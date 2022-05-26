مع تقلب فصول السنة -خاصة خلال الانتقال إلى الربيع- تكثر الحساسية لدى الأفراد، حيث يتبدل الطقس وتتفتح الأزهار، وهو ما يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات.

الطبيب في مستشفى أرزينجان الحكومي في تركيا إبراهيم طوبال علي يقدم عبر الأناضول مجموعة من النصائح الطبية للتعامل مع فترة الانتقال بين الفصول وحساسية الربيع.

وقال طوبال "يعتبر الربيع من أجمل فصول السنة، حيث تعتدل درجات الحرارة وتغير الطبيعة حلتها".

حساسية الربيع

وأضاف "رغم جمال المناظر الطبيعية في هذا الفصل فإنه يعتبر لبعضنا كابوسا مرضيا حقيقيا يعرف باسم حساسية الربيع، فمن كان يعاني احمرارا وحكة في العين والأنف والعطاس في هذا الفصل من السنة فهو مصاب بمرض حساسية الربيع".

وأوضح طوبال أن "الأشجار والزهور تنتج في هذا الفصل حبوب اللقاح والطلع التي تنتقل عبر الهواء الطلق، وفي لحظة استنشاقها يقوم الجسم برد فعل عبر الجهاز المناعي فيفرز الهستامين الذي يقوم بدوره بطردها من الجسم، ولكن في تلك الأثناء تبدأ أعراض الحساسية".

أعراض الحساسية:

العطاس.

الشعور بحكة في الأنف.

حرقة في العينين.

غزارة الدموع.

هالات سوداء تحت العينين.

احتقان البلعوم.

تهيج الجلد مع طفح جلدي واحمراره.

وفي ما يلي النصائح التي قدمها الدكتور طوبال علي للتعامل مع حساسية الربيع: