يمكن لأعراض النوبة القلبية أن تحاكي أحيانا مشاكل المعدة مثل الغثيان والقيء واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام، خاصة عند النساء

ما الأعراض الصامتة أو الخفيفة لحدوث نوبة قلبية؟ وماذا يحدث في الجسم عندما يصاب بتجلط في الدم؟ الإجابات في هذا التقرير.

ما الأعراض الصامتة أو الخفيفة لحدوث نوبة قلبية؟

هناك علامات للنوبة القلبية لا تسبب ألما ملحوظا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ريدرز دايجست" (readersdigest) في نسخته الأسترالية من إعداد أليسا جونغ وشارلوت هيلتون.

وفي الواقع، يقدر معهد أبحاث القلب الأسترالي أنه من بين 57 ألف نوبة قلبية تحدث في أستراليا كل عام، فإن 15% منها هي نوبات قلبية "صامتة". وتترافق النوبة القلبية الصامتة مع أعراض خفيفة نسبيا أو ربما لا تظهر على الإطلاق.

ولمساعدتك في التعرف على العلامات الصامتة للنوبة القلبية، يقول أطباء القلب إن الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها هي:

1- شعور عام بأن هناك شيئا ما خطأ

انتبه إلى الأشياء الأخرى التي قد يحاول جسدك إخبارك بها، وإذا شعرت بشيء ما، فمن الأفضل دائما توخي الحذر الشديد واستدعاء الطبيب. فهناك بعض المرضى الذين أفادوا بأنهم كانوا "أقل نشاطا عقليا" قبل الإصابة بالنوبة القلبية.

2- تشعر وكأنك تحتضن بشدة

غالبا ما يوصف ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية بأنه ألم حاد أو طعن أو حتى ألم خفيف. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تبدو النوبة القلبية وكأنها ضغط وثقل على صدرك، أو وكأنك تتعرض للضغط بشدة، كما يقول طبيب القلب، الدكتور جيم ليو.

3- التعب

التعب هو أحد أكثر علامات النوبة القلبية شيوعا، خاصة عند النساء، إذ أفاد الأشخاص الذين كانوا على وشك الإصابة بنوبة قلبية بأنهم يشعرون بالتعب وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

في أثناء النوبة القلبية، ينخفض تدفق الدم إلى القلب. وهذا يضع ضغطا إضافيا على العضلات، مما قد يسبب هذا الشعور بالإرهاق.

إذا كنت تشعر بالتعب، فتحدث مع طبيبك عن السبب.





4- ألم في الظهر أو الذراعين أو الصدر

غالبا ما يكون الألم الملحوظ في الظهر أو الصدر أو أي من الذراعين، وليس اليسار فقط، علامة على نوبة قلبية صامتة. وبسبب أن الألم غالبا لا يكون مصحوبا بثقل في الصدر الذي يرتبط عادة بنوبة قلبية، يميل الناس غالبا إلى تجاهله.

قد يبدو الألم وكأنه عضلة مشدودة أو مؤلمة أو وجع، كما لو كنت تنام بشكل خاطئ. قد يأتي الألم ويذهب أو يظل ثابتا. ولكي تكون آمنا، إذا كان الألم شيئا جديدا ولم يختف، يجب أن تتحدث مع طبيبك حوله، حتى لو كان في جزء من الجسم لا يرتبط عادة بالقلب.

5- ألم في أثناء التمرين

من أعراض النوبة القلبية التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع الألم حول الصدر أو الذراعين أو الكتفين أو الظهر، والذي يحدث فقط في أثناء التمرين، كما يقول الدكتور ليو.

إذا كان لديك انسداد جزئي في الشرايين التاجية، يمكن أن يحد ذلك من تدفق الدم إلى قلبك، مما يتسبب في الشعور بالضعف والألم. وقد يتوقف الألم عند التوقف عن ممارسة الرياضة، لأن القلب لا يحتاج إلى قدر كبير من تدفق الدم، أو قد يستمر حتى في أثناء الراحة. يمكن أن يكون كلاهما من علامات الإصابة بأمراض القلب.

6- ضيق في التنفس على ما يبدو

إذا لم تكن هناك مشكلة في صعود الدرج ولكن فجأة وجدت نفسك تلهث بحثا عن الهواء في الأعلى، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية.

7- الأرق أو الاستيقاظ وأنت تلهث

إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل تلهث بحثا عن الهواء أو تشعر بضيق في التنفس بعد الاستيقاظ مباشرة، فهذه أيضا علامة على أن شيئا ما قد يكون خطأ.

