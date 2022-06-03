من المعلومات المثيرة للاهتمام بشأن القلب أنه يستمر في النبض في حالة الموت الدماغي، وأن بعض المواقف قد تؤدي إلى الإصابة بما يسمى "متلازمة القلب المكسور".

القلب لا يقع في الجانب الأيسر من الصدر

في تقريرها الذي نشره موقع "لايف هاكر" lifehacker في نسخته الروسية، تقول تاتيانا غابيفا إن الاعتقاد بأن القلب يقع على الجانب الأيسر غير دقيق لأن موقعه في الحقيقة منتصف الصدر بين الرئتين اليمنى واليسرى مع الميل نحو اليسار.

يظل القلب ينبض خارج الجسم

أوضحت الكاتبة أن القلب له نظام كهربائي ينظم عمليّة النبض وضخ الدم. وتتحكم العقدة الجيبية الأذينية sinoatrial node في نبضات القلب، وهي مجموعة خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن قرب مدخل الوريد الأجوف العلوي، تقوم بتوليد الإشارة المحفزة للقلب بشكل دوري يتراوح ما بين 60 و100 مرة في الدقيقة.

وبفضل هذه الآلية، يستمر القلب في النبض حتى بعد إزالته من الجسم أو موت الدماغ مع توفّر الأكسجين.

بفضل التقدم العلمي واختراع جهاز "قلب في صندوق" نجح المتخصصون في إبقاء القلب ينبض خارج الجسم لساعات. وقد خضع شخص يبلغ من العمر 34 عاما لعملية زراعة قلب بعد بقاء العضو المتبرع به خارج جسد صاحبه لمدة 5 ساعات.

ويوضع العضو المتبرع به في صندوق خاص موصول بأنابيب تضمن تزويده بالأكسجين والدم والعناصر الغذائية.

وقبل اختراع هذا الجهاز، كانت الأعضاء المخطط للتبرع بها تُخزّن في ثلاجة تحتوي على ثلج مما يحافظ على صلاحيتها لمدة تصل إلى 4 ساعات.

الإجهاد يفطر القلب

إن المرور ببعض المواقف العصيبة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور التي يشعر خلالها الشخص بألم شديد على مستوى الصدر يضاهي آلام الإصابة بالنوبة القلبية.

في هذه الحالة، يُفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يؤدي ارتفاع مستوياته إلى تضييق الشرايين الصغيرة وخفض تدفق الدم إلى القلب بشكل مؤقت.

وتعد النساء ومن تزيد أعمارهم على 50 سنة والمصابون بأمراض نفسية، مثل الاكتئاب أو القلق، أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور التي تسبب بدورها الوذمة الرئوية وانخفاض ضغط الدم أو قصور القلب.

يمكن العيش بقلبين

يولد الإنسان بقلب واحد، لكن يستطيع المرضى المصابون باعتلال عضلة القلب الحصول على قلب إضافي عقب تدخل جراحي. وعوضًا عن زرع القلب المتبرع به وإزالة الآخر، يترك الأخصائيون كلا القلبين.

الإنفلونزا تؤثر على صحة القلب

يُنصح الذين يعانون من مشاكل في القلب بتوخي الحذر موسم البرد، لا سيما أنه من الصعب التمييز بين أعراض أمراض الجهاز التنفسي وقصور القلب. وبعد مرور أسبوع على تشخيص الإصابة بالإنفلونزا، يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية 6 مرات.

لذلك، يوصي الخبراء بتلقي التطعيم المضاد للإنفلونزا للتقليل من خطر حدوث مضاعفات تهدد صحة القلب.

القلب لا يعرف الراحة

يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ويبدأ في النبض بداية من الأسبوع الخامس أو السادس من تكوّن الجنين، ولا يتوقف عن النبض أبدًا حتى الوفاة.

ويُقدّر المعدل اليومي لضربات القلب بحوالي 100 ألف نبضة، ويضخ حوالي 7500 لتر من الدم. ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 مرة في الدقيقة.

لذلك، يعتبر التغير في معدل ضربات القلب من علامات الإصابة بالداء القلبي الإقفاري. وتنذر الإصابة بنوبة قلبية بوفاة محتملة نتيجة عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب.