تعيش العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط موجة غبار شديدة، مما يهدد بمخاطر صحية، فكيف تحمي نفسك منها؟

مرضى الربو والغبار

في قطر، نبهت وزارة الصحة العامة على المخاطر الصحية المرتبطة بموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليًا، خاصة المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها مرضى الربو أو المصابون بأمراض صدرية وكبار السن.

وأكدت الوزارة على أهمية:

عدم التعرّض المباشر للغبار والأتربة خلال موجة الغبار حاليا.

ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان، وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وذلك تجنبا لأي مضاعفات صحية قد تحدث نتيجة استنشاق الأتربة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية: إنه أمام ما تتعرض له البلاد حاليا من موجة غبار، فإنه من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية، وخاصة لدى الأشخاص الذين لديهم أمراض الصدر والحساسية والربو.

آخر الصور الجوية توضح تشكل كتلة غبارية شمال شبه الجزيرة العربية قد يصل تأثيرها إلى أجواء البلاد من آخر ساعات الليل وحتى صباح يوم الغد، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ٣ كم على بعض المناطق. #قطر pic.twitter.com/Xqzsav6Xbv — أرصاد قطر (@qatarweather) May 16, 2022

ونصح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني بالتالي:

التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني والمنازل.

استخدام فوط مبللة لسد الفتحات الصغيرة في النوافذ أو تحت الأبواب إذا دعت الحاجة لذلك.

تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغبار العالق في الهواء.

غسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.

الحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة تغيير الكمامة أو المحارم باستمرار.

تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات.

الحرص عند الخروج على ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق.

بالنسبة للأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرًا في العين أو الأنف فيجب تجنب التعرض للغبار والأتربة، حيث إن الغبار العالق في الهواء يمكن أن يُسبب لهم مضاعفات صحية.

ضرورة البدء في استخدام الأدوية الوقائية الموصوفة من قِبل الأطباء للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة حتى قبل ظهور أعراض الحساسية عليهم، وذلك للوقاية من أي مضاعفات صحية مرتبطة بالتعرض للغبار.

بالنسبة للأفراد الذي يعملون في الأماكن المكشوفة، فمن المهم اتباع الإجراءات الوقائية، والحرص قدر الإمكان على العمل بنظام التناوب لتقليل فترة التعرض المباشر للغبار، مع أهمية التأكد من ارتداء الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي.

التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات في حال الإصابة بأي من أعراض حساسية الجهاز التنفسي الناتجة عن الأجواء المغبرة.

قيادتك للسيارة أثناء موجة الغبار

كما ينصح -وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر- عند قيادتك للسيارة أثناء الأجواء المغبرّة، احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي.

عاصفة ترابية تجتاح دول الخليج وسط تحذيرات من مراكز الأرصاد

وتجتاح منطقة الخليج العربي موجة من العواصف الرملية، أدت البعض منها إلى حجب الرؤية، مما استدعى قيام الجهات المختصة بتقديم إجراءات خاصة لمواجهتها.

وهبت موجة غبار كثيفة في معظم الدول الخليجية. وأظهرت فيديوهات متداولة على السوشيال ميديا موجة غبار محملة بالأتربة تسببت بتدني مستوى الرؤية، وسط تحذيرات رسمية من مراكز الأرصاد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل أكثر من ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، في حين استنفرت الوزارة جهودها للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المؤسسات الصحية مستنفَرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، مبينا أن "الوزارة سجلت اليوم ألفي حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة".

ودعا البدر العراقيين، إلى "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشددا على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج".