب شاي 8 أونصات: 14-60 مليغرام ممن الكافيين

ما هي تأثيرات الكافيين على الجسم؟

للكافيين تأثيرات عديدة على التمثيل الغذائي في الجسم، مثل:

ينشط الجهاز العصبي المركزي، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاستيقاظ ويمنحك دفعة من الطاقة

مدر للبول، بمعنى أنه يساعد جسمك على التخلص من الملح والماء الزائدين عن طريق التبول أكثر

يزيد من إفراز الحمض في معدتك، مما يؤدي أحيانًا إلى اضطراب في المعدة أو حرقة في المعدة

قد يتداخل مع امتصاص الجسم للكالسيوم

يرفع ضغط الدم

كم تستمر تأثيرات الكافيين؟

في غضون ساعة واحدة من تناول الكافيين أو شربه، يصل الكافيين إلى أعلى مستوياته في الدم. قد تستمر في الشعور بآثار الكافيين لمدة 4 إلى 6 ساعات.