قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي إن القيء الدموي يدق ناقوس الخطر، إذ إنه ينذر بالإصابة بأمراض ‫خطيرة.

‫وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي قد يشير إلى الإصابة بالتالي:

التهاب المعدة

‫قرحة المعدة والاثني عشر

التهاب المريء

دوالي المريء

تمزق ‫بطانة المريء (متلازمة مالوري فايس).

‫كما قد ينذر القيء الدموي بالإصابة بالسرطان مثل سرطان المريء أو سرطان ‫المعدة أو سرطان الرئة.

مصدر النزيف

‫وأضافت الرابطة أنه اعتمادا على مصدر النزيف يمكن أن يكون مصحوبا بأعراض ‫أخرى مثل:

الغثيان

السعال

آلام في البطن

صدمة في الدورة الدموية

عدم انتظام ضربات القلب

ضيق التنفس

انخفاض ضغط ‫الدم

شحوب الجلد

العرق البارد

‫‫وعلى أية حال يستلزم القيء الدموي استدعاء الطوارئ للخضوع للإسعافات ‫الفورية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن ‫وراءه، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.