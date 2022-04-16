هل يصاب البشر بإنفلونزا الطيور من أكل البيض والدجاج؟

يفيد تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية بأنه من النادر أن يصاب البشر بفيروس إنفلونزا الطيور "إيه" (A)، ولكن تم الإبلاغ عن حالات "متفرقة" في الماضي، وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي تحديث لها عن تفشي المرض، قالت المراكز إن الخطر على عامة الناس منخفض، لكن الأشخاص الذين قد يتعرضون للطيور بسبب وظائفهم أو هواياتهم أكثر عرضة للإصابة.

وأضافت أن إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" (H5N1) هي في الأساس قضية تتعلق بصحة الحيوان، في الوقت الحالي.

أعراض إنفلونزا الطيور

وتشير المراكز الأميركية إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بإنفلونزا الطيور في الماضي عانوا مجموعة من الأعراض تراوحت من خفيفة إلى شديدة.

في حين أن بعض المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض، فإن الأعراض التي ظهرت على آخرين تضمنت التهاب الملتحمة، وأعراض الجهاز التنفسي، والحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف وآلام العضلات، والصداع، والتعب، وكذلك ضيق التنفس.

الأعراض الأقل شيوعا تشمل الإسهال والغثيان والقيء ونوبات التشنج.

هل يمكن أن تصاب بإنفلونزا الطيور من أكل البيض أو الدجاج؟

وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، لا يوجد دليل على أن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل إلى البشر الذين يتناولون منتجات دواجن ملوثة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم إعدام قطيع مصاب، يتم تدمير بيضه أيضا لمنع البيض الملوث من نشر الفيروس إلى الطيور الأخرى.

وفي نصائحها العامة حول كيفية تناول الدجاج بأمان، تنصح وزارة الزراعة الناس باتباع 4 خطوات لسلامة الغذاء:

التنظيف: غسل اليدين والأسطح كثيرا.

الفصل: فصل اللحوم النيئة والدواجن عن الأطعمة الأخرى.

الطهي: طهي جميع الدواجن إلى 74 درجة مئوية.

التبريد: تبريد البيض في أسرع وقت ممكن بعد شرائه لمنع البكتيريا من النمو.

إعدام طيور

كانت السلطات الأميركية قد أعدمت ما يقرب من 23 مليون طائر في الولايات المتحدة في 24 ولاية وسط تفشي إنفلونزا الطيور، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

وظهرت أولى الحالات المؤكدة لعام 2022 في قطيع تجاري لتربية الديك الرومي في دوبوا، ولاية إنديانا، أوائل فبراير/شباط الماضي، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وقالت الوزارة إن أسعار الجملة للبيض ارتفعت في الأسابيع الأخيرة لأسباب مختلفة، ولكن أيضا وسط مخاوف من أن إنفلونزا الطيور قد تؤثر على سلسلة التوريد.

وتزامن تفشي المرض مع زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون على محرك البحث "غوغل" (Google) عن المعلومات المتعلقة بالمرض، بما في ذلك إذا ما كان يمكن أن تنتقل إنفلونزا الطيور عندما يأكل الشخص البيض أو الدجاج.

ما إنفلونزا الطيور؟

إنفلونزا الطيور مرض تسببه -ما تعرف باسم- "فيروسات إنفلونزا الطيور إيه" (avian influenza A viruses) الموجودة في فضلات ولعاب وإفرازات أنف الطيور المصابة. وتنتشر بشكل طبيعي بين الطيور المائية البرية، ولكنها يمكن أن تصيب الطيور الأخرى أيضا.

من المعروف أن الحيوانات بما في ذلك البط والدجاج والديك الرومي والخنازير والحيتان والخيول والفقمات والكلاب والقطط سبق وأن أصيبت بهذه الإنفلونزا.