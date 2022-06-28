ما هو غاز الكلور (ويعرف أيضا باسم الكلورين Chlorine)؟ وما أخطاره؟ وما أعراض التسمم به؟ وكيف تكون الوقاية منه؟ وما الإسعافات الأولية في حال التعرض له؟ الإجابات في هذا التقرير.

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 250 آخرين جراء تسرب غاز الكلورين إثر سقوط حاوية تحوي مواد شديدة السمية من باخرة في ميناء العقبة جنوبي الأردن أمس الاثنين.

وقال مركز الأزمات الحكومي في بيان مساء أمس نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "في تمام الساعة الخامسة والربع عصر اليوم الاثنين حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260، منهم أردنيون وأجانب"، مشيرا إلى أن "123 شخصا منهم لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".

ما هو الكلور (الكلورين)؟

الكلور هو عنصر يستخدم في الصناعة ويوجد في بعض المنتجات المنزلية، ويأتي أحيانا على شكل غاز سام، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

ويستخدم الكلور على نطاق واسع مادة مطهرة ولتنقية المياه، لكن في حال استنشاقه يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى احتراق داخل الجسم واختناق، وفقا لرويترز.

يمكن ضغط غاز الكلور وتبريده لتحويله إلى سائل بحيث يكون ممكنا شحنه وتخزينه، وعندما يتم إطلاق الكلور السائل فإنه يتحول بسرعة إلى غاز يبقى قريبا من الأرض وينتشر بسرعة.

رائحة الكلور

يمكن التعرف على غاز الكلور من خلال رائحته اللاذعة والمزعجة التي تشبه رائحة المبيض (Bleach)، وتقول المراكز الأميركية إن الرائحة القوية قد توفر تحذيرا مناسبا للأشخاص الذين يتعرضون لها.

لونه

غاز الكلور ذو لون أصفر مخضر، وهو غير قابل للاشتعال، ولكنه يمكن أن يتفاعل بشكل متفجر أو يشكل مركبات متفجرة مع مواد كيميائية أخرى مثل زيت التربنتين والأمونيا، وقد تم استخدامه خلال الحرب العالمية الأولى كعامل اختناق (رئوي) Choking (Pulmonary) Agent.

التعرض لغاز الكلور

يمكن أن يتعرض الأشخاص للكلور، ويعتمد خطر تعرضهم على مدى قربهم من المكان الذي تم إطلاق الكلور فيه، وإذا تم إطلاقه في الهواء فقد يتعرض الأشخاص له من خلال ملامسة الجلد أو ملامسة العين، وقد يتعرضون أيضا عن طريق استنشاق الهواء الذي يحتوي على الكلور.

وإذا تم إطلاق سائل الكلور في الماء فقد يتعرض الناس للمس أو شرب الماء الذي يحتوي عليه، وإذا لامس الطعام فقد يتعرض الناس له عن طريق تناول الأطعمة الملوثة.

أيهما أثقل غاز الكلور أم الهواء؟

غاز الكلور أثقل من الهواء، لذا فإنه يستقر في المناطق المنخفضة.

كيف يعمل الكلور؟

في حال استنشاقه يتحول الكلور إلى حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى احتراق داخل الجسم واختناق.

أعراض التعرض لغاز الكلور

عندما يتلامس غاز الكلور مع الأنسجة الرطبة مثل العين والحلق والرئتين يتم إنتاج حمض الهيدروكلوريك الذي يمكن أن يتلف هذه الأنسجة، وقد تظهر العلامات والأعراض التالية:

تشوش الرؤية

ألم حارق واحمرار وبثور على الجلد إذا تعرضت للغازات

حرقان في الأنف والحلق والعينين

سعال

ضيق في الصدر

صعوبة في التنفس

قد تظهر هذه الأعراض على الفور إذا تم استنشاق تركيزات عالية من غاز الكلور، أو قد تتأخر إذا تم استنشاق تركيزات منخفضة منه.

الآثار الصحية طويلة المدى للتعرض للكلور

قد تحدث مضاعفات طويلة الأجل بعد استنشاق تركيزات عالية من الكلور، ومن المرجح أن تظهر المضاعفات عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مثل السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية) بعد التعرض الأولي.

الحماية من الكلور

ماذا يجب فعله إذا تعرضت للكلور؟ الجواب هو التالي:

الانتقال السريع إلى منطقة يتوفر فيها الهواء النقي.

إذا كان إطلاق الكلور في الهواء الطلق فابتعد عن المنطقة التي تم إطلاقه فيها.

