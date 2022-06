عيد الأب ليس اليوم فقط.. كيف نحافظ على صحة آبائنا؟

في ثقافتنا وحضارتنا العربية والإسلامية جميع أيامنا أعياد أب، وأيضا أعياد للأم، ولكن مع تصدر "عيد الأب" قائمة الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، وتغيير غوغل شعاره بمناسبة هذا اليوم؛ نستغل الفرصة لتقديم نصائح صحية بشأن كيفية المحافظة على صحة آبائنا؟

في عيد الأب هذا يمكن أن تساعد والدك في أن يكون الرجل الأكثر صحة في حياته من خلال هذه النصائح الأساسية للصحة والعافية، حتى تتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بأطول وقت معه:

الرعاية الصحية الوقائية أهم شيء يمكن أن يفعله الرجل ليعيش حياة أكثر صحة، وعموما فإن الرجال يزورون الطبيب أقل من النساء، ومن المرجح أن يتجاهلوا اختبارات الكوليسترول أكثر من النساء، والرجال أكثر عرضة من النساء لدخول المستشفى بسبب قصور القلب.

وللحفاظ على صحة أبيك جدول مواعيد زيارات دورية لدى الطبيب، وتأكد أن يحضر الأب هذه المواعيد.

النوم القليل يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحة الأب، ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى الإرهاق والتهيج وضعف جهاز المناعة، ويجب أن يسعى الآباء إلى الحصول على ما بين 7 و8 ساعات من النوم كل ليلة لضمان حصولهم على الراحة التي يحتاجونها.

هل أجرى والدك تنظير القولون؟ يعد سرطان القولون ثاني سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

يجب فحص الرجال (والنساء) بحثا عن سرطان القولون بدءا من سن 50 عاما، رغم أن البالغين المعرضين لمخاطر عالية يجب أن يبدؤوا قبل 50 عاما. والأشخاص المعرضون للخطر هم أي شخص لديه تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى نوبة قلبية. وفر بيئة مريحة لولدك ولا تكن مصدرا لإجهاده وتوتره.

هناك طريقة أخرى لتقليل التوتر وهي ممارسة المزيد من التمارين. لحسن الحظ، هناك كثير من الطرق الممتعة للنشاط مع الأب، مثل المشي، أو رفع الأثقال.

التمرين عنصر مهم آخر للصحة الجيدة. كل يوم، يجب أن يمارس الآباء 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة للحفاظ على لياقتهم وصحتهم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة.

بعد أن يتجاوز والدك سنا معينة، يجب على المرء أن ينتبه للطعام الذي يستهلكه ونمط الحياة الذي يقوده. قد يحتاج هذا إلى التغيير وفقا للعمر والصحة العامة. النظام الغذائي أحد الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام كامل مع تقدمنا ​​في العمر. إن اتباع نظام غذائي صحي يعني موازنة وتناول جميع العناصر الغذائية الصحيحة المطلوبة للحفاظ صحة والدك.

يعد تناول الوجبات السريعة والأطعمة المقلية بشكل منتظم أمرا يجب تقليله بالنسبة لشخص في مثل عمره لأنه يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية. تذكر أن النظام الغذائي المتوازن هو الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على صحة والدك وأن يظل نشطا بدرجة كافية للحفاظ على جميع الأدوار التي يلعبها.

رغم أن الآباء قد لا يكون لديهم دائما الوقت لطهي وجبات شهية، فإنه لا يزال بإمكانهم التأكد من تناولهم الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون. ويجب على الآباء أيضا الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والكميات الزائدة من الدهون المشبعة وغير الصحية.

Father’s Day and Juneteenth are both represented in the 2022 @Google Doodle. Read more about the father and son team behind this amazing work. https://t.co/SWNGQR72ij@GoogleDoodles #BlackExcellence #Juneteenth #FathersDay

— Melonie Parker (@Melonie_Parker) June 20, 2022