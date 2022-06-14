التقيؤ دما تحذير ينذر بهذه المشاكل
14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202204:29 PM (مكة المكرمة)
قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن القيء الدموي يدق ناقوس الخطر، إذ إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.
وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي قد يشير إلى الإصابة بالتالي:
- التهاب المعدة
- قرحة المعدة والاثني عشر
- التهاب المريء
- دوالي المريء
- تمزق بطانة المريء (متلازمة مالوري فايس).
- كما قد ينذر القيء الدموي بالإصابة بالسرطان مثل سرطان المريء أو سرطان المعدة أو سرطان الرئة.
مصدر النزيف
وأضافت الرابطة أنه اعتمادا على مصدر النزيف يمكن أن يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل:
- الغثيان
- السعال
- آلام في البطن
- صدمة في الدورة الدموية
- عدم انتظام ضربات القلب
- ضيق التنفس
- انخفاض ضغط الدم
- شحوب الجلد
- العرق البارد
وعلى أية حال يستلزم القيء الدموي استدعاء الطوارئ للخضوع للإسعافات الفورية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
المصدر : الألمانية