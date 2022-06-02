يمكن أن تكون الفاكهة إضافة غنية بالعناصر الغذائية لنظام غذائي صحي ومتوازن، لكن لا يدرك كثيرون أن الفواكه باختلاف أنواعها تحتوي على كميات مختلفة من السكر. تعرف هنا على بعض الأنواع قليلة السكر.

تناول الفاكهة طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي، غير أن بعض أنواعها، مثل الموز والعنب والكرز، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) مقارنة بغيرها من الفواكه.

وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض السكر أو منخفض الكربوهيدرات، فمن المهم معرفة كمية السكر في الفاكهة التي تتناولها.

وفيما يلي مجموعة من الفواكه قليلة السكر ولكنها غنية بالمغذيات والفوائد الصحية، وفقا لتقرير في دويتشه فيله:

الخوخ

على الرغم من حلاوته، فإن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 13 غراما من السكر. و"الخوخ مصدر جيد لفيتامين سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين" المضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا وتدعم الصحة العامة، بحسب ما قال جو كننغهام، اختصاصي التغذية والمدير الإكلينيكي لمستشفى "الصحة الجيدة" (The Gut Health Clinic).

ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي.

الفراولة

فاكهة لذيذة وجميلة، وبالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي والألياف، تحتوي 8 حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 غرامات من السكر فقط، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.

التوت الأسود

فاكهة مليئة بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة، المضادة للالتهابات والميكروبات. كوب واحد من التوت الأسود يحتوي على 7 غرامات فقط من السكر. كما أنه مصدر جيد للألياف والفيتامينات "سي، إيه، كيه".

الغريب فروت

خيار رائع لوجبة الفطور، نصف حبة غريب فروت تحتوي على 8.5 غرامات من السكر.

ولكن هناك ملاحظة هامة، حيث يتداخل الغريب فروت مع امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الكوليسترول أو خفض ضغط الدم. لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى نظامك الغذائي.

التفاح

تحتوي حبة تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 غراما من السكر. وتتكون هذه الفاكهة من حوالي 86% ماء. إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك، بحسب ما نشره موقع "لايف ساينس".

البرتقال

كل برتقالة تحتوي على 12 غراما من السكر تقريبا، كما أنها غنية بفيتامين "سي" والألياف، كما يحتوي البرتقال على العديد من المواد الكيميائية النباتية المختلفة، بما في ذلك مركبات الفلافانول التي ترتبط بصحة الجلد وتحسين وظائف المخ.