لهذا السبب.. تناول حَفنة من المكسرات يوميا
أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول حَفنة (ملء كف اليد) من المكسرات يوميا لما تتميز به من فوائد جمّة للصحة.
وأوضحت الجمعية أن المكسرات كالبندق والجوز واللوز تزخر بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6. هذه الأحماض الدهنية تتميز بتأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.
وبالإضافة إلى الدهون الصحية، تحتوي المكسرات أيضا على الكثير من المواد النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها تمثل مصادر جيدة للبروتين. ونتيجة لذلك، فإنها تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تمنع نوبات الجوع الشديدة، مما يساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وتعمل المكسرات أيضا على إمداد الجسم بالطاقة وتعزّز التركيز.
وللحفاظ على المكسرات طازجة لأطول مدة ممكنة، من الأفضل تخزينها باردة ومظلمة وجافة ومعبأة جيدا في شبكة أو صندوق خشبي، فهذا يوفر لها تهوية جيدة.