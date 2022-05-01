صحة

أعراض التهاب حوض الكلى

1/5/2022

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك ‫البولية إن التهاب حوض الكلى هو أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعا في ‫الحوض الكلوي، موضحة أنه يحدث نتيجة لعدوى تصاعدية حيث تنتقل (تصعد) مسببات ‫الأمراض عبر مجرى البول والمثانة والحالب وصولا إلى حوض الكلى. وأوضحت أن:

‫عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب حوض الكلى تتمثل في:

  • ‫اضطرابات تدفق البول
  • التهابات المسالك البولية
  • الحمل
  • السكري
  • القسطرة ‫البولية

أعراض التهاب حوض الكلى

  • التبول المتكرر مع نزول كمية بول ‫قليلة
  • وجود دم في البول
  • الحمى
  • القشعريرة
  • ألم الخاصرة
  • الغثيان
  • القيء
  • الصداع
  • الإرهاق
  • آلام الظهر
  • فقدان ‫الشهية

وشددت الرابطة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ‫الالتهاب مثل ضعف الكلى أو الفشل الكلوي.

‫ويتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية مع المسكنات ‫والأدوية الخافضة للحرارة، إلى جانب الراحة في الفراش وشرب الكثير من ‫السوائل.

المصدر : الألمانية