أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ما الجيوب الأنفية، وما أنواعها، وما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية، ثم ما أنواع التهاب الجيوب الأنفية، وكيف تميّز بين التهاب الجيوب الأنفية ونزلة البرد والحساسية الأنفية؟

ما الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية (sinuses) هي 4 تجاويف في الرأس ترتبط بقنوات ضيقة. تصنع الجيوب مخاطا رقيقا يخرج من قنوات الأنف، ويساعد هذا التصريف في الحفاظ على الأنف نظيفا وخاليا من البكتيريا.

عادة ما تكون الجيوب الأنفية ممتلئة بالهواء، ويمكن أن تنسد وتمتلئ بالسوائل. وعندما يحدث ذلك، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب عدوى، أي التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي، وفقا لموقع كليفلاند كلينيك (Clevelandclinic).

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يمكن أن يتسبب في انسدادها وامتلائها بالسوائل. وعادة ما يكون سببه الزكام "نزلة البرد" أو الحساسية. ويمكن أن تحدث العدوى نتيجة الانسداد.

ما أنواع الجيوب المختلفة بالقرب من الأنف والعينين؟

تقع الجيوب الأنفية في رأسك بالقرب من أنفك وعينيك، وتشمل:

الجيوب الغربالية (The ethmoidal sinuses)، وتقع بين عينيك.

الجيوب الفكية (The maxillary sinuses) وتقع أسفل عينيك.

الجيوب الوتدية (The sphenoidal sinuses)، وتقع خلف عينيك.

الجيوب الأمامية (The frontal sinuses)، وتقع فوق عينيك.

أكبر تجويف للجيوب الأنفية هو تجويف الفك، وهو أحد التجاويف التي غالبا ما تصاب بالعدوى.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الحاد Acute bacterial sinusitis

يشير هذا المصطلح إلى ظهور مفاجئ لأعراض البرد مثل سيلان الأنف وانسداد الأنف وألم الوجه الذي لا يزول بعد 10 أيام، أو الأعراض التي يبدو أنها تتحسن ولكنها تعود بعد ذلك وتكون أسوأ من الأعراض الأولية، ويستجيب هذا الالتهاب جيدا للمضادات الحيوية ومزيلات الاحتقان.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic sinusitis

يشير هذا المصطلح إلى حالة يتم تحديدها من خلال احتقان الأنف، والتصريف، وألم أو ضغط بالوجه، وانخفاض حاسة الشم لمدة 12 أسبوعا على الأقل.

التهاب الجيوب تحت الحاد Subacute sinusitis

يستخدم هذا المصطلح عندما تستمر الأعراض من 4 إلى 12 أسبوعا.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر Recurrent acute sinusitis

يستخدم هذا المصطلح عندما تعود الأعراض 4 مرات أو أكثر في سنة واحدة وتستمر أقل من أسبوعين في كل مرة.

من الذي يصاب بالتهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن أن تحدث عدوى الجيوب الأنفية لأي شخص. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الأنفية، والبوليبات الأنفية (nasal polyps) -تعرف ‫أيضا باسم (السلائل) وهي عبارة عن تورمات عُقدية في سطح الغشاء المخاطي- والربو، وتشريح غير طبيعي للأنف أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية. ويمكن أن يزيد التدخين أيضا من عدد المرات التي تصاب فيها بعدوى الجيوب الأنفية.

كيف تميز بين التهاب الجيوب الأنفية ونزلة البرد والحساسية الأنفية؟

قد يكون من الصعب التمييز بين نزلات البرد والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية. ويستمر الزكام عادة من بضعة أيام إلى أسبوع. ويمكن أن يتحول البرد إلى التهاب في الجيوب الأنفية.

حساسية الأنف هي التهاب يصيب الأنف بسبب الجزيئات المهيجة (الغبار، حبوب اللقاح، وبر). ويمكن أن تشمل أعراض حساسية الأنف العطس وحكة الأنف والعينين والاحتقان وسيلان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي (مخاط في الحلق). كما يمكن أن تحدث أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية في نفس الوقت الذي تحدث فيه نزلات البرد.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب فيروس أو بكتيريا أو فطريات، مما يؤدي إلى تضخم وانسداد الجيوب الأنفية. وتشمل بعض الأسباب المحددة ما يلي:

نزلات البرد.

الحساسية الأنفية والموسمية.

البوليبات.

انحراف الحاجز الأنفي، والحاجز هو خط الغضروف الذي يقسم أنفك.

ضعف جهاز المناعة من المرض أو الأدوية.

يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، فإذا كنت تدخن، يجب أن تتوقف، إذ يضر التدخين بك وبالأشخاص من حولك.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

التنقيط الأنفي (Post nasal drip)، حيث يسيل المخاط في الحلق.

