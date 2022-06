ما الحمية التي تمكنك من فقدان 6 كيلوغرامات من وزنك؟ وما الدهون الحشوية؟ وما الأطعمة التي تساعد في حرق الدهون خلال الصيف؟ الإجابات على هذه الأسئلة في هذا التقرير.

ريجيم يُمكنك من فقدان 6 كيلوغرامات هو "الحمية النباتية"، وفقا لدراسة أجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول (Physicians Committee for Responsible Medicine)، ونشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics).

وقد قسم 244 مشاركا يعانون من زيادة الوزن إلى مجموعتين: الأولى نظامهم الغذائي الطبيعي، والثانية كان نظامهم الغذائي نباتيا دون تقييد السعرات الحرارية.

بعد 4 أشهر، لاحظ الخبراء انخفاضا في الوزن بمقدار 13 رطلا (نحو 6 كيلوغرامات) على وجه التحديد لدى أولئك الذين تناولوا الكثير من البقوليات، كما فقد هؤلاء أيضا كتلة الدهون والأنسجة الدهنية الحشوية.

ما الدهون الحشوية؟

الدهون الحشوية (Visceral fat) تتراكم حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والبنكرياس، ويمكنها أن تُسبب مشاكل في حالة زيادتها، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ويهتم الأطباء بالدهون الحشوية لأنها نشطة من ناحية الأيض، وترسل مواد كيميائية يمكنها أن تسبب أمراض القلب والسكري.

ولا يمكن قياس نسبة الدهون الحشوية بشكل جيد إلا بإجراء فحص بالرنين المغناطيسي أو مقياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي البواعث، وهناك علامات تحذيرية واضحة مثل بطن بارز كحال الكثير من الرجال.

وأحد المظاهر التي تشير إلى الدهون الحشوية هو محيط الخصر الذي يتم التعرف على حجمه عن طريق وضع شريط القياس على الخصر فوق عظم الورك مباشرة وقياس المحيط.

وإذا تجاوز القياس 100 سنتيمتر للرجال أو 88 سنتيمترا للنساء، فهذا يعني أن الشخص يحمل كمية كبيرة من الدهون التي ترتبط بارتفاع المخاطر الصحية.

خسارة الدهون

تقول الدكتورة هانا كاهليوفا، مدير الأبحاث السريرية في لجنة الأطباء ومؤلف مشارك بالدراسة "يظهر بحثنا أن أفضل طريقة لتحسين جودة صحتك هي تحسين جودة الأطعمة التي تتناولها" وهذا يعني تجنب المنتجات الحيوانية واتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب والفاصوليا، وذلك في تقرير على موقع اللجنة.

وقد فقد المشاركون في النظام الغذائي النباتي ما معدله 13 رطلا و9.1 أرطال (4 كيلوغرامات) من كتلة الدهون، ولم ينخفض ​​وزن الجسم وكتلة الدهون في المجموعة التي لم تقم بأي تغييرات في النظام الغذائي.

في المجموعة النباتية، ارتبط فقدان الوزن بتناول الفاكهة والبقوليات وبدائل اللحوم والحبوب الكاملة وانخفاض المنتجات الحيوانية والزيوت المضافة والدهون الحيوانية.

والتالي تأثيرات عناصر الحمية المختلفة على الوزن

الفاكهة وفقدان الوزن

ارتبط تناول الفاكهة الكاملة بانخفاض وزن الجسم.

البقوليات وبدائل اللحوم وفقدان الوزن

وقد أدت زيادة استهلاك البقوليات إلى انخفاض الوزن وكتلة الدهون والأنسجة الدهنية الحشوية. وقد ارتبط استهلاك المزيد من بدائل اللحوم -بما في ذلك التوفو وبرغر الخضار- بانخفاض وزن الجسم.

الحبوب وفقدان الوزن

ووجدت لجنة الطب المسؤول أن زيادة استهلاك الحبوب الكاملة من أسباب انخفاض وزن الجسم وكتلة الدهون.

البيض ومنتجات الألبان وفقدان الوزن

وكان لتقليل تناول البيض أثر في انخفاض الوزن. وقد ارتبط تقليل تناول الألبان عالية الدسم بانخفاض الوزن وكتلة الدهون.

