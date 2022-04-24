مع وصول الإنسان إلى الستينيات من العمر، يصبح اتباع أسلوب حياة نشط وصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى، والسبب هو أننا نفقد كتلة العضلات بمرور الزمن.

من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة، لكن مع تقدمنا في العمر لا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق، لذلك يحذر خبراء الرياضة من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار المتقدمة.

ومع وصول الإنسان إلى الستينيات من العمر، يصبح اتباع أسلوب حياة نشط وصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى، والسبب في ذلك هو أننا نفقد كتلة العضلات بمرور الزمن.

بالإضافة إلى ذلك، تنخفض عملية التمثيل الغذائي لدينا، وكذلك تنخفض اللياقة اليومية إذا كنا لا نفعل أي شيء للحفاظ عليها بشكل صحيح، وهذا هو السبب في أهمية ممارسة تمارين اللياقة والعمل للحفاظ على أداء القلب بشكل منتظم.

عادات وتمارين غير صحية

ومع ذلك، هناك عادات وتمارين غير صحية قد تمارسها في الستينيات من العمر وتحتاج إلى التوقف عنها أو إعادة تقييمها، حسب ما نقل موقع دويتشه فيله عن موقع "إيت ذس.. نوت ذات" الأميركي.

فإذا كنت في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر وكنت نشطًا لفترة من الوقت، فهذا أمر رائع! لكن احذر، قد يكون لديك بعض عادات التمرين غير الصحية التي قد تضطر إلى التفكير في الإقلاع عنها أثناء عبورك إلى الستينيات من العمر.

إليك بعض عادات التمرين غير الصحية في هذه المرحلة من العمر، التي ينصح بها تيم ليو مدرب اللياقة البدنية وخبير التغذية من لوس أنجلوس:

1- تخطي تدريبات الإحماء والإطالة

كلما تقدمت في العمر زادت أهمية صحة المفاصل ومرونتها، لذلك من المهم للغاية مع التقدم في العمر وقبل بدء التدريبات الرياضية أن تحرص على القيام بتدريبات الإحماء والإطالة للعضلات حتى لا تصاب بأي تمزقات. خذ 10 دقائق فقط لأداء تلك التدريبات الخفيفة التي ستجعلك جاهزًا لأداء تمارينك بأمان.





2- رفع الأوزان الثقيلة

على الرغم من رغبة البعض في تحدي أنفسهم برفع الأثقال، يجب أن يتغير تدريبك قليلًا في الستينيات من العمر. يمكن القيام برفع وزن ثقيل بمعدل 3 إلى 5 تكرارات بسهولة تامة عندما تكون أصغر سنًّا، ولكن مع تقدمك في السن فإن مفاصلك تتعرض لكثير من التراجع على مر السنين.

إن كنت تريد ممارسة الرياضة ومواصلة التدريب من دون ألم وبلا إصابات، فعليك اختيار الوزن المناسب الذي يمثل تحديًا في عمرك.

3- أداء تمارين مؤلمة

يجب الاستغناء عن أي حركات تقوم بها وتسبّب لك الألم أو عدم الراحة واستبدالها بممارسات أخرى. ربما كنت قادرًا على القيام بحركات معينة عندما كنت أصغر سنًّا، ولكن بمرور الزمن لا يصبح بإمكانك عمل ذلك من دون ألم أو إصابة.

يمكنك مثلًا تغيير نمط التدريب للذراعين بتدريب العضلات الثلاثية الرؤوس بشكل أقل إجهادًا وبمعدل أقل. أيضًا عليك الحذر خلال تدريبات الظهر والكتف فلا تحاول أن تكون قاسيًا على نفسك.





4- التركيز على نوع واحد من التدريب

من السهل الاستمرار في فعل ما تحبه في التدريبات الخاصة بك، بل إنه أمر شائع للغاية، ولكن مع تقدمك في العمر من المهم التأكد من أداء تدريبات تغطي جميع أجزاء الجسم قدر المستطاع. هل تقوم برفع الأثقال طوال الوقت وفي مناطق محددة فقط؟ مع التقدم في السن يصبح من غير المناسب فعل ذلك.

يجب أن تقوم بتنويع التدريبات الرياضية التي تمارسها وألا تهتم بعضلة على حساب الأخرى كما لا يصح أن تؤدي التمرين لجزء واحد من الجسم لفترة أطول من بقية الأجزاء والعضلات.