ما مدى صحة نظام إنقاص الوزن الكوري (The Korean Weight Loss Diet) المعروف أيضا باسم حمية البوب ​​الكوري (K-pop Diet) وهل هو آمن؟ وهل هو فعال في إنقاص الوزن؟

تم الترويج لحمية إنقاص الوزن الكورية على أنها وسيلة فعالة لفقدان الوزن وتبدو مثل نجوم كي بوب، وهو نوع موسيقى نشأ في كوريا الجنوبية، وفقا لتقرير في "هيلث لاين" (healthline).

ما هو النظام الغذائي الكوري لتخفيف الوزن؟

النظام الغذائي الكوري لتخفيف الوزن مستوحى من المطبخ الكوري التقليدي. يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة الكاملة المعالجة بالحد الأدنى، ويقلل من تناول الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون أو الأطعمة السكرية.

يعد النظام الغذائي بمساعدتك على إنقاص الوزن عن طريق تعديل نظامك الغذائي وعادات ممارسة الرياضة، كل ذلك دون التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك.

ما عناصر حمية إنقاص الوزن الكورية؟

الأطعمة الكاملة المعالجة بالحد الأدنى.

تقليل تناول الأطعمة المصنعة.

تناول وجبات تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار والأرز وبعض اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية.

يمكن تناول الكيمتشي، وهو طبق الملفوف المخمر الذي يعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ الكوري.

تناول الحساء.

تناول كميات أقل من الدهون، والحد من الأطعمة الدهنية وتجنب الصلصات والزيوت والتوابل كلما أمكن ذلك.

تقليل تناول الطعام خارج المنزل.

تقليل السكريات المضافة.

استبدال الصودا بالماء.

استبدال البسكويت والحلويات والآيس كريم وغيرها من المخبوزات بالفواكه الطازجة.

تجنب الوجبات الخفيفة "سناك" (Snacks).

تقليل تناول القمح ومنتجات الألبان.

هل يمكن أن يساعد النظام الغذائي الكوري على إنقاص الوزن؟

من المحتمل أن يساعد النظام الغذائي الكوري على إنقاص الوزن، فالوجبات الكورية التقليدية غنية بالخضراوات بشكل طبيعي، والتي تحتوي على الكثير من الألياف، مما يساعد على تقليل الجوع مع تعزيز الشعور بالامتلاء، وبالتالي تناول كمية أقل وفقدان الوزن.

يحد النظام الغذائي الكوري من تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة الدهنية وتلك التي تحتوي على السكريات المضافة أو القمح أو منتجات الألبان، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها. كما أنه يشجع على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يساعد على زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

ما سلبيات النظام الغذائي الكوري؟

هناك سلبيات ومخاطر للنظام الغذائي الكوري، مثل:

التركيز غير الضروري على المظهر الجسدي، إذ يركز هذا النظام الغذائي بشدة على فقدان الوزن ليبدو مثل مشاهير كي بوب المفضلين لديك.

قد يؤدي استخدام معايير المظهر الاجتماعي والثقافي كدافع لفقدان الوزن إلى تعريض مجموعات معينة من الناس، مثل المراهقين الصغار، لخطر متزايد لتطوير سلوكيات الأكل المضطربة.

لا يوجد إرشادات واضحة، ولا يوجد قياس للسعرات الحرارية.

مبادئ توجيهية غير علمية ومتناقضة، مثلا يوصي النظام الغذائي الكوري لإنقاص الوزن بتجنب الوجبات الخفيفة، على الرغم من الأبحاث التي أظهرت أن بعض الأشخاص يفقدون المزيد من الوزن عند تضمين وجبات خفيفة صحية في نظامهم الغذائي.

يوصي النظام الكوري الجنوبي بتجنب منتجات الألبان، مع أنها مفيدة وتزود الجسم بالكالسيوم والبروتينات. هذا قد يكون خطيرا خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، اللواتي يحتجن لبناء عظام قوية.

ملخص حول النظام الغذائي الكوري:

لا توجد أسس علمية قوية تدعم النظام الكوري. إن كنت تريد اتباعه، ننصحك بالتالي:

استشر الطبيب أولا.

لا توقف تناول القمح، تناول منتجات القمح الكاملة مثل الخبز الكامل.

لا توقف تناول منتجات الألبان، تناول المنتجات قليلة الدسم منها.

لا تركز على المظهر، المهم أن تتمتع بصحة جيدة.

تناول وجبات خفيفة صحية، مثل الخضار والمكسرات غير المملحة.

جولة بالمطبخ الكوري الجنوبي

لا يمكنك إلا أن تلاحظ وأنت تسير في شوارع مدينة سول أن أجسام الكوريين الجنوبيين نحيلة، فنادرا ما تقع الأعين على رجل أو امرأة سمينين، وهو أمر يعزوه البعض إلى طبيعة المطبخ الكوري المرتكز على الخضار والأرز وثمار البحر، وذلك وفقا لتقرير سابق في الجزيرة نت.

ومن أبرز هذه الخضراوات الملفوف، أما أحد أهم الأطباق الوطنية لديهم فهو "كيمتشي" الذي يحضر من الملفوف المخلل مع الزنجبيل والثوم، ويأتي في عدة أشكال، منه الحار الذي يكون أحمر اللون، والعادي الذي يأتي بلون الملفوف الأبيض.

ويمتاز المطبخ الكوري باعتماده بشكل كبير على الأطعمة المخمّرة (المخللة) وهو أمر يعود إلى ما قبل 40 عاما عندما لم يكن متاحا للكوريين تناول الخضار في كافة فصول السنة، فكانوا يخللون منها في الصيف ما يكفيهم مؤونة الشتاء.





الأرز مع القرع

من الأطباق الكورية الأرز مع القرع، وقوامه سميك مثل المهلبية ولكنه لذيذ الطعم وخفيف. كما توجد سلطات تعتمد على الملفوف وتمتاز بحلاوة طعمها، وهو أمر ليس ناجما عن إضافة السكر، بل سببه وجود أنواع مختلفة من الفواكه مع السلطة.

ومن طرق تقديم الأرز وضعه في أوراق خضراء. أما الشوربة فمن أنواعها شوربة خضار محضرة مع مكعبات "التوفو" وهو حليب صويا تم تخثيره. فالصويا ومنتجاتها مشهورة في كوريا وأيضا شرق آسيا.

أما الطبق الوطني في كوريا الجنوبية فاسمه "غالبي" ويصنع من لحم مسلوق مع الخضار.