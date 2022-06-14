صحة

‫التقيؤ دما تحذير ينذر بهذه المشاكل

14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202204:29 PM (مكة المكرمة)

قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي إن القيء الدموي يدق ناقوس الخطر، إذ إنه ينذر بالإصابة بأمراض ‫خطيرة.

‫وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي قد يشير إلى الإصابة بالتالي:

  • التهاب المعدة
  • ‫قرحة المعدة والاثني عشر
  • التهاب المريء
  • دوالي المريء
  •  تمزق ‫بطانة المريء (متلازمة مالوري فايس).
  • ‫كما قد ينذر القيء الدموي بالإصابة بالسرطان مثل سرطان المريء أو سرطان ‫المعدة أو سرطان الرئة.

مصدر النزيف

‫وأضافت الرابطة أنه اعتمادا على مصدر النزيف يمكن أن يكون مصحوبا بأعراض ‫أخرى مثل:

  • الغثيان
  • السعال
  • آلام في البطن
  • صدمة في الدورة الدموية
  • عدم انتظام ضربات القلب
  • ضيق التنفس
  • انخفاض ضغط ‫الدم
  • شحوب الجلد
  • العرق البارد

‫‫وعلى أية حال يستلزم القيء الدموي استدعاء الطوارئ للخضوع للإسعافات ‫الفورية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن ‫وراءه، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

 

المصدر : الألمانية