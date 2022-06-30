فاجأت الإعلامية والممثلة الكويتية ​فاطمة الطباخ​ جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها، عقب فقدانها الكثير من وزنها عن طريق عملية تكميم للمعدة واتباع نظام غذائي صحي.

ونشرت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ فيديو على حسابها الرسمي في "تيك توك"، أوضحت فيه أن العملية أجريت لها قبل عام ونصف، وهي ملتزمة بالنظام الغذائي الذي وضعه الطبيب لها، وأن العملية لم تكن المخرج الأساسي لها وأن الالتزام كان مهما جدا بعد العملية، وفقا لما رصدته وحدة سند للتحقق والرصد في شبكة الجزيرة الإعلامية.

فما عملية تكميم المعدة؟ وما فوائدها وعيوبها؟ وكيف يمكن الحفاظ على الرشاقة بعد إجرائها؟

قبل الدخول في التفاصيل، علينا أن نؤكد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي للاسترشاد فقط، وليست ترويجا أو دعوة لأي إجراء جراحي لتخفيف الوزن، أو لأي طبيب. استشر طبيبك دائما حول الخيارات العلاجية التي تلائمك إذا كنت تعاني من السمنة.

ما تكميم المعدة؟

تكميم المعدة -ويعرف أيضا باسم قطع المعدة (sleeve gastrectomy)– إجراء جراحيا يتم فيه إزالة جزء من المعدة، بحيث لا يمكن للشخص أن يأكل نفس الكمية السابقة، فيشعر بالشبع بشكل أسرع.

وتكميم المعدة هو أحد جراحات الوزن، وهي جراحات تهدف لمساعدة الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل خطر بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم. وعادة ما يتم اللجوء إلى جراحات الوزن في حالات معينة، وبعد فشل الشخص في فقدان الوزن عبر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ومن خلال هذا الإجراء يتم فقدان الوزن عن طريق تقييد تناول الطعام. ومع هذه العملية، الذي يتم إجراؤها عادة بالمنظار، يزيل الجراح ما يقرب من 75% من المعدة، وفقا لموقع مركز ايرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا (Columbia University Irving Medical Center).

وينتج عن عملية تكميم المعدة أن تأخذ المعدة شكل أنبوب أو "كم" يحتوي على كمية أقل من الطعام. وعلى الرغم من أن عملية تكميم المعدة صممت في الأصل كمرحلة أولى من إجراء مرحلتين للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو العالية الخطورة، فإن هذه العملية تستخدم الآن بشكل شائع وناجح كإجراء مقصود لفقدان الوزن لدى الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 40.

فقدان الوزن المتوقع من تكميم المعدة

إحصائيا، تبلغ نسبة الوزن الذي تساعد عملية تكميم المعدة على فقدانه نحو 60% من الوزن الزائد؛ ويتم الحصول على نتائج أفضل مع الالتزام الجيد بالإرشادات الغذائية والسلوكية. من خلال الخيارات الغذائية الذكية والتمارين المنتظمة والعادات الغذائية الجيدة، سيستمتع المرضى الذين خضعوا لعملية تكميم المعدة بفقدان الوزن والحفاظ عليه.

مع تكميم المعدة لا يوجد جسم غريب مزروع، كما هي الحال مع حزام المعدة القابل للتعديل، ولا توجد إعادة ترتيب معقدة للأمعاء، كما هي الحال مع تحويل مسار المعدة. ويجد معظم المرضى أنه بعد التعافي من العملية، يمكنهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بشكل مريح، بما في ذلك اللحوم والخضروات الليفية. على عكس حزام المعدة القابل للضبط والمسار المعدني، فإن تكميم المعدة هو إجراء دائم، لا يمكن عكسه.

إزالة جزء من المعدة يقلل من مستوى هرمون يسمى الغريلين في الجسم، والذي يشار إليه عادة باسم "هرمون الجوع"، وبالتالي يجد الكثير من الناس أنهم أقل جوعا بعد عملية تكميم المعدة.

يلعب الغريلين أيضا دورا في استقلاب السكر في الدم، لذلك غالبا ما يرى المصابون بداء السكري من النوع الثاني انخفاضا فوريا في حاجتهم إلى أدوية السكري (خاصة الأدوية الفموية) بعد عملية تكميم المعدة.

