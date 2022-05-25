تحظى بذور الشيا بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لفوائدها الغذائية المتنوعة إلى جانب شهرتها في المساعدة على إنقاص الوزن. فما أفضل الطرق لتناول بذور الشيا وإضافتها إلى النظام الغذائي؟

بذور الشيا -التي تعرف بفوائدها الغنية- باتت مصدر قوة للعناصر الغذائية؛ إذ تحتوي هذه البذور الصغيرة السوداء -التي تنتفخ عند وضعها في الماء- على كثير من الألياف والسعرات الحرارية، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

ويحتوي 30 غراما من بذور الشيا على 5 غرامات من البروتين و10 غرامات من الألياف و138 سعرة حرارية.

هذه البذور هي أيضا مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم.

إنقاص الوزن

للحصول على فوائد بذور الشيا يمكن إضافتها إلى الماء، إذ يمكن أن يتضاعف حجمها نتيجة قدرتها الكبيرة على الامتصاص، لدرجة أن البذور قد تصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي عند نقعها.

ويضيفها إلى الماء أو الغذاء الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم أيضا لما توفره من شعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.

وإضافة إلى طريقة الماء هناك طرق أخرى لتناول بذور الشيا والتمتع بفوائدها الصحية، مثل:

بودينغ الشيا

انقع البذور في الماء، ثم أضف القليل من الحليب، ويمكن تعديل كمية الشيا حتى تحصل على القوام الذي يناسبك. كما يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أو الكاكاو أو ما تفضله، ثم زينها بالمكسرات لتتناولها مثل وجبة فطور أو كحلوى.

الشيا مع الحساء

من الممكن أن تكون بذور الشيا البديل الصحي للدقيق أو أي عامل تكثيف تستخدمه في الحساء.

انقع بذور الشيا ثم أضفها إلى الحساء، لتحظى بكثافة الحساء المطلوبة مدعومة بعناصر غذائية متنوعة.

الشيا مع الفطائر

تعد الشيا إضافة غنية للفطائر المنزلية، وذلك بعد نقع بذور الشيا في الماء ليتضاعف حجمها ولسهولة مزجها بالخليط.