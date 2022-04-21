أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، وفاة شخص وإصابة آخر بعد تناولهما "السمكة المنتفخة" (Puffer Fish)، فكيف يحدث التسمم بهذا النوع من الأسماك؟ وما أعراضه؟

وأبدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "شديد الأسف على وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع السمكة المنتفخة السامة".

ونبهت الوزارة إلى "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام".





السمكة المنتفخة تغزو سواحل لبنان

ودعت الوزارة الصيادين والمستهلكين إلى "التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه.. من المفضل أن يكون السمك مقسما بحسب أنواعه المعروفة من العموم".

وأرفقت وزارة الصحة بيانها بصور لهذه السمكة السامة للتحذير منها.

ومنذ حوالي 15 عاما، بدأ هذا النوع من السمك السام يغزو سواحل لبنان الممتدة بطول 220 كيلومترا على البحر المتوسط، بحسب تقارير صحفية.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الصحة، فإن أعراض التسمم تبدأ بالظهور بعد مرور 4 إلى 20 ساعة من تناول السمكة، وتختلف من شخص إلى آخر، بحسب قوة مناعة الجسم، أو كمية السم الذي تناوله.

تسمم السمكة المنتفخة

السم الموجود في السمكة المنتفخة هو "تيترودوتوكسين" (Tetrodotoxin)، وذلك وفقا لتقرير في موقع "ويب ميد" (Webmd).

والتيترودوتوكسين هو أحد أكثر السموم الموجودة في الطبيعة سمية. ومعظم الناس الذين يأكلون السمكة المنتفخة يفعلون ذلك عمدا؛ إذ تعتبر السمكة المنتفخة من الأطعمة الآسيوية الشهية، وتقدم في بعض أنواع السوشي.

ما لم يكن الشيف مدربا بشكل خاص على تقطيع اللحم بطريقة معينة، فقد يحتوي الطبق على كمية كبيرة من السم.

ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية فإن التيترودوتوكسين سم قوي للغاية يوجد بشكل رئيسي في الكبد والغدد التناسلية لبعض الأسماك، مثل الأسماك المنتفخة و"سمك الكرة الأرضية" و"سمك الضفدع" وفي بعض أنواع البرمائيات والأخطبوط والمحار.

كيف يعمل سم التيترودوتوكسين؟

يرتبط التيترودوتوكسين بقنوات الصوديوم في أغشية الخلايا العصبية، ونتيجة لذلك يمنع تدفق أيونات الصوديوم إلى الخلايا العصبية، لهذا السبب يسمى التيترودوتوكسين "مانع قنوات الصوديوم" (sodium channel blocker).

وهذا يمنع الجهاز العصبي من حمل الرسائل، وبالتالي يمنع استجابة العضلات للتنبيه العصبي، مما يقود إلى شلل العضلات.

متى يحدث التسمم بالتيترودوتوكسين؟

تحدث حالات التسمم بالتيترودوتوكسين عندما يتم تحضير اللحم أو الأعضاء من الأسماك أو كليهما بشكل غير صحيح، ومن ثم تناولها. يتدخل التيترودوتوكسين في نقل الإشارات من الأعصاب إلى العضلات، ويسبب شللا متزايدا لعضلات الجسم. ويمكن أن يكون التسمم بالتيترودوتوكسين قاتلا.

أعراض تسمم السمكة المنتفخة

تحدث الأعراض بشكل عام بعد 10-45 دقيقة من تناول سم السمكة المنتفخة، وتبدأ بالتنميل والوخز حول الفم وسيلان اللعاب والغثيان والقيء.

قد تتطور الأعراض إلى شلل وفقدان للوعي وفشل تنفسي وقد تؤدي إلى الوفاة.

*للبنانيّين: احذروا "السمكة المنتفخة" السامة!* صدر عن وزارة الصحة بيان أبدى "شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع السمكة المنتفخة السامة". ونبّه البيان إلى احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام — almarsadonline (@almarsadonline2) April 19, 2022

علاج تسمم السمكة المنتفخة

يجب أن يقيء الشخص المصاب إذا كان مستيقظا، وإذا كان أكل السمك منذ نحو 3 ساعات.

قد يصاب الشخص بالشلل. وفي هذه الحال، قد يُبقي التنفس الاصطناعي الشخص على قيد الحياة حتى يمكن الحصول على رعاية طبية في قسم الطوارئ بالمستشفى.

اقلب الشخص سريعا على جانبه في حالة حدوث القيء.

ألأسماك الخطرة في بحر لبنان

. النفيخة تحتوي على سم يشل الاعصاب. تناولها قد يؤدي إلى الوفاة

الدرقنة، سمكة القط، وأسد البحر تحتوي على اشواك سامة على الظهر والرقبة وتحت الرقبة وحذار من لمسها pic.twitter.com/lW4IxOVRcy — Saiid abou saiid (@saiid_saad) April 19, 2022

متى تطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بتسمم السمكة المنتفخة؟

اطلب العلاج الطبي في أسرع وقت ممكن.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على التسمم بالسمكة المنتفخة

تداول ناشطون ومغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع لتحذير الأهالي من شراء السمكة المنتفخة، أو تناولها؛ بسبب احتوائها على مواد سامة وتسببها في الوفاة في أغلب الأحيان.

ونشر ناشطون صورًا مختلفة للسمكة بكل أنواعها للتحذير من شرائها في حال تم تداولها في الأسواق، وفق ما رصدت وحدة سند للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة.