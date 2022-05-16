‫ما كمية القهوة اليومية القصوى لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟ وهل يجب على المصابين بارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة؟ وهل ترفع القهوة منزوعة الكافيين ضغط الدم؟ وكيف تعرف إن كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك؟

‫‫ما كمية القهوة اليومية القصوى لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

‫قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه يمكن ‫لمرضى ارتفاع ضغط الدم تناول القهوة باعتدال، موضحة أن الكمية اليومية ‫القصوى تبلغ 400 مليغرام من الكافيين، أي ما يعادل 4 إلى 5 فناجين من القهوة.

‫وأضافت المؤسسة أنه ينبغي قياس ضغط الدم قبل احتساء القهوة أو بعد ‫تناولها بنحو 30 دقيقة، وذلك لضمان ألا تتأثر قيم القياس بتناول القهوة، ‫علما بأن القيم المثالية لضغط الدم تبلغ 120/80 مليمتر زئبق.

هل يجب على المصابين بارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة؟

خلصت مراجعة بحثية عام 2017 إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يتوخوا بعض الحذر عند شرب القهوة، لكن لا يحتاجون إلى تجنبها، وذلك وفقا لتقرير في "ميديكال نيوز تودي" (medicalnewstoday).

ووجدت المراجعة أنه رغم وجود تقارير أقدم عن وجود صلة بين شرب القهوة وارتفاع ضغط الدم، فقد اقترحت دراسات أكثر حداثة أن 3 إلى 4 أكواب في اليوم إما لها تأثير محايد أو مفيد.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 شملت 40 شخصا يتمتعون بصحة جيدة ممن يشربون القهوة بانتظام أن جميع أنواع القهوة تزيد ضغط الدم، ولكن المستويات بقيت ضمن المستويات الصحية.

وكانت الزيادة في ضغط الدم مؤقتة لكنها لا تزال قابلة للقياس 3 ساعات بعد شرب القهوة.

كمية القهوة

تشير بعض الأبحاث إلى أن كمية القهوة التي يشربها شخص ما تحدد تأثيرها على ضغط الدم.

وأشارت دراسة أجريت عام 2015 إلى زيادة في ضغط الدم الانقباضي فقط لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بشكل متكرر.

وجدت مراجعة بحثية أخرى أن استهلاك القهوة المعتاد لأكثر من 3 أكواب في اليوم لا يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، كان هناك خطر مرتفع قليلا مرتبط بتناول كوب إلى 3 أكواب في اليوم.

هل ترفع القهوة منزوعة الكافيين ضغط الدم؟

نظرا لأن القهوة تحتوي على العديد من المركبات المختلفة بخلاف الكافيين، فقد تكون المركبات الأخرى مسؤولة عن تأثيرها على ضغط الدم.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يحاول التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين لمعرفة إذا كان ضغط الدم ينخفض.

كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟

قال الدكتور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز من "مايو كلينيك" (mayoclinic) إن الكافيين قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة ولكن بدرجة كبيرة، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم. وليس من الواضح سبب هذا الارتفاع في ضغط الدم، وتختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر.

ويعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يساعد في الحفاظ على اتساع الشرايين. ويعتقد آخرون أن الكافيين يتسبب في إفراز الغدد الكظرية مزيدا من الأدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويضيف الدكتور جيمينيز أن بعض الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام يكون لديهم متوسط ضغط دم أعلى من أولئك الذين لا يشربونها.

والآخرون الذين يشربون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام يطورون تحملا للكافيين. ونتيجة لذلك، ليس للكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم لديهم.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التوقف عن تناولها.

تجنب الكافيين مباشرة قبل الأنشطة التي ترفع ضغط الدم بشكل طبيعي

تقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن 400 مليغرام من الكافيين يوميا آمنة بشكل عام لمعظم الناس. ومع ذلك، إذا كنت قلقا بشأن تأثير الكافيين على ضغط الدم لديك، فحاول الحد من كمية الكافيين التي تشربها إلى 200 مليغرام يوميا، وهي تقريبا الكمية التي يتم تناولها بشكل عام في كوبين من القهوة، كل كوب يحتوي 237 مليلتر.

ضع في اعتبارك أن كمية الكافيين في القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الأخرى تختلف باختلاف العلامة التجارية وطريقة التحضير.

كما نصح الدكتور جيمينيز الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتجنب الكافيين مباشرة قبل الأنشطة التي ترفع ضغط الدم بشكل طبيعي، مثل التمارين ورفع الأثقال أو العمل البدني الشاق.

كيف تعرف إن كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك؟

لمعرفة إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك، افحص ضغط الدم قبل شرب فنجان من القهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين، ومرة أخرى بعد 30 إلى 120 دقيقة. إذا زاد ضغط الدم بنحو 5 إلى 10 وحدات، فقد تكون حساسا لتأثيرات الكافيين التي تزيد ضغط الدم، وفقا للدكتور جيمينيز.