فوائد تكميم المعدة

يؤدي تكميم المعدة إلى فقدان الوزن بسرعة وفعالية مقارنة بجراحة المجازة المعدية. يمكن للمرضى أن يتوقعوا خسارة 50% أو أكثر من وزنهم الزائد في غضون 3 سنوات.

لا يتطلب الإجراء غرس رباط، ولا يغير مسار العملية الهضمية.

تساعد التغييرات الهرمونية بعد العملية المرضى على الشعور بالنشاط، وتناول كميات أقل من الطعام، بالإضافة إلى تحسين أو علاج مرض السكري.

عيوب تكميم المعدة

مثل العمليات الجراحية الأخرى، فإن عملية تكميم المعدة غير قابلة للعكس.

معدل المضاعفات الجراحية المبكرة يمكن مقارنته مع المجازة المعدية التقليدية.

المرضى معرضون لخطر نقص المغذيات على المدى الطويل.

ما الفرق بين تكميم المعدة وقص المعدة؟

تكميم المعدة هو الاسم العلمي للعملية، أما قص المعدة فهو مصطلح عام يطلق على أية جراحة يتم فيها قطع أجزاء من المعدة، سوءا لتخفيف الوزن أو لعلاج مرض مثل السرطان.

ما عملية تكميم المعدة بالمنظار؟

وفقا لمايو كلينيك (mayoclinic)، فإن إجراء تكميم المعدة عادةً ما يتم تنفيذه باستخدام المنظار الذي يتضمن إدخال أدوات دقيقة عبر شقوق صغيرة متعددة في الجزء العلوي من البطن.





ما جراحات الوزن الأخرى التي تستخدم لخفض الوزن؟

حزام المعدة (gastric band): يُوضع حزام حول المعدة، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع بعد تناول كمية أقل من الطعام. ويحتوي الحزام على بالون قابل للنفخ، ويوضع حول الجزء العلوي من المعدة، مما يخلق جيبا صغيرا في المعدة فوق الحزام مع فتحة ضيقة تصل لبقية المعدة، ويتم نفخ البالون أو تفريغه لضبط حجم الحزام.

يُوضع حزام حول المعدة، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع بعد تناول كمية أقل من الطعام. ويحتوي الحزام على بالون قابل للنفخ، ويوضع حول الجزء العلوي من المعدة، مما يخلق جيبا صغيرا في المعدة فوق الحزام مع فتحة ضيقة تصل لبقية المعدة، ويتم نفخ البالون أو تفريغه لضبط حجم الحزام. المجازة المعدية (gastric bypass): يوصل الجزء العلوي من المعدة بالأمعاء الدقيقة، وهذا يؤدي إلى تقليل الحجم المتاح للأكل ويُشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع، ويؤدي أيضا لتقليل امتصاص السعرات الحرارية.

متى تجرى جراحات الوزن

تجرى جراحات الوزن في الحالات التالية:

أن يكون معامل كتلة الجسم 40 أو أكثر.

أن يكون معامل كتلة الجسم 35-40، والشخص يعاني من مرض يمكنه تحسنه بفقدان الوزن مثل السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم.

أن يكون الشخص قد حاول اتباع أساليب فقدان الوزن الصحية الأخرى، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، لكن دون نتائج معتبرة.





مضاعفات جراحات الوزن

لجراحات الوزن مضاعفات محتملة، مثل:

حدوث طيات في الجلد نتيجة فقدان الوزن السريع.

عدم حصول الشخص على حاجته من الفيتامينات والمعادن عبر النظام الغذائي، ولذلك قد يحتاج لتناول المكملات الغذائية بقية حياته.

تكوّن الحصى في المرارة.

حدوث جلطة في الساق أو الرئة.

تحرك الشريط المعدي من مكانه، أو تسرّب الطعام بين المعدة والأمعاء الدقيقة، أو انسداد القناة الهضمية أو تضيقها.

عودة الوزن المفقود نتيجة عدم التزام الشخص بالتوصيات والنصائح الطبية.

قبل إجراء الجراحة يجب التحدث إلى الجراح ومناقشة الفوائد والمخاطر المحتملة

جراحة الوزن ليست وحدها علاجا للسمنة، وعلى الشخص الالتزام بإجراء تغييرات دائمة في نمط الحياة بعد الجراحة لتجنب استعادة الوزن المفقود، ويشمل هذا: