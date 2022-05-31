العراق يسجل 20 وفاة بمرض الحمى النزفية

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 20 حالة وفاة بمرض الحمى النزفية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة سجلت 120 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية بينها 20 حالة وفاة".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا السبت الماضي عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية.

وقال العطا -في بيان صادر من قسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية- إن "غرفة العمليات ضمت محافظ بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة".

وأضاف العطا أنه "تم وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وإرسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية… لمتابعة مدى تنفيذ إجراءات وزارة الصحة بشأن الحيلولة دون وقوع إصابات جديدة في الحمى النزفية".