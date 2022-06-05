ما أفضل وقت لممارسة الرياضة عموما؟ وما الاختلافات بين الرجال والنساء؟ وما الوقت الذي يعطي أفضل نتيجة لممارسة التمارين بغرض التخلص من الكرش؟

التمرين الصباحي يقلل من الكرش لدى النساء

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن التمرين الصباحي يقلل من دهون البطن "الكرش" وضغط الدم لدى النساء، بينما عملت التمارين المسائية على زيادة الأداء العضلي لدى النساء وخفض ضغط الدم لدى الرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء يحرقن المزيد من دهون الجسم في أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما يحدث ذلك عند الرجال بشكل أفضل في المساء.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة الدكتور بول أرسيرو، أستاذ الصحة والعلوم الفسيولوجية البشرية في كلية سكيدمور بولاية نيويورك، ونشرت في مجلة "فرونتيرز إن فسيولوجي" (Frontiers in Physiology).

وتتبعت الدراسة الأشخاص ذوي الوزن الصحي، لكن الباحثين يقولون إن النتائج يمكن أن تنطبق أيضا على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ما أفضل وقت لممارسة الرياضة عموما؟

التمرين مفيد لك في أي وقت تقوم به، المهم أن تتمرن. ويقول الدكتور أرسيرو "إن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو أفضل وقت يمكنك القيام به وتناسبه مع جدولك الزمني".

لكنه يشير إلى أن هناك "شيئا آخر يحدث"؛ مما قد يعني أن الوقت المثالي من اليوم لممارسة الرياضة يختلف بالنسبة للنساء والرجال.

أسباب الاختلافات بين الرجال والنساء في وقت التخلص من الكرش

هناك عدة أسباب محتملة، مثل:

الاختلافات في الهرمونات

الاختلاف في الساعة البيولوجية ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين

طبيعة جسم الرجل والمرأة

مع ذلك ليس من الواضح بالضبط سبب اختلاف استجابات الرجال والنساء لتوقيت التمرين، ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة المزيد.

وقت التمرين الذي فحصته الدراسة للتخلص من الكرش

وشملت الدراسة 30 رجلا و26 امرأة، جميعهم نشيطون وصحيون وتتراوح أعمارهم بين 25 و 55 عاما. واستمرت لمدة 12 أسبوعا ورصدت آثار برنامج لياقة بدنية متنوع، والذي تضمن تمارين الإطالة والركض والمقاومة والتحمل.

وقد مارست إحدى المجموعات التمارين لمدة ساعة قبل الساعة 8:30 صباحا، بينما تابعت المجموعة الأخرى نفس الأنشطة في المساء بين الساعة 18:00 والساعة 20:00. واتبع جميع المشاركين خطة وجبات مصممة خصيصا.

الكرش والجنس ووقت التمرين

وبناء على النتائج، يجب على النساء المهتمات بتقليل الدهون حول منطقة الوسط وخفض ضغط الدم أن يهدفن إلى ممارسة الرياضة في الصباح، كما يقول الدكتور أرسيرو.

هذا مهم لأن دهون البطن تلتف حول أعضاء الجسم الداخلية، بما في ذلك الكبد، ويمكن أن تكون خطيرة.

ومع ذلك، يقول إن النساء اللواتي يحاولن تحسين قوة العضلات في الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى مزاجهن العام وتناول الطعام، يجب أن يمارسن التمارين المسائية.

بالمقابل كان الرجال أقل حساسية للوقت من اليوم الذي يمارسون فيه التمارين، مما يحسن قوتهم في الصباح والمساء.

لكن وجد الباحثون أن التمارين المسائية تكون مثالية للرجال المهتمين بتحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي.

