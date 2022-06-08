‫لهذا السبب.. تناول حَفنة من المكسرات يوميا

أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول ‫حَفنة (ملء كف اليد) من المكسرات يوميا لما تتميز به من ‫فوائد جمّة للصحة.

‫وأوضحت الجمعية أن المكسرات كالبندق والجوز واللوز تزخر بالأحماض ‫الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6. هذه الأحماض الدهنية تتميز بتأثير إيجابي ‫على مستويات الكوليسترول، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، وبالتالي ‫تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

‫وبالإضافة إلى الدهون الصحية، تحتوي المكسرات أيضا على الكثير من المواد ‫النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن، كما ‫أنها تمثل مصادر جيدة للبروتين. ونتيجة لذلك، فإنها تساعد على الشعور ‫بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تمنع نوبات الجوع الشديدة، مما يساعد في ‫إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وتعمل المكسرات أيضا على إمداد الجسم ‫بالطاقة وتعزّز التركيز.

‫وللحفاظ على المكسرات طازجة لأطول مدة ممكنة، من الأفضل تخزينها باردة ‫ومظلمة وجافة ومعبأة جيدا في شبكة أو صندوق خشبي، فهذا يوفر لها تهوية ‫جيدة.