يمكن أن يؤثر انسداد تدفق الدم إلى القلب على تنفسك لأن القلب يلعب دورا رئيسيا في نقل الأكسجين إلى باقي الجسم وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة.

8- الحموضة المعوية أو التجشؤ

إذا كنت تعاني من نوبة حرقة عرضية بعد تناول وجبة غداء ثقيلة، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كان الأمر خارجا عن المألوف، أو إذا لم تزعجك حرقة المعدة من قبل، عليك الاتصال بطبيبك.

9- اضطراب المعدة

يمكن لأعراض النوبة القلبية أن تحاكي أحيانا مشاكل المعدة مثل الغثيان والقيء واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام، خاصة عند النساء.





هذه الإشارات تنبهك لوجود حالة تخثر دموي في مكان ما من جسمك

نشر موقع "صباح" (sabah) التركي تقريرا يتحدث عن التحذيرات المبكرة التي يرسلها الجسم عند حدوث تجلط في الدم؛ حيث أوضح التقرير أنه على الرغم من كونها أمراض وعلاجات شائعة، إلا أن عدد الأشخاص الذين يموتون نتيجة للأمراض التي تسببها جلطات الدم آخذ في الازدياد، مرجعا ذلك إلى تأخر ملاحظة وجود الحالة أو ربما عدم ملاحظتها على الإطلاق.

ويبين التقرير أن هناك علامات أو تحذيرات قد تساعد في التشخيص والملاحظة المبكرة لتخثر وتجلط الدم، لافتا إلى أن هناك إجراءات يمكننا القيام بها، وفي مقدمتها رفع مستوى الوعي والإدراك حول هذه المشكلة الخطيرة، وذلك لأن الجسم يمنح بالفعل إشارات مسبقة، وعلى الناس أن تدرك ذلك وتذهب إلى الطبيب.

ويشير التقرير إلى أنه غالبا ما تسبب جلطات الدم النوبات القلبية وفشل القلب، موضحا أنه لا يمكننا تفسير تخثر الدم أو عزوه إلى مرض واحد؛ حيث يختلف الوضع من مريض لآخر، مما يعني أنه من الضروري جدا معرفة ورؤية علامات تجلط الدم واستشارة الطبيب على الفور.

بعض العلامات التي تدل على حدوث التجلط:

استعرضت الصحيفة كذلك بعض العلامات التي تدل على حدوث التجلط الدموي.

1- تورم القدم

المكان الأكثر شيوعا لتخثر الدم هو الأقدام؛ حيث ينقطع تدفق في الأقدام، ما قد يسبب التورم، وتصبح القدم حمراء اللون.

2- ألم الساق

يمكن أيضا الإحساس بتجلط الأوردة العميقة في كل من الساق والقدم، حيث يتسبب في حدوث ألم عند لمس الساق.

3- ألم في الصدر

إذا كانت لديك جلطة في الرئة، يجب أن ترى الطبيب على الفور، ومن الأعراض التي تدلك على حدوث هذه الجلطة هو الشعور بوخز إبرة في صدرك، وقد تشعر بألم حاد في صدرك أو ظهرك، لكن الفرق بينه وبين آلام الصدر الأخرى أنك ستشعر بضغط في صدرك.

4- التنفس بصعوبة

إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس، فلا تستخف بالأمر؛ فعندما تعاني من صعوبة في التنفس، أو ينبض قلبك بسرعة كبيرة، أو تتعرق تعرقا باردا، أو تشعر بالدوار أو الإغماء، فقد يكون لديك جلطة في الرئة، وإذا كنت تعاني من جميع الأعراض المذكورة أعلاه ، فلا تتجاهلها واستشر الطبيب على الفور.

5- سعال جاف

إذا لم تكن مريضا وأصبحت تسعل باستمرار، فعليك الانتباه إلى العلامات الأخرى، فقد تكون مصابا بجلطة في الرئة؛ حيث الأعراض المرافقة الأكثر شيوعا هي خفقان القلب وألم الصدر وصعوبة التنفس، وفي حالات نادرة قد ينتج بلغما دمويا.

6- القيء والإسهال

إذا تشكلت جلطة في أمعائك فستشعر بألم حاد في المعدة، وأكثر الأعراض شيوعا هنا هي الصداع والقيء والإسهال الدموي.

7- صداع شديد

يمكن أن تؤدي الجلطة الدموية في الدماغ إلى الإصابة بسكتة دماغية؛ حيث يحدث الصداع بسبب عدم وصول الأكسجين الكافي إلى الدماغ، وقد تجد أيضا صعوبة في الرؤية أو التحدث.