إفرازات أنفية.

انسداد الأنف.

ضغط في الوجه وخاصة حول الأنف والعينين والجبهة.

صداع.

ألم في الأسنان.

ألم في الأذنين.

رائحة الفم الكريهة.

سعال.

التعب.

حمى.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية بعدة طرق، يعتمد كل منها على مدى شدة حالة التهاب الجيوب الأنفية.

يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية البسيط بما يلي:

مزيلات الاحتقان.

أدوية الزكام والحساسية المتاحة دون وصفة طبية.

شطف الأنف بمحلول ملحي.

شرب السوائل.

إذا لم تتحسن أعراض التهاب الجيوب الأنفية بعد 10 أيام، فقد يصف لك طبيبك:

المضادات الحيوية (لمدة 7 أيام للبالغين و10 أيام للأطفال).

مزيلات الاحتقان الفموية أو الموضعية.

بخاخات الستيرويد الأنفي التي تصرف بوصفة طبية. (لا تستخدم البخاخات أو القطرات دون وصفة طبية لمدة تزيد على 3 إلى 5 أيام، فقد تؤدي في الواقع إلى زيادة الاحتقان).

يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن من خلال التركيز على الحالة الأساسية (الحساسية عادة). ويتم التعامل مع هذا عادة عن طريق:

بخاخات الستيرويد الأنفية.

بخاخات مضادات الهيستامين الموضعية أو الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم.

مضادات الليكوترين (Leukotriene antagonists)، لتقليل أعراض التورم والحساسية.

شطف الأنف بمحلول ملحي قد يحتوي أيضا على أنواع أخرى من الأدوية.

تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ

على الرغم من أنه لا يحدث كثيرا، فإن التهاب الجيوب الأنفية غير المعالج يمكن أن يهدد الحياة من خلال التسبب في التهاب السحايا أو إصابة الدماغ أو العينين أو العظام القريبة. والتهاب السحايا عدوى تصيب الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

أفضل مضاد لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

لا يوجد شيء اسمه أفضل مضاد حيوي، فكل حالة لها خصوصيتها.

أيضا تحدث العديد من التهابات الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات، تلك التي تسبب نزلات البرد. ولا يتم علاج هذه الأنواع من العدوى بالمضادات الحيوية، كما أن تناول مضاد حيوي لعدوى فيروسية يعرضك لخطر الآثار الجانبية المرتبطة بالمضاد الحيوي دون داع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى مقاومة المضادات الحيوية، مما قد يجعل علاج العدوى المستقبلية أكثر صعوبة.

أعراض الجيوب الأنفية على الأذن

قد يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى ألم في الأذنين.

أعراض الجيوب الأنفية على العيون

قد يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى ضغط أو ألم حول منطقة العينين.

أيضا هناك حالة نادرة اسمها خثار الجيب الكهفي (Cavernous sinus thrombosis)، وفيها تتكون جلطة دموية في الجيوب الكهفية (وهي ليست من الجيوب الأنفية) يمكن أن تكون مهددة للحياة. والجيوب الكهفية تقع خلف كل محجر عين. ويحمل وعاء دموي رئيسي يسمى الوريد الوداجي الدم عبر الجيوب الكهفية بعيدا عن الدماغ، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة NHS.

يتطور خثار الجيب الكهفي عادة على شكل ألم حاد خلف أو حول العينين ويزداد سوءا بمرور الوقت.

وغالبا ما تبدأ الأعراض في غضون أيام قليلة من الإصابة بعدوى في الوجه أو الجمجمة، مثل التهاب الجيوب الأنفية.

قد يستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع قبل ظهور أعراض إضافية بعد بدء الصداع.

تشمل أعراض خثار الجيوب الكهفية:

صداعا حادا وشديدا، خاصة حول العين.

انتفاخ العين والأنسجة المحيطة.

ألما في العين يكون شديدا غالبا.

رؤية مزدوجة.

حرارة عالية.

تجلط الجيوب الكهفية كحالة طارئة، وعليك حينها الاتصال بالطوارئ فورا.

الزكام المصحوب بشعور بالضغط في الرأس

وفقا للرابطة الألمانية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة، فإن الزكام المصحوب بشعور بالضغط في الرأس يدل على ‫الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، مشيرة إلى أن هذه المتاعب تكون شديدة ‫عند الانحناء بصفة خاصة.

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار المتاعب لمدة ‫تزيد على 3 أيام أو إذا كانت مصحوبة بحمى، مؤكدة أهمية الشفاء التام ‫من الالتهاب، وإلا فستهاجم المتاعب المريض مرارا وتكرارا.