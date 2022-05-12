التهاب الأذن الوسطى.. الأنواع والأعراض والعلاج
تتمثل أعراض الالتهاب الحاد للأذن الوسطى في الشعور بألم شديد في الأذن، غالبا ما يكون مرتبطا بفقدان السمع.
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن التهاب الأذن الوسطى يحدث عندما تصل الفيروسات أو البكتيريا من تجويف الحلق والأنف إلى الأذن الوسطى، وعادة ما يحدث ذلك في حالات الزكام الشديد لأن تجويف الحلق والأنف يتصل بالأذن عن طريق القناة السمعية.
وأضافت الرابطة أن حالات الإصابة التقليدية تحدث عند الإصابة بنزلات البرد، لأن المرء يُصاب بعدوى فيروسية، ومن ثم يتضخم الغشاء المخاطي في القناة السمعية، وهناك تحدث عدوى بكتيرية إضافية؛ ففي هذه الحالة لا تحظى الأذن الوسطى بالتهوية الكافية.
أعراض التهاب الأذن الوسطى
تتمثل أعراض الالتهاب الحاد للأذن الوسطى في الشعور بألم شديد في الأذن، غالبا ما يكون مرتبطا بفقدان السمع.
ويمكن علاج حالات العدوى الفيروسية بتناول المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات، أما في حالات العدوى البكتيرية فيُلجأ إلى المضادات الحيوية، إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين إلى 3 أيام، وذلك لمنع حدوث مضاعفات.
وحذرت الرابطة من أن إهمال علاج التهاب الأذن الوسطى قد تكون له عواقب وخيمة؛ فقد ينتشر الالتهاب في عضو التوازن ويؤدي إلى تلف في عصب الوجه أو قد يحدث "التهاب الخُشاء" الذي يحتاج إلى تدخل جراحي.
وعند توغل التهاب إلى الأذن الداخلية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السمع، حتى إنه قد يهدد حياة المريض إذا وصل إلى الدماغ.
الأطفال أكثر عرضة للإصابة
ويعدّ الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الحادة في الأذن الوسطى، وفي بعض الأحيان ترجع هذه الالتهابات إلى تضخم اللوزتين.
ويمكن التعرف على الأطفال المصابين بهذه الالتهابات من خلال ظهور علامات محددة، منها الوجه الذي يبدو عليه النعاس أو يغالبه النوم، ومحاولة الحفاظ على الفم مفتوحا باستمرار وصدور صوت شخير أثناء التنفس. ولمنع تكرار هذه الالتهابات غالبا ما يُلجأ إلى التدخل الجراحي لاستئصال اللوزتين.
ولتجنب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى من الأساس، ينصح باستعمال قطرات الأنف المزيلة للاحتقان عند الإصابة بالزكام، مع تدفئة الجسم جيدا.