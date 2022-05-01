قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك ‫البولية إن التهاب حوض الكلى هو أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعا في ‫الحوض الكلوي، موضحة أنه يحدث نتيجة لعدوى تصاعدية حيث تنتقل (تصعد) مسببات ‫الأمراض عبر مجرى البول والمثانة والحالب وصولا إلى حوض الكلى. وأوضحت أن:

‫عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب حوض الكلى تتمثل في:

‫اضطرابات تدفق البول

التهابات المسالك البولية

الحمل

السكري

القسطرة ‫البولية





أعراض التهاب حوض الكلى

التبول المتكرر مع نزول كمية بول ‫قليلة

وجود دم في البول

الحمى

القشعريرة

ألم الخاصرة

الغثيان

القيء

الصداع

الإرهاق

آلام الظهر

فقدان ‫الشهية

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وشددت الرابطة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ‫الالتهاب مثل ضعف الكلى أو الفشل الكلوي.

‫ويتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية مع المسكنات ‫والأدوية الخافضة للحرارة، إلى جانب الراحة في الفراش وشرب الكثير من ‫السوائل.