اذهب إلى أعلى مستوى ممكن، لأن الكلور أثقل من الهواء وسيغوص في المناطق المنخفضة.

إذا كان إطلاق الكلور في مبنى فاخرج منه.

الإسعافات الأولية في حال التعرض لغاز الكلور

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للكلور فاخلع ملابسك، واغسل بسرعة جسدك بالكامل بالماء والصابون، واحصل على الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

كيف تخلع الملابس التي تعرضت لغاز الكلور؟

اخلع الملابس فورا.

إذا كان هناك لباس يتطلب خلعه سحبه فوق الرأس (بلوزة مثلا) فقُصَّه ولا تسحبه فوق الرأس.

إذا أمكن ضع الملابس في كيس بلاستيكي، ثم ضع الكيس البلاستيكي الأول في كيس بلاستيكي آخر، ستساعد إزالة الملابس وعزلها بهذه الطريقة على حمايتك وحماية الأشخاص الآخرين من أي مواد كيميائية قد تكون على ملابسك.

غسل الجسم بعد التعرض للكلور

في أسرع وقت ممكن اغسل جسمك بالكامل بكميات كبيرة من الماء والصابون، وسيساعد ذلك على حماية الأشخاص من أي مواد كيميائية على أجسامهم.

إذا كانت عيناك تحترقان أو تشوشت رؤيتك فاشطف عينيك بالماء العادي لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة فقم بإزالتها قبل شطف عينيك وضعها في أكياس الملابس الملوثة، ولا تضع العدسات اللاصقة في عينيك، بل يجب عليك التخلص منها حتى إذا كنت لا تضع العدسات اللاصقة التي تستخدم لمرة واحدة.

إذا كنت ترتدي نظارة فاغسلها بالماء والصابون، يمكنك إعادة ارتداء النظارات بعد غسلها.

بلع الكلور

إذا ابتلعت الكلور فلا تتقيأ أو تشرب سوائل، واطلب العناية الطبية على الفور.

هل هناك ترياق لعلاج التعرض للكلور؟

لا يوجد ترياق للتعرض للكلور، يتمثل العلاج في إزالته عن الجسم في أسرع وقت ممكن وتقديم رعاية طبية داعمة مثل علاجات التنفس.

25 طنا من الكلور

بدورها، نقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن التسرب جاء بعد سقوط صهريج يحوي 25 طنا من غاز الكلور أثناء نقله، وكان من المقرر تصديره إلى جيبوتي.

وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي الأردني عبر حسابه على تويتر سقوط الصهريج الذي كان ينقل بواسطة رافعة على سطح سفينة، لينتشر على الفور غاز أصفر اللون، فيما كان الناس يفرون مبتعدين عنه.

وبثت قناة "المملكة" مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط حاوية بيضاء قالت وسائل إعلام محلية إنها تحوي 30 طنا من الغاز السام أثناء حملها برافعة لوضعها داخل باخرة راسية في الميناء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أظهرت اللقطات اصطفاف عدد من الشاحنات وهي تحمل صهاريج مماثلة في طابور طويل عند المرفأ لحظة سقوط الحاوية ووقوع الانفجار، مما أدى إلى تسرب مادة غازية صفراء اللون امتدت في الجو لعشرات الأمتار.

ونقلت قناة "المملكة" عن المدير العام السابق لشركة تشغيل الموانئ محمد المبيضين قوله إن "المعلومات المتوافرة لدي تشير إلى وجود باخرة على الرصيف رقم 2 في الميناء الجديد كانت تريد تحميل ما يقارب 20 صهريجا من مادة الغاز المسال، وهذا الغاز فيه نسبة كلور عالية جدا".

وأوضح المبيضين أن "هذا الغاز يعد من الغازات الثقيلة، وليس من السهل أن تتحرك غيمته الغازية مثل الغازات الأخرى لكونه غازا ثقيلا يتركز بالمنطقة ويتأثر باتجاه الريح".

وصرح حمزة الحاج حسن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة لقناة "المملكة" بأن "حبلا حديديا يحمل حاوية تحوي مادة سامة انقطع، مما أدى إلى وقوع المادة السامة وتسربها".

إغلاق الشبابيك لأن المادة الموجودة في الجو حرجة جدا

من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن "المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات"، مشيرا إلى أن "حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة".

ودعا عبيدات سكان العقبة "للبقاء في بيوتهم وإغلاق الشبابيك من باب الاحتياط"، مشيرا إلى أن "المادة الموجودة في الجو حرجة جدا".