كما أدى سلوك المشاركين في الدراسة بتقليل اللحوم والأسماك والدواجن إلى فقدان الوزن.

وقد ارتبط تقليل الاستهلاك الكلي للحوم والأسماك والدواجن بفقدان الوزن وانخفاض كتلة الدهون.

الدهون المضافة وفقدان الوزن

ارتبط تقليل تناول الدهون الحيوانية المضافة بانخفاض الوزن وكتلة الدهون، وكذلك كان لتقليل تناول الزيوت المضافة أثر في انخفاض الوزن وكتلة الدهون.

وقد شهدت المجموعة النباتية أيضا تحسينات في حساسية الأنسولين، وهو عامل مضاد لخطر الإصابة بالسكري.

‫أطعمة تساعد في حرق الدهون خلال الصيف

‫أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى ‫أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في حرق دهون الجسم خلال الصيف ‫فضلا عن مذاقها الرائع.

وما نقصده بمصطلح "حرق الدهون" هو المساعدة في فقدان الوزن عبر تناول غذاء صحي. أما الأطعمة نفسها فلا تحرق الدهون بالمعنى الحرفي. ولكنها تتم عبر تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاج الجسم، فيضر الجسم لتعويض ما يحتاجه عبر استهلاك الدهون من الشحم المخزن بأنسجة الجسم.

‫البطيخ

‫يحتوي البطيخ على 90% من مكوناته من الماء، وهو وجبة رائعة لترطيب ‫الجسم ومنخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يفيد في صحة ونضارة ‫البشرة.

‫‫الكرز

‫يعد الكرز من الأطعمة الغنية بالريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة ‫بخصائص إيجابية متعددة، مثل تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون ‫بنية، مما يعزز بدوره من عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق ‫المزيد من السعرات الحرارية.

‫‫الأناناس

‫يتميز الأناناس بتأثيره المضاد للالتهابات ومحتواه العالي من فيتامين "سي" (C) ‫وهو ما يضمن صحة جيدة للأمعاء ويساعد على منع الشعور المزعج بانتفاخ ‫المعدة.

‫‫الكرنب الأجعد

‫هو نبات منخفض السعرات الحرارية، وغني بألياف هامة للجسم، ويضمن شعورا ‫بالشبع لفترة طويلة.

الفستق مكون مهم بالحمية النباتية

ننتقل إلى الفستق Pistachios، وهو من المكسرات المهمة، ويتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده، وذلك وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

وتدخل هذه المادة في العديد من الوجبات والأطباق بما في ذلك الشوكولا والآيس كريم والحلويات الشرقية. ولا تؤكل المسكرات كنوع من التسالي فحسب، وإنما لفوائدها الكثيرة حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب.

فيما يلي أهم الفوائد الصحية للفستق:

الفستق مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن

يحتوي الفستق على أكثر من 30 نوعا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى. كما أنه خال من الكوليسترول.

من المواد التي يحتويها الفستق النحاس وفيتامين "ب 6" (B6) والثيامين "ب 1" (B1) والمنغنيز والفوسفور.

الفستق بروتين نباتي

الفستق يعتبر خيارا رائعا للبروتينات النباتية مقارنة باللحوم لأنّ هذه المكسرات خالية من الكوليسترول بشكل طبيعي وتضيف الألياف ميزة أخرى عند تناولها.

يساعد في تحسين التحكم بنسبة السكر في الدم

الفستق يمكن إدراجه كجزء من نظام غذائي صحي، حيث يساعد في التحكم في نسبة السكر بالدم.

الفستق قد يقاوم الالتهابات

يحتوي على تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة.

الفستق يعزز صحة القلب

نظرا لأن حوالي 90% من الدهون الموجودة في الفستق غير مشبعة، فتعد وجبة خفيفة صحية جدا للقلب.

آثار جانبية أو مخاطر من تناول الفستق

الإفراط في تناول الفستق قد يتسبب بمشاكل هضمية مثل الإسهال بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف. كما يجب الانتباه إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. وبالتالي لا ينصح به لمن يعانون من مشاكل بالكلى لأن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يضر بها.

إضافة إلى ذلك، فالفستق المحمص غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الملح، واستهلاك كمية كبيرة من الملح قد يؤدي إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.