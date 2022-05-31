يحتفل العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، ويأتي احتفال هذا العام 2022 تحت شعار "التبغ.. يهدد بيئتنا".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حملة هذا العام تهدف إلى زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على البيئة، بدءا من زراعته وإنتاجه وتوزيعه وانتهاء بنفاياته. وستمنح الحملة متعاطي التبغ سببا آخر للإقلاع عن التدخين.

كما ستهدف الحملة إلى فضح الجهود التي تبذلها دوائر صناعة التبغ من أجل "تبييض" سمعتها وتسويق منتجاتها على أنها مراعية للبيئة.

وتقدم منظمة الصحة العالمية 100 سبب للإقلاع عن التبغ: