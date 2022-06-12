قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم يعني عدم إمداد الجسم بكميات كافية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون.

وأوضح المركز الألماني أن نقص المغذيات في الجسم له أسباب عدة تتمثل في:

سوء التغذية.

بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء المزمنة كداء كرون.

فقدان الشهية الناجم عن التقدم في العمر أو المشاكل النفسية كالاكتئاب.

وتتمثل أعراض نقص المغذيات في الجسم في:

التعب المستمر

ضعف العضلات

التقلصات العضلية

الهزال

الإعياء

ضعف التركيز

الصداع

الدوار

شحوب الوجه

تقصف الأظافر

تساقط الشعر

آلام العظام

وخز وخدر في الأطراف

كثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة

العصبية

سرعة الاستثارة

اعتلال المزاج

ويمكن مواجهة نقص المغذيات في الجسم عبر التالي: