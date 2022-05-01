أعراض التهاب حوض الكلى
1/5/2022
قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن التهاب حوض الكلى هو أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعا في الحوض الكلوي، موضحة أنه يحدث نتيجة لعدوى تصاعدية حيث تنتقل (تصعد) مسببات الأمراض عبر مجرى البول والمثانة والحالب وصولا إلى حوض الكلى. وأوضحت أن:
عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب حوض الكلى تتمثل في:
- اضطرابات تدفق البول
- التهابات المسالك البولية
- الحمل
- السكري
- القسطرة البولية
أعراض التهاب حوض الكلى
- التبول المتكرر مع نزول كمية بول قليلة
- وجود دم في البول
- الحمى
- القشعريرة
- ألم الخاصرة
- الغثيان
- القيء
- الصداع
- الإرهاق
- آلام الظهر
- فقدان الشهية
وشددت الرابطة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الالتهاب مثل ضعف الكلى أو الفشل الكلوي.
ويتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية مع المسكنات والأدوية الخافضة للحرارة، إلى جانب الراحة في الفراش وشرب الكثير من السوائل.
المصدر : الألمانية