4 أطعمة تجنب وضعها في الثلاجة

يبدو لنا أنه من المنطقي أن نضع كل شيء في الثلاجة لأن البرد يبطئ التفاعلات الكيميائية، مما يؤخر نمو مسببات الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى إفساد الطعام، لكن المشكلة تكمن في أن البرودة نفسها تؤدي إلى تدهور جودة بعض الأطعمة

تعد الثلاجة أهم جهاز في المطبخ، إلا أننا نسيء استخدامها في بعض الأحيان، ولكن كيف؟

وفي تقرير نشرته صحيفة "الكونفيدينسيال" (El Confidencial) الإسبانية، يقول الكاتب ألفارو إرميدا إن وضع جميع الأطعمة في الثلاجة عند عودتنا من متجر البقالة دون إخراجها من أكياسها هو الحل الأكثر راحة بالنسبة لنا.

ويبدو لنا أنه من المنطقي أن نضع كل شيء في الثلاجة لأن البرد يبطئ التفاعلات الكيميائية، مما يؤخر نمو مسببات الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى إفساد الطعام، ولكن المشكلة تكمن في أن البرودة نفسها تؤدي إلى تدهور جودة بعض الأطعمة.

وهذه أطعمة ينصح بتجنب وضعها في الثلاجة:

الموز

في بعض الأحيان نضطر إلى شراء موز غير ناضج وننتظر لأيام حتى يصبح صالحا للاستهلاك، وبما أن عملية نضجه يمكن أن تستغرق فترة طويلة فإنه ينبغي الاحتفاظ بالموز في مكان جاف وفي درجة حرارة الغرفة.





الصلصات

يمكن أن تدوم صلصة الكاتشب والخردل لأشهر نظرا لاحتوائها على الكثير من الملح والمواد الحافظة الصناعية -خاصة الكاتشب- ودرجة حموضة تجعل نمو البكتيريا بداخلها في درجة حرارة الغرفة أمرا صعبا للغاية، لكن احتمال التسمم يظل واردا.

بالمقابل، لا يمكن ترك المايونيز -خاصة المصنوع منزليا- خارج الثلاجة أبدا من أجل سلامة طعامنا.

المربى

يعد المربى من الأطعمة التي يمكن حفظها خارج الثلاجة، ويوضح الخبير جيف بوتر أن "المربى يحتوي على الكثير من الماء لكنه "محبوس" في السكر، مما يجعل وصول البكتيريا إليه غير ممكن".

الطماطم

يمكن حفظ الطماطم لفترة أطول من خلال وضع الجزء الأخضر متجها لأسفل عند تركها خارج الثلاجة، لكن المشكلة تكمن في أن خصائصها تتغير إذا كانت محفوظة في درجة حرارة أقل من 12 درجة مئوية، وفي هذه الحالة تبدأ جزيئات معينة في التبلور، مما يمنحها ملمسا رمليا نوعا ما ويزيد حموضتها.