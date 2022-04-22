يمثل شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للصائمين من أجل اتباع أنظمة غذائية صحية تساعدهم على تخفيف الوزن عبر الابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية.

وتكثر الأطعمة الرمضانية والحلويات والتجمعات العائلية في الشهر المبارك، فيجعل ذلك الصائمين يقبلون على تناول الأطعمة والحلويات إقبالا كبيرا يقود إلى عسر في الهضم وزيادة في الوزن.

الطبيب في مشفى ابن سينا بجامعة أنقرة، ومنسق منطقة الشرق الأوسط باتحاد العالم الإسلامي للصحة (WIHU)، مالك أتيلا قره ديرك، قدم عبر الأناضول نصائح تتعلق بتجنب السمنة والمحافظة على صحة الصائمين في رمضان.





زيادة الوزن

وقال الطبيب في مستهل كلامه "تكثر التجمعات العائلية والأطعمة التقليدية في شهر رمضان، وذلك يؤدي إلى زيادة الوزن في هذا الشهر بعد فترة 15-17 ساعة من الصيام".

وأضاف "الكل يطمح في رمضان لتجنب السمنة وتخفيف الوزن، فكيف نستغل الشهر الفضيل لتلبية هذا الطموح؟ هناك أمور يستطيع الصائم القيام بها لتجنب السمنة والحفاظ على الصحة".

وفي ما يأتي النصائح التي قدمها الطبيب:

1- عدم تناول وجبة الإفطار حتى التخمة والشعور بالشبع النهائي

ينصح بترك المائدة على الفور في هذه الحالة، لأنّ البقاء يؤدّي إلى زيادة تناول الطعام، خاصّة أنّ وجبة الإفطار في رمضان تكون مكونة من جميع الأصناف، والحصول على كمية إضافية يؤدي إلى تراكم الدهون والتعرّض للسمنة.

2- تقسيم وجبة الإفطار إلى جزأين

الأول يضم مشروبات مملوءة بالفيتامينات والبروتينات وأيضا الحساء والعصائر الطازجة، والجزء الثاني يضم الوجبة الرئيسة التي ينصح بتناولها بعد مرور ساعة على الأقل من الجزء الأول، ويفضل أن يكون محتواها من الخضار، أما وجبة السحور فيجب تناولها يوميا، لما لها من أهمية وفوائد لصحة الجسم وحرق الدهون الزائدة.

3- عدم الإكثار من تناول الحلويات

أكثر الناس تتناول الحلويات لتستعيد نقص السكر المتشكل في النهار، وكبديل يمكننا تناول الفواكه التي تحتوي على سكر طبيعي سهل الحرق، وتساعد أيضا على تعويض نقص السكريات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.





4- شرب كمية كافية من المياه

تقدّر بنحو لتر ونصف لتر بين وجبة الإفطار ووجبة السحور لتجنب نقص السوائل بالجسم التي تظهر غالبا بعد رمضان.

5- تخفيف الملح قدر المستطاع

لأن الملح يسبب الانتفاخ والعطش أثناء النهار.

6- ممارسة بعض التمارين الرياضية في شهر رمضان

مثل اتباع نظام المشي يوميا لمدة ساعة قبل وجبة الإفطار بساعتين، لما له من أهمية في حرق الدهون، وتكون نسبة حرق الدهون في هذه الساعة مضاعفة عن الأوقات الأخرى، ويمنع المشي بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة.





7- تناول الطعام ببطء

ينصح بعدم الإسراع أثناء الأكل، ومضغ الطعام جيدا في الفم لأن هذا يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام في وقت سريع ويجنبه الإرهاق.

8- تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

فهي تؤدّي إلى فتح الشهية والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.