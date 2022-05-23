منظمتا الصحة العالمية والأوروبية تزفان خبرين رائعين حول جدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا دليل على تحور فيروس جدري القردة، في حين أكدت وكالة الصحة الأوروبية أن خطر انتشار جدري القردة على نطاق واسع منخفض للغاية.

منظمة الصحة العالمية: لا دليل على تحور فيروس جدري القردة

قالت مسؤولة تنفيذية بارزة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير.

وأوضحت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين، أن التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد في التعرف بشكل أفضل على موجة الانتشار الراهنة وفهمها.





وكالة الصحة الأوروبية: خطر انتشار جدري القردة على نطاق واسع "منخفض للغاية"

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الاثنين، إن خطر انتشار مرض جدري القردة النادر بين السكان على نطاق واسع "منخفض للغاية" لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا أمون أن "معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال الانتشار منخفض للغاية"، مضيفة أن احتمال انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين اعتبر "مرتفعا".

وحتى 21 مايو/أيار، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 إصابة تم إثباتها في المختبرات بجدري القردة و28 حالة مشتبها بها من 12 دولة حيث لا يتفشى المرض، بما فيها عدة دول أوروبية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

والاثنين، أعلنت الوكالة المعنية بالأمراض المعدية في الدانمارك تأكيد أول إصابة بالمرض في البلد الإسكندنافي.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كرياكيديس "أشعر بالقلق حيال العدد المتزايد من حالات جدري القردة في الاتحاد الأوروبي والعالم. نراقب الوضع عن كثب".

وأشارت إلى أنه بينما يعد احتمال انتشار الوباء "في أوساط السكان بشكل أوسع منخفضا"، من الضروري "المحافظة على اليقظة" والتأكد من تعقّب المخالطين وإجراء الفحوص المناسبة.

وتشمل عوارض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

ولا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية. وبحسب الوكالة الأوروبية، بإمكان الفيروس أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

كما أشارت الوكالة إلى خطر انتقاله من البشر إلى الحيوانات، وهو أمر قالت إنه قد يحمل "خطر تحوله إلى مرض منتشر في أوروبا".

أحدث التطورات العالمية

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، بأن جدري القردة لا يمثل نفس مستوى القلق مثل كوفيد، وأن أميركا لديها ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع جدري القردة.

البرتغال تسجل 14 إصابة مؤكدة جديدة بجدري القردة

وسجلت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الاثنين، 14 حالة مؤكدة جديدة بمرض جدري القردة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 37.

وفي إسبانيا المجاورة، سجلت السلطات الصحية في منطقة مدريد 4 حالات مؤكدة أخرى اليوم الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 34 إصابة. وهناك 38 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بجدري القردة في مدريد.

الدانمارك تسجل أول إصابة بجدري القردة

وقالت وزارة الصحة الدانماركية، في بيان اليوم الاثنين، إنه سجلت أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة وهي لرجل عاد من رحلة إلى إسبانيا.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي، في بيان، "لا تتوقع السلطات الصحية انتشار العدوى في الدانمارك، لكننا نتابع الموقف عن كثب للاستعداد لتطور محتمل في الإصابات".

وذكرت الوزارة أن الرجل يخضع للعزل حاليا وتتابع السلطات حالة المخالطين له.

أسكتلندا تؤكد أول إصابة بجدري القردة

وقالت هيئة الصحة العامة في أسكتلندا، في بيان، إنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة اليوم الاثنين، مضيفة أن المصاب يتلقى العلاج بينما يتم تتبع المخالطين له.

وقال نيك فين مدير إدارة علوم الصحة العامة في الهيئة "نعمل مع مجالس الخدمة الصحية الوطنية وشركاء آخرين في أسكتلندا والمملكة المتحدة للتحقيق في مصدر هذه العدوى. ويجري تحديد المخالطين عن قرب للحالة وتزويدهم بالمعلومات والمشورة الصحية".