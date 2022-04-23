ظهور التجاعيد علامة يودّ الجميع تأجيلها، ويسعى كثيرون لذلك عبر شراء أنواع الكريمات المختلفة، لكن ما لا يعرفه البعض أن الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات يتلف الخلايا سريعا ويؤدي إلى تعجيل ظهور علامات التقدم في العمر.

فبعض أنواع الطعام لا تؤدي إلى السمنة فحسب، بل إنها قد تسرّع من العجز وظهور علامات التقدم في العمر، وهو أمر يرجع إلى أن بعض مكونات المواد الغذائية والمشروبات قد يفضي إلى حدوث أضرار وتلف بالخلايا، وفقا لتقرير في "الدويتشه فيله".

ومن ثم فإن معرفة مكونات المواد الغذائية وتأثيرها في الجسم قد تساعد على إبطاء آثار التقدم في العمر، بالإضافة بالطبع إلى معرفة طرق العناية الخارجية المختلفة بالبشرة.





السكر

بوجه عام يحذر الخبراء من الأطعمة الغنية بالسكر، إذ إنها تزيد فرصة ظهور التجاعيد والسيلوليت (التكتلات الدهنية في مناطق معينة بالجسم)، ويحذرون أيضا من الكافيين الذي يسحب الماء من الجسم.

وفي ما يأتي بعض المواد الغذائية التي يؤدي الإكثار منها إلى الإسراع في ظهور علامات التقدم بالسن:

العصائر المعلبة

المشروبات الغازية والعصائر المعلبة لها أضرار كبيرة على الجسم، ويعدّ كوب من عصير الفواكه من المشروبات الثابتة على مائدة فطور كثير من الناس، ويعتقد كثيرون أنها صحية، لكن من المهم معرفة أن كل لتر من العصير يحتوي على نحو 100 غرام من السكر، ومن ثم فالعصائر لا تزيد من السعرات الحرارية فحسب بل تسهم في تدمير الخلايا وظهور علامات العجز، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية.

القهوة

فنجان القهوة أيضا من الأشياء الثابتة على مائدة الفطور وخلال اليوم، ورغم أن القهوة من المنبهات الشهيرة فإنها مدرّة للبول وتجعل الجسم يفقد نسبة أكبر من السوائل، ولذا فإن من يكثر من تناول القهوة يفقد مع الوقت نسبة كبيرة من السوائل وذلك يجعل رطوبة البشرة تقل ويتسبب في ظهور التجاعيد مبكرا.

الحلويات

القاعدة العامة هي أن المواد الغذائية الغنية بالسكر تؤثر على مرونة الجلد وتقلل ليونته فتظهر التجاعيد وتحديدا السيلوليت.

البيتزا

تكمن خطورة الإكثار من تناول البيتزا في احتوائها على نسبة كبيرة مما يعرف "بالدهون التقابلية" (Trans Fats) المضرّة، بالإضافة إلى الملح.

البطاطس المقلية

البطاطس المقلية تحتوي على الدهون، هي غنية بالسعرات الحرارية، وينصح بتقليلها.

الوجبات الجاهزة

تحتوي الوجبات الجاهزة بوجه عام على نسبة كبيرة من الملح، وتتسبب زيادة الملح في الجسم في إلحاق الضرر بالخلايا.