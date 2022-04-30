ما ميزات فول الصويا؟ وما أبرز فوائده؟ وما محاذير تناوله؟ وهل له تأثيرات هرمونية؟ وهل يؤثر على مرضى النقرس والحساسية؟

مصدر غني بالبروتين

‫وأوضح المركز الألماني الاتحادي للتغذية أن فول الصويا يعد مصدرا غنيا بالبروتين، ‫حيث يحتوي فول الصويا المجفف على البروتين بنسبة 40% تقريبا، مشيرا إلى ‫أن منتجات الصويا الجاهزة للأكل تحتوي على البروتين بنسبة 11%.

‫لهذا السبب يعد فول الصويا عنصرا أساسيا ضمن النظام الغذائي النباتي، ‫كونه يمثل بديلا جيدا للبروتين الحيواني.

‫وأضاف المركز أن فول الصويا يعد أيضا غنيا بفيتامين "بي" (B) والمعادن كالحديد ‫والمغنيسيوم والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميغا 3.





‫تأثير هرموني

‫ومن جانبه أوضح الدكتور شتيفان كابيش أن فول الصويا يحتوي على مواد قد ‫يكون لها تأثير سلبي على الصحة بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل مادة ‫"إيزوفلافون" (Isoflavones)، التي لها تأثير مشابه لهرمون الإستروجين الجنسي الأنثوي.

و‫لهذا السبب تدور حولها شبهات بأنها "ذات تأثير منشط هرموني". لذا يتعين ‫على الأشخاص الذين يعانون من أمراض هرمونية، مثل سرطان الثدي، الحذر من ‫فول الصويا.

‫وأضاف اختصاصي أمراض الغدد الصماء وطب التمثيل الغذائي الألماني أن مادة ‫"إيزوفلافون" يمكنها أيضا تعطيل إنزيم معين في الغدة الدرقية، مما يؤدي ‫إلى حدوث قصور وظيفي بالغدة الدرقية.





‫نقرس وحساسية

كما يتعين على مرضى النقرس الحذر من من فول الصويا لاحتوائه على مادة ‫"البيورين" (Purine)، وهي مادة تتحول في الجسم إلى حمض البوليك، الذي يتسبب في ‫تفاقم متاعب النقرس.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على مرضى الحساسية تجاه حبوب لقاح البتولا ‫توخي الحذر، حيث إنهم عادة ما يعانون أيضا من حساسية تجاه فول الصويا ‫فيما يعرف "بالحساسية المتصالبة"، نظرا لتشابه مسببات الحساسية في كل ‫منهما.

‫وبشكل عام ينبغي على الأصحاء تناول فول الصويا باعتدال، في حين ينبغي ‫الابتعاد عنه بالنسبة للرضع والأطفال الصغار والحوامل والمرضعات.