ما الدولة العربية التي أعلنت عن موجة جديدة من كورونا؟ وما الدولة الآسيوية التي تتوقع دخول موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا؟ ولماذا حذرت منظمة الصحة العالمية من التراخي؟

موجة جديدة من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الاثنين -في بيان على صفحتها بفيسبوك ونقلته وكالة الأنباء القطرية- أنه "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، لوحظ أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات، مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة، وهذا ما حذرت منه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات العلمية العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية جديدة أو ظهور متحورات جديدة قائمة ومتوقعة".

وقالت الوزارة إن "عودة ارتفاع الإصابات للأسف هي نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرع لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد والمحافظات، وقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم (تم رصدها) في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19، وكذلك ضعف تطبيق إجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".

وأضافت أن "وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الإسراع في أخذ اللقاحات خصوصا للفئات ذات الاختطار العالي وكذلك وجوب العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية".

سنغافورة تتوقع دخول موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا

تتوقع سنغافورة أن تدخل في موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، بحسب ما أكده وزير الصحة أونج يي كونج، الذي حث الآلاف من كبار السن على الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا لتجنب الإصابة بالأعراض الحادة لكورونا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء -وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين- أن الوزير قال في منشور في فيسبوك إن نحو 80 ألف شخص يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر لم يتلقوا بعد الجرعات التنشيطية، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح تحدّ بصورة كبيرة من فرص الحاجة لدخول وحدات الرعاية المركزة أو الوفاة بين كبار السن.

وقال الوزير "عليكم الحصول على الجرعات التنشيطية. لا تتأخروا في القيام بذلك".

يشار إلى أن سنغافورة تفخر بأنها سجلت معدلا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، حيث حصل 92% من تعداد سكانها البالغ عددهم 5.5 ملايين نسمة على اللقاح، في حين حصل 77% على الجرعات التنشيطية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرسوس الدول من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، قائلا إن خطورة ظهور متحورات جديدة ما زالت حقيقية، وفق ما نقلت الوكالة الألمانية أمس الاثنين.

وقال غيبرسوس إنه على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تراجعت بنسبة 90% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه في يناير/كانون الثاني الماضي، وأنه تم إلغاء القيود في الكثير من الدول، فإن "الشعور بأن الجائحة انتهت شعور خادع".

وقال غيبرسوس في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة الـ20 في إندونيسيا "منظمة الصحة العالمية ما زالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس".

وحذر "نحن قلقون بالمثل من أنه إذا لم تتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، فسوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال".

طرح لقاحين ضد كوفيد للأطفال قريبا في أميركا

نختم من الولايات المتحدة، حيث صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت الماضي بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن 6 أشهر، وهو ما يرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل.

ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، لتبدأ الحكومة الأميركية في طرح اللقاحين للأطفال من سن 5 سنوات فأقل.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام لقاح شركة "مودرنا" (moderna) للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات ولقاح "فايزر- بيونتك" (Pfizer-BioNTech) للأطفال من سن 6 أشهر حتى 4 سنوات. ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن 5 سنوات.

كورونا يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك

قالت عضوة لجنة المستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيث بيل بعد التصويت "هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك… أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة".

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرح اللقاحيْن للأطفال الأقل من 5 سنوات.

وقال بايدن في بيان يوم الجمعة الماضي "سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحيْن للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات".

وأضاف "مع تسليم الجرعات سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي حين يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم، لكن من غير الواضح مدى الإقبال على الجرعات.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن لقاح فايزر-بيونتك الذي تم التصريح به للأطفال بين 5 و11 عاما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يستخدمه بالكامل سوى 29% من هذه الفئة العمرية.