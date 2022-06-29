ما أفضل الخضروات والفواكه التي تعطيك الماء في حر الصيف؟ وما المنتجات الصيفية التي تضر برشاقتك؟

شرب ما يكفي من الماء خلال أيام الحر قاعدة قد لا يلتزم بها الجميع، ولذلك قد يكون تناول خضروات وفواكه غنية بالماء هو الحل، إذ تعمل على تنظيم توازن السوائل في أجسامنا، وهنا أبرز تلك الخضروات والفواكه.

حل فصل الصيف أخيرا وبدأ الناس صغارا وكبارا يستمتعون به، لكن قد ينسى المرء شرب ما يكفي من الماء خلال الحر، إذ يجب ألا تقل الكمية التي يشربها الشخص البالغ يوميا عن 2.5 لتر، فهل تجد صعوبة في شرب هذه الكمية من الماء؟

مجلة "بريغيته" الألمانية -وفق ما نقل دويتشه فيله، تكشف عن بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء التي تساعدك على تنظيم توازن السوائل في الجسم، وهي:

خضار غنية بالماء

الخيار

يتكون من حوالي 95% من الماء، ويوفر البوتاسيوم للجسم، يمكنك أن تأخذ إلى أي مكان قطعا صغيرة في علبة الطعام كوجبة خفيفة.

الطماطم

تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب الخيار، لأنها تتكون أيضا من 95% من الماء، وبالإضافة إلى كونها مفيدة للترطيب فهي غنية أيضا بفيتاميني "سي" (C) و"إي" (E).

الكوسا

تتكون من 94% من الماء وتضيف مذاقا رائعا لأطباق المعكرونة أو الأرز، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مركب "بيتا كاروتين" الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "إيه" (A).

الملفوف

هذا النوع من الخضار يتكون أيضا من 94% من الماء، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات.

الفطر

يحتوي الفطر على 93% من الماء، كما أنه مناسب للسلطات وأطباق الأرز أو المعكرونة.

فواكه غنية بالماء

البطيخ

أول فاكهة تتربع على عرش الأطعمة الغنية بالماء، يتكون من 90% من الماء ويوفر لنا أيضا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

الفراولة

كيف سيكون الصيف بدون الفراولة؟ تتكون من 91% من الماء، وتحتوي على البوتاسيوم، ويمكنها أيضا تحسين عملية الهضم بفضل المحتوى العالي من الألياف.

الخوخ

يتكون من 90% من الماء، كما يزود الجسم بالبوتاسيوم ومركب "بيتا كاروتين" الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "إيه"، ويمكن تناول الخوخ طازجا أو من خلال إضافته إلى مزيج الحبوب الكاملة "الموسلي".

المنتجات الصيفية التي تضر برشاقتك

في هذا التقرير الذي نشره موقع "إف بي ري" الروسي استعرض بافيل ليبيديف جملة من الأطعمة والمشروبات التي يشتهر بها فصل الصيف، والتي تحول دون الحصول على جسم رشيق.

المثلجات

المثلجات التي تباع في المتاجر تحتوي على العديد من المواد المضافة والأصباغ والمواد الحافظة.

في المقابل، إذا رغبت في تناول مثلجات صحية يمكن تحضيرها بالمنزل عن طريق وضع كمية من التوت الطازج في الخلاط، مع إضافة كمية قليلة من الكريما ثم خفقها بشكل جيد ووضعها بعد ذلك في أكواب وتناولها بعد ساعتين أو 3 ساعات من وضعها في الثلاجة.

المشروبات الغازية

تحتوي جميع المشروبات الغازية باختلاف أنواعها على كميات كبيرة من السكر لا يمكن تخيل مقدارها، حيث يؤثر تناولها على مستوى السكر في الدم ويعزز مستوى الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع.

وتماما مثل الآيس كريم المنزلي يمكن تحضير المشروبات في المنزل عن طريق خفق التوت الطازج مع القليل من بدائل السكر وإضافة الماء.

حلوى غزل البنات

تناول حلوى غزل البنات يؤثر سلبا على الصحة وبالتالي على قوام المرء، وذلك نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من السكر.