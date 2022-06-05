هل القهوة مفيدة للمذاكرة؟ وكيف يحسن الطالب من التركيز؟ وكم يستطيع الإنسان أن يحفظ في اليوم؟ وهل هناك مشروبات أو مأكولات تساعد على التركيز أثناء المذاكرة؟

وجهنا هذه الأسئلة للدكتور فيصل خالد حديد، أخصائي الأطفال واختصاصي المخ والأعصاب، والذي أجاب عليها في تصريحات خاصة للجزيرة نت.

كيف يعمل الدماغ أثناء المذاكرة؟

الذاكرة لدى الإنسان وبشكل مبسط تتكون من ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى كذكريات الطفولة لشخص بالغ على سبيل المثال، فالذاكرة القصيرة ستستجيب أولا وتبدأ بتخزين المعلومات ومن ثم يقوم الدماغ تدريجيا بربطها بالذكريات القديمة لتكون أقوى ويمكن استرجاعها عند الحاجة إليها.

كيف يحسن الطالب من التركيز؟

يحتاج الطالب لكي يحصل على تحصيل علمي جيد أن يتبع بعض الوسائل السهلة التي تساعده على التركيز وتثبيت المعلومات بشكل أفضل، ومن أهم هذه الأمور:

أخذ قسط كاف من النوم يوميا

أخذ قسط من الراحة وهو في مرحلة المذاكرة اليومية العادية وأيضا قبل الاختبارات

تقليل التشتت بالملهيات كالتلفاز والهواتف النقالة

في فترة ما قبل الاختبارات ينصح بالتركيز على الهدف وهو التحصيل العملي الجيد وعدم الالتفات لأي شيء آخر





هل هناك أغذية أو مشروبات تؤثر سلبيا على التركيز؟

بما لا شك فيه أن الأطعمة عالية الدهنيات وكميات الأكل الكبيرة تؤثر سلبا على الأداء الدراسي بشكل عام، لأن الجسم سوف ينشغل بشكل أو بآخر في عملية الهضم لهذه الكميات مما يؤدي إلى النعاس والشعور بالتعب والحاجة إلى النوم.

هل القهوة مفيدة للمذاكرة؟

في حالة أن الطالب معتاد على القهوة بشكل يومي فلا مانع من ذلك، ولكن يفضل تجنبها من بعد الساعة الثالثة بغرض النوم مبكرا، ولا يوجد دليل علمي قطعي على أن القهوة تحسن من الذاكرة، إلا أن بعض الدراسات تعتبرها مفيدة من ناحية زيادة النشاط والتركيز.

بعض الطلاب يشربون مشروبات الطاقة قبل الامتحان لزيادة التركيز، ما رأيكم بذلك؟

مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين والسكر، وبالتالي تساعد بعض الأشخاص في تقليل النعاس والشعور بالنشاط الذي يعد بالنسبة لي نشاطا نسبيا نتيجة الكافيين والسكريات العالية ولا تحسن الذاكرة.

هل هناك مشروبات أو مأكولات تساعد على التركيز أثناء المذاكرة؟

على المدى القصير لا يوجد أطعمة تحسن من الذاكرة لمدة أيام مثلا، لكن هناك نمط معين من الغذاء يمكن أن يحافظ على قوة الذاكرة على المدى البعيد.

كيف يمكن تنشيط الدماغ للدراسة؟

لتسهيل المهمة على الدماغ يجب على الطالب مذاكرة دروسه أولا بأول في أيام الدراسة العادية، والقيام بملخصات تسهل عليه استرجاع المعلومة حين الحاجة إليها.

ومن المثبت علمياً هو أن ترك أوقات بين المذاكرة والعودة لمذاكرة الموضوع ذاته بعد فترة يثبته في الدماغ بشكل أفضل، وهو ما يسمى التكرار المتباعد spaced repetition.

كم يستطيع الإنسان أن يحفظ في اليوم؟

لا يوجد حد معين، لكن الدماغ كعضلات الجسم، هل تستطيع الجري لعدة كيلومترات في اليوم وأنت معتاد على المشي لعدة أمتار فقط؟ الدماغ لديه قدره مهولة وكبيرة على تخزين المعلومات لكن هذا الأمر يتم بالتدريج ولذلك ينصح الطلبة بالمذاكرة أثناء العام الدراسي كي تكون أمور التحضير للاختبار ميسرة وغير مرهقة للدماغ.