ويعني تحسين صحة التمثيل الغذائي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الكرش ومخاطره

وتعد دهون البطن "الكرش" مشكلة صحية شائعة في الوقت ‫الحاضر؛ بسبب نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية غير السليمة،‫ وقلة الحركة التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

وتجتمع عادة الدهون عند الرجال على مستوى منطقة البطن لتأخذ شكلا دائريا، وفي الماضي كان "الكرش" رمزا للرخاء، ولكنه أصبح عبئا صحيا على التمثيل الغذائي وسببا رئيسيا لعدة أمراض.

وو‫فقا لاختصاصي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل، فإن دهون البطن لها‫ أيض "هائج"؛ حيث إنه يفرز المئات من المواد الضارة، التي تتسبب في حدوث ‫عمليات التهابية. ‫وأضاف أنه يمكن أن تنشأ تجمعات سامة في الكبد، وفي أسوأ الحالات قد يحدث ‫فشل كبدي.

وقال البروفيسور الألماني ماتياس بلوهر إنه عندما تكون دهون ‫البطن مصحوبة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم ودهون الدم، يطلق الأطباء على هذه الحالة اسم "متلازمة الأيض". ‫وأضاف أن اجتماع 3 من هذه العوامل الأربعة يرفع ‫خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

من جهته، يقول الطبيب الألماني المختص بأمراض الجهاز البولي والتناسلي أوليفر غرالا إن هناك علاقة بين زيادة الوزن والدهون على مستوى البطن عند الرجال؛ وتراجع القدرة على الانتصاب وممارسة الجنس بشكل عام.

فغالبا ترتبط زيادة الوزن بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، وهذه الأمراض لها تأثير على المدى البعيد على الأوعية الدموية فتصبح جامدة ومسدودة.

الكرش يضعف القدرة الجنسية والانتصاب

وفي ما يتعلق بالقدرة الجنسية، فإن تصلب الشرايين يمنع وصول الدم الكافي في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو الذكري، و"هذا يقلل من صلابة الانتصاب"، على حد تعبير الطبيب غرالا.

وأما الخطر الأكبر -وفق الخبير الألماني- فيكمن في الكرش نفسه، لأن هرمونات دهون البطن تكون نشطة للغاية، وهو ما يقلل مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجل، وبالتالي أيضا الرغبة الجنسية والقدرة على الانتصاب، وهو ما تؤكده دراسة لجامعة هارفارد.

ويمكن معرفة إذا كانت دهون البطن خطيرة أم لا من ‫خلال قياس محيط الخصر، وذلك بوضع شريط قياس على الوسط في المنطقة ‫الواقعة بين الضلوع وعظام الحوض. ويصبح الأمر خطيرا إذا زاد حجم الخصر ‫عن 102 سنتيمتر لدى الرجال و88 سنتيمترا لدى النساء.

‫اعتقاد خاطئ حول الكرش

ويظن البعض أن شرب الماء -خاصة في أثناء الطعام أو بعده- يؤدي إلى انتفاخ بطن شاربه وتحولها إلى "كرش"، ويلومون الماء لأنه ينفخ المعدة ويؤدي إلى اتساعها، وكأن الجسم بالون مطاطي ينتفخ بسهولة بسبب شرب الماء، ولكن هذا تصور خاطئ للغاية، والماء ليس سببا للداء، بل هو من ضرورات الحياة، فاشربه بالهناء والشفاء.

أولا، الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية، وبالتالي عند دخوله الجسم لا يعطيه أي طاقة، وهو لا يتحول إلى شحوم تتكدس في الجسم، مما يعني أن الماء لا يؤدي إلى البدانة أو زيادة الوزن.

ثانيا، وبخصوص الكرش، فإن الجسم ليس بالونا لينا ليتورم مثل بطيخة بعد شرب كوب أو كوبين من الماء، وعلى الأرجح فإن سبب شعور الشخص بالانتفاخ بعد الغداء هو تناوله كمية كبيرة من الطعام، أو معاناته من اضطرابات معوية أو مشاكل صحية تستلزم مراجعة الطبيب.

نصائح للتخلص من الكرش