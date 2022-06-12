نقص المغذيات.. هذه أعراضه
12/6/2022
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم يعني عدم إمداد الجسم بكميات كافية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون.
وأوضح المركز الألماني أن نقص المغذيات في الجسم له أسباب عدة تتمثل في:
- سوء التغذية.
- بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء المزمنة كداء كرون.
- فقدان الشهية الناجم عن التقدم في العمر أو المشاكل النفسية كالاكتئاب.
وتتمثل أعراض نقص المغذيات في الجسم في:
- التعب المستمر
- ضعف العضلات
- التقلصات العضلية
- الهزال
- الإعياء
- ضعف التركيز
- الصداع
- الدوار
- شحوب الوجه
- تقصف الأظافر
- تساقط الشعر
- آلام العظام
- وخز وخدر في الأطراف
- كثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة
- العصبية
- سرعة الاستثارة
- اعتلال المزاج
ويمكن مواجهة نقص المغذيات في الجسم عبر التالي:
- اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية واللحوم قليلة الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
- الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
- مراعاة زيادة احتياج الجسم للمغذيات لدى بعض الأشخاص مثل الحوامل والمرضعات والرياضيين.
المصدر : الألمانية