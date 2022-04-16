قالت مجلة "أمليور تا سانتي" (amelioretasante) الفرنسية إن الخضروات الخضراء تقوي جهاز المناعة من خلال تحفيز إنتاج الخلايا اللمفاوية في بطانة الجهاز الهضمي التي تعد ضرورية لصحة الأمعاء.

وقدمت المجلة 10 خضروات خضراء تحمينا من الأمراض:

البروكلي

البروكلي غني بالفيتامين "سي" (C) والألياف الغذائية، ويحتوي على نسبة منخفضة من السيلينيوم الذي يقوي المناعة ويحمي من مشاكل الجهاز التنفسي وقد يقلل خطر بعض أنواع السرطانات.





الملفوف

ينتمي الملفوف إلى الفصيلة الكرنبية وهو غني بالفيتامين "سي" أكثر من البرتقال والفيتامينات "كيه" (K) و"إيه" (A) والألياف. ويساعد تناول الملفوف المطبوخ على البخار في خفض الكوليسترول. كما تؤكد الأبحاث أن تناول الخضروات مثل الملفوف قد يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الجرجير

ينشط الجرجير الإنزيمات في الجسم التي تقوم بوظائف متعددة. ومن المهم غسل أوراق الجرجير جيدا عند تناوله نيئا.





أوراق الخردل

تتمتع أوراق الخردل بخصائص غذائية عالية فضلا عن كونها منخفضة السعرات الحرارية. وهي غنية بالفيتامينات "إيه" و"سي" وتعد من مدرات البول.

اللفت الأخضر

يعرف اللفت الأخضر بمحتواه العالي من الفيتامينات (بي، سي، بي 2، بي 3، بي 6) والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور واليود. كما أنه مدر للبول ويعزز دفاعات جهاز المناعة.

البقدونس

يحتوي البقدونس على حمض الفوليك والفيتامينات "بي" و"سي"، وُيحسن العبور المعوي ويساعد على الحد من تقلصات المعدة.

السبانخ

يقلل تناول السبانخ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحتوي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويمنع الإمساك. وتُعرف السبانخ بكونها غنية أيضا بالفيتامينات "سي" و"إي" (E) و"إيه" والكاروتينات و"بي 2″ و"بي 3″ و"بي 9″.

الكرفس

الكرفس غني بالألياف والمياه ويوفر كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، وهو ما يعكس فوائده الصحية المتعددة. بالإضافة إلى كونه منظما ممتازا للعبور المعوي، فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ويُعرف بتأثيره المدر للبول والمضاد للالتهابات.





الخس

يعتبر الخس مدرا للبول، وهو غني بالماء ويساعد على الشبع.

الرجلة

"الرجلة" (Common Purslane)، المعروفة أيضا باسم البقدونس المكسيكي، مصدر ممتاز للفيتامينات "إيه" و"سي" وفيتامينات "بي"، وكذلك المعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.